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Все про:вор в законе (183) задержание (5266) Нацполиция (8795) Донецкая область (4191)

 Полиция Донетчины задержала "посланца" от вора в законе по кличке Гули

Гражданин Грузии прибыл в Украину под чужой фамилией, поскольку находился в международном розыске за совершение тяжкого преступления.

Об этом сообщил заместитель начальника полиции Донецкой области - начальник криминальной полиции Артем Кисько, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции.

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Он отметил, что гражданин Грузии приехал в Мариуполь от имени вора в законе Надира Салифова по прозвищу Гули. Целью визита криминального "авторитета" было установление "воровского порядка". Задержали иностранца вместе с другими криминальными "авторитетами" в тот момент, когда они отмечали день рождения гостя.

По словам Артема Кисько, оперативники Управления стратегических расследований полиции Донетчины и отдела "К" СБУ установили, что мужчина приехал в Украину под чужой фамилией и отчеством, ведь находился в международном розыске за совершение разбойного нападения в Полтавской области.

"Сейчас именинник находится в следственном изоляторе, а с его гостями еще будем разбираться: у некоторых изъяты наркотики, в отношении других - проверяем законность пребывания в нашей стране", - отметил начальник криминальной полиции Донбасса.

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Источник: https://censor.net.ua/n3108711
 
   
 Топ комментарии
 
Воры в законе политикой и сексотством не занимаются Полиция Донетчины задержала "посланца" от вора в законе по кличке Гули - Цензор.НЕТ 6155
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Все до одного блатные лижут русовласти одно место, плюс все они на крючке вчк-нквд-кгб-фсб (нужное подчеркнуть) и делают то, что прикажут.
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в администрацию президента маляву нес
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Воры в законе политикой и сексотством не занимаются
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Все до одного блатные лижут русовласти одно место, плюс все они на крючке вчк-нквд-кгб-фсб (нужное подчеркнуть) и делают то, что прикажут.
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Для этого у них есть специально подготовленные тушки.
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чому поліцаі так грузінів пресують а остальним зелене світло . може через М Саакашвили .
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пиковых нужно крепить
амброськин назначен всадником апокалипсиса
надеюсь и отстрелоивать начнут
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це точно . всякого непотрібу назбиралось
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Нет.Этот до сих пор не понял,не простил и пытается посадить чувака,в которого стрелял из огнестрела.Когда ему показалось,что тот хочет напасть на него с недопитой бутылкой пива.Кстати стрелял в лежачего на земле,безоружного человека.А шо?Зря ему что-ли Аваков пиштоль подарил?
Эта очкастая бешенная обезьяна явно что-то употребляет.Полный неадекват.
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