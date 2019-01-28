 Полиция Донетчины задержала "посланца" от вора в законе по кличке Гули

Об этом сообщил заместитель начальника полиции Донецкой области - начальник криминальной полиции Артем Кисько, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции.

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Он отметил, что гражданин Грузии приехал в Мариуполь от имени вора в законе Надира Салифова по прозвищу Гули. Целью визита криминального "авторитета" было установление "воровского порядка". Задержали иностранца вместе с другими криминальными "авторитетами" в тот момент, когда они отмечали день рождения гостя.

По словам Артема Кисько, оперативники Управления стратегических расследований полиции Донетчины и отдела "К" СБУ установили, что мужчина приехал в Украину под чужой фамилией и отчеством, ведь находился в международном розыске за совершение разбойного нападения в Полтавской области.

"Сейчас именинник находится в следственном изоляторе, а с его гостями еще будем разбираться: у некоторых изъяты наркотики, в отношении других - проверяем законность пребывания в нашей стране", - отметил начальник криминальной полиции Донбасса.

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