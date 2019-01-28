 Игрок сборной Украины и донецкого "Шахтера" Ракицкий перешел в российский "Зенит". ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ФК "Зенит".

Ракицкий подписал с "Зенитом" контракт на 3,5 года и будет выступать под 44 номером, под которым ранее выступал другой украинсий футболист Анатолий Тимощук.

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По информации издания "Спорт-Экспресс", за переход украинского защитника "Зенит" заплатил "Шахтеру" 10 млн евро, а зарплата Ракицкого составит 2,5 миллиона евро в год.

Футболист, который провел за сборную Украины 54 матча, неоднократно критиковался болельщиками за нежелание петь гимн Украины вместе с командой перед матчем.

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