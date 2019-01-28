 "Считаю, что использовать убитых горем людей в политической борьбе - это верх цинизма", - глава Херсонского облсовета Мангер о заявлении Виктора Гандзюка

Как передает Цензор.НЕТ официальная позиция главы Херсонского областного совета Владислава Мангера опубликована в Фейсбуке совета.
В тексте отмечается: "Председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер прокомментировал заявление Виктора Гандзюка, сделанное сегодня, 28 января, на заседании Временной следственной комиссии:
Я лично не был знаком с Катериной Гандзюк, поэтому никакого общения у нас не происходило. С лицами, которых обвиняют в организации нападения, и с теми, кто его выполнял, никаких деловых, профессиональных или личных отношений не было.
Очень сочувствую родителям Катерины и считаю, что использовать убитых горем людей в политической борьбе - это верх цинизма.
Очевидно, что попытки дискредитировать областной совет имеют целью расшатывание ситуации на Херсонщине.
Уверен, что правоохранительные органы отработают это дело профессионально, и в ближайшее время мы получим ответы на все вопросы".
Напомним, отец херсонской активистки Екатерины Гандзюк Виктор Гандзюк обратился с открытым письмом к Петру Порошенко и Юлии Тимошенко с тем, чтобы они дали политическую оценку действиям главы Херсонской ОГА и партийца Блока Петра Порошенко Андрея Гордеева, а также главы Херсонского областного совета, партийца "Батьківщини" Владислава Мангера, которые, по словам отца Екатерины Гандзюк, тесно сотрудничают с подозреваемым в организации убийства его дочери криминальным авторитетом Москалой.
31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головыЕкатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.
3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнил нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.
4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.
Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.
Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. Луценко отметил, что Левин, по версии следствия, является ключевой фигурой в совершении преступления. Что касается заказчика убийства, генпрокурор сообщил, что версий у следствия много, и большинство из них сводится к конкретным лицам, однако назвать фамилии он пообещал лишь тогда, когда будет объявлено и подготовлено подозрение.
Гандзюк, різко критикувала керівництво херсонської "Батьківщини", за співпрацю з ригами. Зверталася до Йулі особисто, аби та вплинула на місцевих партійних бонз. Їй порадили заткнутися. Враховуючи її безбашеність та язикатість, вона могла багато чого порозповідати про місцеву Батьківщину. Її вирішили показово покарати, щоб інші боялися. і можливо, замовлення було від вищого керівницбва проросійськох партії "Родіна".
Коли слідство швидко знайшло виконавців у "Родіни" стався напад паніки, депутати бігом почали створювати ТСК, щоб:
а. Заважати слідству.
б. Навязувати суспільству свою, вигідну їм версію.
в. Отримати доступ до матеріалів справи і якщо запахне смаленим зробити ноги, поки не злапали.