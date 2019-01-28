 "Считаю, что использовать убитых горем людей в политической борьбе - это верх цинизма", - глава Херсонского облсовета Мангер о заявлении Виктора Гандзюка

Как передает Цензор.НЕТ официальная позиция главы Херсонского областного совета Владислава Мангера опубликована в Фейсбуке совета.

В тексте отмечается: "Председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер прокомментировал заявление Виктора Гандзюка, сделанное сегодня, 28 января, на заседании Временной следственной комиссии:

Я лично не был знаком с Катериной Гандзюк, поэтому никакого общения у нас не происходило. С лицами, которых обвиняют в организации нападения, и с теми, кто его выполнял, никаких деловых, профессиональных или личных отношений не было.

Очень сочувствую родителям Катерины и считаю, что использовать убитых горем людей в политической борьбе - это верх цинизма.

Очевидно, что попытки дискредитировать областной совет имеют целью расшатывание ситуации на Херсонщине.

Уверен, что правоохранительные органы отработают это дело профессионально, и в ближайшее время мы получим ответы на все вопросы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Открыт для помощи и согласен, что такое не может происходить на Херсонщине и оставаться безнаказанным, - губернатор Гордеев ответил на заявление отца Гандзюк

Напомним, отец херсонской активистки Екатерины Гандзюк Виктор Гандзюк обратился с открытым письмом к Петру Порошенко и Юлии Тимошенко с тем, чтобы они дали политическую оценку действиям главы Херсонской ОГА и партийца Блока Петра Порошенко Андрея Гордеева, а также главы Херсонского областного совета, партийца "Батьківщини" Владислава Мангера, которые, по словам отца Екатерины Гандзюк, тесно сотрудничают с подозреваемым в организации убийства его дочери криминальным авторитетом Москалой.

Также смотрите: "Дайте комиссии работать дальше", - нардеп Борислав Береза попросил продлить работу ВСК по Гандзюк. ВИДЕО

31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головыЕкатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнил нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. Луценко отметил, что Левин, по версии следствия, является ключевой фигурой в совершении преступления. Что касается заказчика убийства, генпрокурор сообщил, что версий у следствия много, и большинство из них сводится к конкретным лицам, однако назвать фамилии он пообещал лишь тогда, когда будет объявлено и подготовлено подозрение.

Читайте: ГБР отказалось регистрировать дело о разглашении Луценко данных следствия по убийству Гандзюк, - Маси Найем