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Все про:ветераны (483) ВР (22620) законопроект (2004) Фриз (141)

 Законопроект о создании единой базы ветеранов зарегистрирован в Раде

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о внесении изменений в закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" относительно Единого государственного реестра ветеранов войны.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, соответствующий проект закона (№9508) получен и зарегистрирован в парламенте в понедельник, 28 января. Текст документа в настоящее время отсутствует.

Инициаторы законопроекта – заместитель руководителя фракции "Блок Петра Порошенко" Александр Третьяков, глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак, народные депутаты Юрий-Богдан Шухевич (фракция Радикальной партии Олега Ляшко), Глеб Загорий (фракция БПП), Михаил Гаврилюк (фракция "Народный фронт"), Евгений Рыбчинский (депутатская группа "Воля народа").

Министр по делам ветеранов Ирина Фриз выразила благодарность авторам документа за его подготовку.

И.Фриз одним из приоритетных направлений работы министерства называла создание Единого государственного реестра ветеранов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Почти 180 тысяч участников боевых действий получили социальную карту участника АТО, - председатель объединения "Украинцы - вместе!" Руденко

Источник: https://censor.net.ua/n3108701
 
   
 Топ комментарии
 
Гарантії..
А скільки хлопців надурили після звільнення ? Навіть відпустки не компенсували, приживали в погонах та золотих ланцюгах.. Такі морди сидять і армію розвалюють, бажаючих туди іти не надто багато..
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Не хочется, что бы эта база данных гуляла где ни будь на Горбушке в паРаше. Как у нас это бывает обычно.
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Розкрию велику таємницю пані міністру. В Україні вже існують два реєстри-Єдиний державний реєстр осіб які мають право на пільги -де міститься вся інформація про ветеранів всіх війн та Рестр учасників АТО. Чергове відмивання бабла та очковмилювання, краще б ці гроші ветеранам роздали, а ніж плодити чергових бюрократів.
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Инициаторы законопроекта - заместитель руководителя фракции "Блок Петра Порошенко" Александр Третьяков, глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак, народные депутаты Юрий-Богдан Шухевич (фракция Радикальной партии Олега Ляшко), Глеб Загорий (фракция БПП), Михаил Гаврилюк (фракция "Народный фронт"), Евгений Рыбчинский (депутатская группа "Воля народа").Источник: https://censor.net.ua/n3108701
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Гаврилюк инициатор законопроекта. Законопроект о создании единой базы ветеранов зарегистрирован в Раде - Цензор.НЕТ 5565
Он хоть знает, что оно такое.
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А почему бы и нет, ведь ты знаешь как страной управлять...
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Гарантії..
А скільки хлопців надурили після звільнення ? Навіть відпустки не компенсували, приживали в погонах та золотих ланцюгах.. Такі морди сидять і армію розвалюють, бажаючих туди іти не надто багато..
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Це не офіцери, а бидло, яке потрібно гнати в три шиї.
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Не нужно так про всех офицеров, Леди. Я вот, почти ни об одном из моих офицеров, в 2015-16 годах, плохо не отозвался бы! Очень достойные люди. Пусть у них и их семей всегда все будет великолепно!
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Мова не про всіх. Є і порядні, але є і виродки, які засіли в теплих місцях.
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Это правильно! Базу создать и продать кацапам, но лучше сделать открытой (ну чтоб бесплатно)
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Не хочется, что бы эта база данных гуляла где ни будь на Горбушке в паРаше. Как у нас это бывает обычно.
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А других источников у них нет? Пусть весь мир во враги записывают смело.Это списки для Украины должны быть важны.А на их мнение насрать давно всем.Они сами списком в Китай или рай пойдут.Слава Украине!
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Другой источник - личные дела офицеров ВС Украины которые передали в Крыму россиянам (ну чтобы не потерялись)!
А самое интересное те кто передавал даже выговоров не получили.
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Гораздо важнее,чтобы списки триколорных продажных ублюдков в Крыму и лугандонии в сейфе Турчинова хранились.И чтобы укранцы, по доброте души славянской,потом смерть Героев не забывали по тиху,когда лапти скулить начнут и помогите кричать.А это неизбежность,без иронии и пафоса.Долго-да,но будет.Что для истории пять-десять лет-МИГ.Слава Украине!
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похоже у ветеранов тоже двойники появились как у автомобилей?
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Крыс, которые появлялись в зоне АТО на несколько дней, чтобы получить УБД дохрена. Но проблема - даже не в этом. Все гараздо хуже. Это список для оккупационной администрации на поиск и репрессии.
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А зачиповать, шоб наверняка? Это ж не для пенсий, а для контроля над потенциально опасными для власти людьми. Имхо.
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Розкрию велику таємницю пані міністру. В Україні вже існують два реєстри-Єдиний державний реєстр осіб які мають право на пільги -де міститься вся інформація про ветеранів всіх війн та Рестр учасників АТО. Чергове відмивання бабла та очковмилювання, краще б ці гроші ветеранам роздали, а ніж плодити чергових бюрократів.
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Якщо серед авторів двоє адептів незаконного грального бізнесу - третяков і загорій, яких похвалила коханка мальдивського пацюка, то справа однозначно мутна.
Не хочеться, щоб такі "дєятєлі" нас обліковували.
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А внизу законопроекта, мелким шрифтом: и о передаче этой базы рашке в десятиднесный срок...
Я в военкомат сам пришел 27 января 2015. Прошел медкомиссию и сказал, что готов служить в АТО. В армию меня призвали более, чем через 2 месяца. А вот угрожать начали на третий (3-ий!!!) день после визита в военкомат.

Может стоит сначала создать реально эффективную службу информационной защиты?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЗаконопроект о создании единой базы ветеранов зарегистрирован в Раде
 
 
 
 
 
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