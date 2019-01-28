 Открыт для помощи и согласен, что такое не может происходить на Херсонщине и оставаться безнаказанным, - губернатор Гордеев ответил на заявление отца Гандзюк

Об этом он написал на своей facеbook-странице, информирует Цензор.НЕТ.

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"Я понимаю эмоции отца Екатерины Гандзюк. Он потерял самое дорогое - единственную дочь, которую лелеял всем сердцем. Такую потерю не может залечить время! Он бьется, как каждый бы на его месте, чтобы найти справедливость! Однако, ища справедливости, важно не затрагивать невинных людей, мешая всех вместе. Как это не было бы трудно, надо стараться не поддаваться на провокации нечистых людей", - подчеркнул Гордеев.

От отметил, что "анализируя последние информационные выпады", в том числе с использованием его имени и должности, убедился, что "родительское горе используется в политических манипуляциях негодяями, которые стоят в "тени".

"Хочу их разочаровать. Дело будет доведено до конца. Все, что в наших силах, мы направим для поиска виновных лиц. Я открыт для помощи и полностью согласен с тем, что такие страшные вещи не могут происходить на Херсонщине и оставаться безнаказанными", - резюмировал чиновник.

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Напомним, отец херсонской активистки Екатерины Гандзюк Виктор Гандзюк обратился с открытым письмом к Петру Порошенко и Юлии Тимошенко с тем, чтобы они дали политическую оценку действиям главы Херсонской ОГА и партийца Блока Петра Порошенко Андрея Гордеева, а также главы Херсонского областного совета, партийца "Батьківщини" Владислава Мангера, которые, по словам отца Екатерины Гандзюк, тесно сотрудничают с подозреваемым в организации убийства его дочери криминальным авторитетом Москалой.

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31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головыЕкатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнил нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. Луценко отметил, что Левин, по версии следствия, является ключевой фигурой в совершении преступления. Что касается заказчика убийства, генпрокурор сообщил, что версий у следствия много, и большинство из них сводится к конкретным лицам, однако назвать фамилии он пообещал лишь тогда, когда будет объявлено и подготовлено подозрение.

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