EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Общество
  244  3
Все про:благотворительность (279) Минобороны (5575) мошенничество (716)

 В Минобороны предупреждают, что не собирают благотворительную помощь для ВСУ через электронные кошельки

У Министерства обороны Украины нет электронных кошельков в платежных системах для получения благотворительной помощи.

По информации Департамента финансов Минобороны, участились случаи обращений граждан с призывами отправлять благотворительную помощь на электронные кошельки в международных системах, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт министерства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Государственный оборонный заказ в 2018 году выполнен, уверен, что никаких проблем с его выполнением в 2019-м не будет, - Полторак. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Во избежание мошенничества, Департамент финансов оборонного ведомства отмечает, что Министерство обороны Украины не имеет электронных кошельков в платежных системах, ведь возможность использования Министерством обороны Украины других платежных систем ("Webmoney", "Bitcoin", "PayPal" и т.п.) национальным законодательством не предусмотрена.

Для оказания благотворительной помощи Вооруженным силам Украины необходимо пользоваться банковскими реквизитами, опубликованным на официальном сайте Министерства обороны Украины в сети Интернет", - подчеркивают военные.

На портале приводятся такие данные:

Одержувач: Міністерство оборони України;
Код ЄДРПОУ: 00034022;
Банк: Державна казначейська служба України, м.Київ;
Код банку МФО: 820172;
Реєстраційні рахунки:
31254307218611 - матеріально-технічне та медичне забезпечення.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Благотворительный концерт в поддержку раненых украинских воинов состоялся в Нью-Йорке. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3108712
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Мля.Надо будет крымских пионЭров слабительным подкормить,когда те в очередной раз будут туда цветочки класть.Хай ще й говна накладуть!А лучше обдрыстают всё вокрук,а за одно и памятник поносом цвета хаки!
Классную я диверсию придумала.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоВ Минобороны предупреждают, что не собирают благотворительную помощь для ВСУ через электронные кошельки
 
 
 
 
 
 вверх