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 Игрок сборной Украины и донецкого "Шахтера" Ракицкий перешел в российский "Зенит". ФОТО

Защитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий перешел в санкт-петербургский "Зенит".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ФК "Зенит".

Игрок сборной Украины и донецкого Шахтера Ракицкий перешел в российский Зенит 01

Ракицкий подписал с "Зенитом" контракт на 3,5 года и будет выступать под 44 номером, под которым ранее выступал другой украинсий футболист Анатолий Тимощук.

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По информации издания "Спорт-Экспресс", за переход украинского защитника "Зенит" заплатил "Шахтеру" 10 млн евро, а зарплата Ракицкого составит 2,5 миллиона евро в год.

Футболист, который провел за сборную Украины 54 матча, неоднократно критиковался болельщиками за нежелание петь гимн Украины вместе с командой перед матчем.

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Источник: https://censor.net.ua/n3108713
 
   
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Да прям там, в рф миллионы украинцев за 1000$ работают, а за 200 тыщ евро в месяц, туда б все переехали. Игрок сборной Украины и донецкого "Шахтера" Ракицкий перешел в российский "Зенит" - Цензор.НЕТ 481
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Сашенька, в пидарашке, работают ваши любимые хохлы.
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і правда, кацапи завжди щось дєрьмовінєке видивляться і собі прикуплять
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Уж поверьте,там его отработают по полной.Впрочем,как и всех этих перебежчиков.Как говорится земля пухом его карьере!
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Туда ему и дорога.Больше видать ни кто не позарился.
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Честнее было бы гражданство поменять сразу.Двух мнений быть не может-ганТон.
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Теперь хоть падло не будет кривить рожу и держать руку на печени когда будут петь футболисты в сборной Гимн Украины !!! ... судьба футболера закончилась...фух блин.. Игрок сборной Украины и донецкого "Шахтера" Ракицкий перешел в российский "Зенит" - Цензор.НЕТ 8602
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Всё,трындец зениту,боярский шляпу съест. Игрок сборной Украины и донецкого "Шахтера" Ракицкий перешел в российский "Зенит" - Цензор.НЕТ 3529
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Из опусов этого сепара

«Это уже накипело и у меня созрело решение прекратить выступления за сборную Украины, - цитирует Ракицкого footballtransfer.com.ua со ссылкой на газету «Голос Енакиево». - Знаете, я возможно и какой-то неправильный. Но для меня моя страна - это Донбасс. Никто не будет спорить, что это уникальное место. У людей, выросших там, особый менталитет, свои понятия. За «Шахтер» я готов отдавать себя всего без остатка. Но я не могу играть за сборную бандеровцев. Последней каплей стала наша субботняя игра во Львове. Чего только я не наслушался с трибун. А эти баннеры львовских фанов? Кто на них изображен? Шухевич и Бандера - они же преступники. Нас так учили в школе на Донбассе».
Ракицкий добавил, что он лично выступает за объединенный чемпионат Украины и России.
«Донбасс был, есть и будет с Россией. И если бы сейчас на дворе была середина 90-х я бы как Витя Онопко начал выступать за российскую команду. Не задумываясь»,
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Какая боль---какая боль! Аргентина-Ямайка---5--0! А в дыныры поехать главным тренером местных сборняков слабо?!
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Мабудь про цю сепарську наволочь потрібно забути

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Вот увидите, еще и в нашу сборную эту тварь будут звать.
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Тут наоборот перемога - одной гнидой стало меньше.
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Леоненко сказал: не забывайте, ему нужно семью кормить!
А он, сцуко, что - в "Шахтёре" голодовал?!
Гимн не поёт! На рашу подался!
Мля, сепар чистой воды...
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Там президент клуба специфический) А рыба всегда гниёт с головы)
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Одним дебилом меньше. Шеву можно отправить как бонус.
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Наградну зброю йому хоч не подарили, як того разу?...
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Это вообще-то здорово! Он сам отсеялся. Если бы так можно отсеять остальных, проще без таких тварей, которые держат камень за пазухой.
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адьос, puta
puta на испанском шлюха, ьлять, продажная тварь и всё такое в этом смысле
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Флаг ему в руки и пучок путенов в жопу!
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всегда был пи...ром, а вот сдохнуть пи..ом - это мда..
самая большая печаль что это говно играло за сборную.

очередной гандон пробил очередное дно.

земля пухом.
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От і добре, дочекався сєпар, поїде з "чемоданвокзалом" на расєю, їдь і не вертайся.
І ще, слова гімну(а) росісі треба все ж таки буде вивчити, ібо не скрєпно.
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Коли колаборантів почнуть позбавляти громадянства ?!
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Не може рафінована вата бути зрадником України.
вата без мізків не може зрадити.
бо це би значило,що раніше це чмо було патріотом.
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ОНІ НАШЛІ ДРУГ ДРУГА..
ЗЄНІТ ХУЙЛА І ДАНЄЦКІЙ СЄПАР... Гравець збірної України і донецького "Шахтаря" Ракицький перейшов у російський "Зеніт" - Цензор.НЕТ 4540
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А что ещё можно ждать от существа, которое не поет гим Украины из принципа. Там весь шахтер такой.
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Цензор.НЕТНовостиСпортИгрок сборной Украины и донецкого "Шахтера" Ракицкий перешел в российский "Зенит". ФОТО
 
 
 
 
 
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