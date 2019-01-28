 Ельченко и Волкер обсудили ситуацию на оккупированных территориях и освобождение украинских заложников в РФ

Об этом сообщил спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Владимир Ельченко и Курт Волкер обсудили дальнейшие шаги по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины, в том числе, путем развертывания международной операции по поддержанию мира на Донбассе. Отдельное внимание было уделено вопросу освобождения заложников Кремля и военнопленных украинских моряков", - рассказал Николенко.

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По словам дипломата, Постоянный представитель Украины выразил признательность Волкеру за неизменную поддержку США нашей стране, которая продолжает противодействовать российской агрессии.