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 Ельченко и Волкер обсудили ситуацию на оккупированных территориях и освобождение украинских заложников в РФ

В понедельник, 28 января, в Нью-Йорке состоялась встреча Постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко со Спецпредставителем США по вопросам Украины Куртом Волкером.

Об этом сообщил спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Владимир Ельченко и Курт Волкер обсудили дальнейшие шаги по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины, в том числе, путем развертывания международной операции по поддержанию мира на Донбассе. Отдельное внимание было уделено вопросу освобождения заложников Кремля и военнопленных украинских моряков", - рассказал Николенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представитель Украины в ООН Ельченко передал генсеку организации письмо с призывом давить на Россию для освобождения украинских моряков

По словам дипломата, Постоянный представитель Украины выразил признательность Волкеру за неизменную поддержку США нашей стране, которая продолжает противодействовать российской агрессии.

Источник: https://censor.net.ua/n3108702
 
 
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Юубет очень здорово, если все Граждане Украины, работающие за границей, которым важна их страна и которые хотят иметь здоровое процветающее государство - к выборам приехали домой и поучаствовали в проведении честных непредвзятых выборов.
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Думаю,потрібно обговорювати санкції,які введе США,ЄС,якщо путін бикуватиме проти миротворців.
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Баба Йуля там часом свечку не держала?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕльченко и Волкер обсудили ситуацию на оккупированных территориях и освобождение украинских заложников в РФ
 
 
 
 
 
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