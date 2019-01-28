 В Украине мусульмане - полноценные граждане, а не как в РФ - люди второго сорта, - муфтий Духовного управления мусульман Исмагилов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил в интервью "ГОРДОН" муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" шейх Саид Исмагилов.

Он отметил: "Ни я, ни другие мусульмане Украины никогда не педалировали тему экстремизма. Знаете, почему? Потому что в Украине нет и не было так называемого исламского экстремизма. Но данный религиозный деятель (глава Духовного управления мусульман Украины шейхом Ахмед Тамим, которого резко критикует Исмагилов, - ред) 27 лет подряд рассказывает, что в Украине полно исламских экстремистов и террористов! Помню, когда я был еще студентом Исламского университета, постоянно натыкался на его выступления и публикации на эту тему.



Я родился в Донецке, в татарской семье, и прекрасно помню, как в СССР вся религиозная жизнь мусульман Украины была в подполье. До независимости у нас считалось, что ни ислама, ни мусульман в Украине нет. Помню, как мы из рук в руки бережно передавали старое издание Корана, как пытались найти хоть какую-то книгу об исламе, как из поколения в поколение держались за свою веру и пытались ее сохранить.



Когда Украина стала независимой, мы получили возможность возрождать нашу религиозную традицию. Это праздник был! Вы не представляете, как радовались тысячи украинских мусульман, как крымские татары начали возвращаться в Крым, отстраивать мечети, собираться вместе молиться и возрождать свою культуру, в том числе религиозную традицию. И вдруг в Украине в начале 90-х появляется человек, который постоянно твердит, что люди, выжившие под советским гнетом, сплошь "террористы-экстремисты".



Допустим, кто-то знает, чего не видим мы, мусульмане Украине. Но проходит 10 лет со дня независимости – нет никаких исламских террористов-экстремистов. Проходит 20 лет – нет исламского радикализма в Украине. Уже 27-й год пошел, война, Крым и Донбасс оккупированы, украинские мусульмане борются с российским агрессором и на фронте, и в тылу, нет никаких терактов, совершенных мусульманами с радикальными взглядами. Но человек все равно твердит и твердит: мол, в Украине полно исламских террористических группировок. При этом нет ни одного реального факта в подтверждение его слов".





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Исмагилов, заявил о том, что мусульмане в Европее появились с распадом колониальной системы, только в ХХ веке, тогда как в Украине они живут долгое время являются коренными жителями: "Мусульмане Восточной Европы, а тем более мусульмане Украины, прошли это еще 500 лет назад. Мы являемся полноценными гражданами Украины, частью украинской политической нации. При этом мы остаемся мусульманами, сохраняем свою религиозную и культурную идентичность, абсолютно толерантно относимся к другим идентичностям. Это и есть зрелое современное гражданское общество. Именно поэтому в Украине нет, не было и, надеюсь, никогда не будет почвы для "исламского экстремизма".

Комментируя ситуацию о том, что в РФ поощряют мусульман ехать воевать на Донбасс на стороне терроиситов, муфтий подчеркнул: "Прекрасно понимая, как работает кремлевский пропагандистский аппарат, я, как муфтий, призвал мусульман России и других стран не ехать воевать против Украины, не поддерживать эту войну. Открыто заявил о кремлевской лжи, о том, что в Украине ситуация с мусульманами намного лучше, чем в России: мы здесь полноценные граждане, а не как в РФ – люди второго сорта. Зачем же вы едете убивать братьев-единоверцев? Мое обращение получило большой резонанс и произвело нужный эффект, несмотря на то, что некоторые российские муфтии открыто призывали мусульман ехать воевать против Украины".

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