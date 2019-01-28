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 Теперь никто не будет спрашивать, какого патриархата церковь, - Порошенко о подписанном законе

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал подписание ним Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно подчиненности религиозных организаций и процедуры государственной регистрации религиозных организаций со статусом юридического лица", который был принят Верховной Радой Украины 17 января 2019 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

Порошенко отметил: "Подписал важный Закон о подчиненности и процедуре государственной регистрации религиозных организаций.

Этот закон нормирует процедуру присоединения приходов к ПЦУ. Отныне украинцы не будут спрашивать: какой это патриархат? Потому что Церковь отныне у нас благодаря Томосу об автокефалии - украинская!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко подписал закон о подчиненности и процедуре государственной регистрации религиозных организаций

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Читайте: Порошенко пригласил патриарха Иерусалимского Феофила III осуществить пастырский визит в Украину для налаживания диалога с поместной церковью Украины

Источник: https://censor.net.ua/n3108707
 
   
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Добре,Петро Олексійович,так тримати! Теперь никто не будет спрашивать какого патриархата церковь, - Порошенко о подписанном законе - Цензор.НЕТ 2621
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Отлично,а тех кто спросит за коррупцию,тех попустит... Теперь никто не будет спрашивать какого патриархата церковь, - Порошенко о подписанном законе - Цензор.НЕТ 6933
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А этот добрэ уже перешёл в украинскую церкву или ещё партизанит дьяконом в МП? Теперь никто не будет спрашивать какого патриархата церковь, - Порошенко о подписанном законе - Цензор.НЕТ 276
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вчора канал "ньюзван" розповідав у шоу Пеховшика що рашка дала свій "томос" для УПЦ МП ще в 90х роках) і довго буде влада терпіти той срач з того каналу, а шоу Лукаш там же повний треш.
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Не понял. Прийдет сектант упц в секту рпц с мыслью шо она украинская. Но она же все равно рпц!!!
Петя снова выпил и не понял что ляпнул???
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Цензор включи цензуру, достали уже все эти анти-украинские комментарии.
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Правильно, пора зачищать коменты этих порохоботов, засрали весь Цензор.
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Істинна Церква завжди гонима,ось вам і приклад,Благослови Боже порошенка,та дай йому розуму.СЛАВА ХРИСТУ!!!тільки ЙОМУ СЛАВА!!!
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это точно, к его жадности ему бы ума по-больше, чтобы понять, что в гробу карманов нет
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Тролли, какого... вы патриархата! Тепер ніхто не питатиме якого патріархату церква, - Порошенко про підписаний закон - Цензор.НЕТ 4936
Спасибо, Петр Алексеевич. Мой голос - за Вас.
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за томос вместо выполнение обещаний 2014 года дадим ему еще 5 лет богатеть и наживаться на стране!
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Пусть идет в попы и имущество свое государству передаст, раз такой верующий.
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Теперь будут спрашивать - какой митрополии церковь. А вообще этот закон в контексте слов Порошенко ни к чему, так как путаницы нет после переименования УПЦ КП в ПЦУ. Люди ходят в церковь, в которую хотят, а не в которую их загоняют законом. Кто хотел в УПЦ КП, тот ходил в УПЦ КП, кто захочет в ПЦУ, тот пойдет в ПЦУ, кто захочет в МП, тот дальше будет ходить в МП, как бы она не называлась. Кто к баптистам, кто к евангелистам, кто в синагогу, католикам или в мечеть.
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навіщо?

на кожному "Закладі охмурення" хохлів ФСБ-шниками у рясах буде написано прямою мовою:
"Російська.."
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Цензор.НЕТНовостиОбществоТеперь никто не будет спрашивать, какого патриархата церковь, - Порошенко о подписанном законе
 
 
 
 
 
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