 Законопроект о создании единой базы ветеранов зарегистрирован в Раде

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, соответствующий проект закона (№9508) получен и зарегистрирован в парламенте в понедельник, 28 января. Текст документа в настоящее время отсутствует.
Инициаторы законопроекта – заместитель руководителя фракции "Блок Петра Порошенко" Александр Третьяков, глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак, народные депутаты Юрий-Богдан Шухевич (фракция Радикальной партии Олега Ляшко), Глеб Загорий (фракция БПП), Михаил Гаврилюк (фракция "Народный фронт"), Евгений Рыбчинский (депутатская группа "Воля народа").
Министр по делам ветеранов Ирина Фриз выразила благодарность авторам документа за его подготовку.
И.Фриз одним из приоритетных направлений работы министерства называла создание Единого государственного реестра ветеранов.
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Гаврилюк инициатор законопроекта.
Он хоть знает, что оно такое.
А скільки хлопців надурили після звільнення ? Навіть відпустки не компенсували, приживали в погонах та золотих ланцюгах.. Такі морди сидять і армію розвалюють, бажаючих туди іти не надто багато..
А самое интересное те кто передавал даже выговоров не получили.
Не хочеться, щоб такі "дєятєлі" нас обліковували.
Я в военкомат сам пришел 27 января 2015. Прошел медкомиссию и сказал, что готов служить в АТО. В армию меня призвали более, чем через 2 месяца. А вот угрожать начали на третий (3-ий!!!) день после визита в военкомат.
Может стоит сначала создать реально эффективную службу информационной защиты?