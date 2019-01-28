 Игрок сборной Украины и донецкого "Шахтера" Ракицкий перешел в российский "Зенит". ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ФК "Зенит".
Ракицкий подписал с "Зенитом" контракт на 3,5 года и будет выступать под 44 номером, под которым ранее выступал другой украинсий футболист Анатолий Тимощук.
По информации издания "Спорт-Экспресс", за переход украинского защитника "Зенит" заплатил "Шахтеру" 10 млн евро, а зарплата Ракицкого составит 2,5 миллиона евро в год.
Футболист, который провел за сборную Украины 54 матча, неоднократно критиковался болельщиками за нежелание петь гимн Украины вместе с командой перед матчем.
Хитский...
Продався за більшу пайку
«Это уже накипело и у меня созрело решение прекратить выступления за сборную Украины, - цитирует Ракицкого footballtransfer.com.ua со ссылкой на газету «Голос Енакиево». - Знаете, я возможно и какой-то неправильный. Но для меня моя страна - это Донбасс. Никто не будет спорить, что это уникальное место. У людей, выросших там, особый менталитет, свои понятия. За «Шахтер» я готов отдавать себя всего без остатка. Но я не могу играть за сборную бандеровцев. Последней каплей стала наша субботняя игра во Львове. Чего только я не наслушался с трибун. А эти баннеры львовских фанов? Кто на них изображен? Шухевич и Бандера - они же преступники. Нас так учили в школе на Донбассе».
Ракицкий добавил, что он лично выступает за объединенный чемпионат Украины и России.
«Донбасс был, есть и будет с Россией. И если бы сейчас на дворе была середина 90-х я бы как Витя Онопко начал выступать за российскую команду. Не задумываясь»,
А он, сцуко, что - в "Шахтёре" голодовал?!
Гимн не поёт! На рашу подался!
Мля, сепар чистой воды...
puta на испанском шлюха, ьлять, продажная тварь и всё такое в этом смысле
самая большая печаль что это говно играло за сборную.
очередной гандон пробил очередное дно.
земля пухом.
І ще, слова гімну(а) росісі треба все ж таки буде вивчити, ібо не скрєпно.
вата без мізків не може зрадити.
бо це би значило,що раніше це чмо було патріотом.
ЗЄНІТ ХУЙЛА І ДАНЄЦКІЙ СЄПАР...