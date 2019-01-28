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 Призываем мировое сообщество принять все возможные меры, чтобы вернуть в Украину военнопленных украинских моряков, - МИД

Министерство иностранных дел Украины обнародовало заявление относительно непредоставления российской стороной информации о состоянии здоровья раненых украинских моряков.

Его текст опубликован на сайте ведомства, передает Цензор.НЕТ. Приводим его полностью:

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские консулы надеются до конца недели встретиться с украинскими моряками, которых перевели в "Лефортово", - Ирина Геращенко

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с непредоставлением информации о реальном состоянии здоровья раненых военнослужащих ВМС Украины, незаконно захваченных в плен 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива российскими оккупационными войсками.

Несмотря на неоднократные обращения и требования украинской стороны о необходимости информирования Украины о состоянии здоровья украинских военнослужащих, а также в связи с появлением информации об ухудшении состояния их здоровья, российская сторона так и не предоставила никакой информации по этому поводу.

Министерство иностранных дел Украины расценивает указанные действия России исключительно как сознательное сокрытие реального состояния здоровья украинских военнопленных.

Требуем от российской стороны безотлагательно предоставить сведения о состоянии здоровья украинских военнопленных, а также немедленно обеспечить их необходимой квалифицированной медицинской помощью.

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Еще раз подчеркиваем, что Россия должна обращаться с захваченными украинскими военнослужащими в полном соответствии с их статусом военнопленных согласно Третьей женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года.

Призываем мировое сообщество, международные правозащитные институты принять все возможные меры с целью освобождения и возвращения в Украину украинских военнопленных, которые незаконно содержатся в пенитенциарных заведениях Москвы".

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.

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23 января украинский омбудсмен Денисова обратилась c заявлением к главам диппредставительств стран Евросоюза, в котором рассказала о ситуации с незаконным задержанием, взятием в плен и удерживанием под арестом 24 военнослужащих Военно-морских сил ВСУ Российской Федерацией, призвала ЕС усилить давление на Россию для их освобождения, а также потребовала от Москвы передать раненых моряков в нейтральную страну для оказания медицинской помощи.

Источник: https://censor.net.ua/n3108700
 
 
 Топ комментарии
 
Раз великий сывочолый полководец сучасности не повторяет потужный проход двух катеров и буксира мимо кацапской армады, то тут можно найти лишь 2 правдоподобных объяснений:
1. Дурных нема и моряки дают ему дули на приказ идти с Одессы в Мариуполь
2. Проход потужной флотилии и нафик не был нужен для обороны, а затевался лишь для того, чтобы использовать предсказуемую реакцию кацапья, для введения военного положения
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І не лише моряків..
Нещодавно була новина, що один військовослужбовець потрапив в полон.
Тут писали, що аватар..
Але ні, молодий хлопчина з Полтавщини..
І скільки ще таких ?
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Полиграф Полиграхович-007 - все совпало не к добру....

Проходимцы послали трусов что бы ввести ВП...
Получился один большой позор....
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І не лише моряків..
Нещодавно була новина, що один військовослужбовець потрапив в полон.
Тут писали, що аватар..
Але ні, молодий хлопчина з Полтавщини..
І скільки ще таких ?
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В данном случае очень явное нарушение международных норм и это не пойдёт на пользу имиджу паРаши, а вслед за имиджем рухнут все её сракальные отговорки и "доказательства"...
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Полиграф Полиграхович-007 - все совпало не к добру....

Проходимцы послали трусов что бы ввести ВП...
Получился один большой позор....
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вернуть моряков, их оружие, боезапас, бронекатера, прапора и тд и тп...

Военные моряки блин.....
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У них вариантов других не было, чудо что живы остались. Обменяют после выборов.
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Anton Domovoy - был вариант..

Выбрать другую профессию....
Никто насильно их в офицеры флота не тянул...
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Украина, цивилизованная страна. Никто не ждет от моряков смерти. Все понимают, соотношение сил в тот момент.
А про офицеров флота поинтересуйся о Цусиме, где японцам СДАЛИСЬ даже русские адмиральі, да и про старую русскую традицию, когда екипажи сходили на берег, а корабли топили (Крьмская война ПМВ) ...
Кстати офицер Балфлота УКРАИНЕЦ адмирал Щасньй, в 1918 спас от немецкого плена ВЕСЬ Балфлот, приведя его в Петроград. За что мокшане его расстреляли.
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Після виборів ? Тобто фуйло віддасть полонених своїй креатурі в знак примирення ?
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Может защитники ДАПа тоже могли так? И не погибли бы?????????????
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Раз великий сывочолый полководец сучасности не повторяет потужный проход двух катеров и буксира мимо кацапской армады, то тут можно найти лишь 2 правдоподобных объяснений:
1. Дурных нема и моряки дают ему дули на приказ идти с Одессы в Мариуполь
2. Проход потужной флотилии и нафик не был нужен для обороны, а затевался лишь для того, чтобы использовать предсказуемую реакцию кацапья, для введения военного положения
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Російські сучки вже вищать в ПАСЄ? Вищать.
А що і як воно буде далі, то не поспішайте.
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Параша ніколи не зміниться і про якесь людське ставлення до полонених не може бути мови, поки парша існує!

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"Если бы перед моим рождением господь Бог сказал мне: "Граф! Выбирайте народ, среди которого вы хотите родиться" - я бы ответил ему: "Ваше величество, везде, где Вам будет угодно, но только не в России!". У меня хватает смелости признаться в этом. Я не горжусь, что я русский, я покоряюсь этому положению. И когда я думаю ... о красоте нашей истории до проклятых монголов и до проклятой Москвы, еще более позорной, чем сами монголы, мне хочется броситься на землю и кататься в отчаянии от того, что мы сделали..."
Толстой А.К. (1817-1875) Собрание сочинений в 4-х томах. Т. 4. - Москва. издательство "Правда", 1980г. стр.445.
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Ось ця погань повинна сидіти за те що віддав у полон хуйлу наших моряків тільки за ради виборів а решта населення України він буде на так званих виборах "ОТСЕКАТЬ"!!!
"Гражданских ОТСЕЧЬ подтянуть личный состав, я пойду в середине"... Звезені бюджетники з усього регіону кричать Ура, і радісно розмахують прапорцями... Порошенко в Білій Церкві..."

https://twitter.com/i/status/1089944729230499840
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Пристрасті за зганьбленою "повією" Скабєєвою: "Нардеп Борислав Береза ​​відповів на погрози Кадирова. Депутат заявив, що не боїться погроз глави Чечні, а наскільки серйозна загроза хай визначає СБУ. Народний депутат Борислав Береза заявив, що йому нема за що вибачатися перед кремлівскькою пропагандистскою Ольгою Скабєєвою, яку в кулуарах ПАРЄ він назвав "повією". Про це пан Береза сказав в коментарю Hromadske" .
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Ты тут https://censor.net.ua/comments/locate/8/3108521/68906102 лайк забыл поставить для LeOnid Tkachenko, а это неприлично...
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На хуя вы их туда отправляли.
Пацаны минимум год жизни в тюрьме проведут. Чтобы скоты пиарились как их освобождать.
А одно сывое говно балы на второй срок заработал.
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Корабли совершали РУТИННЬІЙ переход в МЕЖДУНАРОДНЬІХ водах, из украинской Одессьі, в украинский Бердянск, как много раз до того.

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По соглашению о судоходстве в керченском проливе.
Т.е. они отправили уведомоение и больше ничего не требуется.
Путин же решил их не пускать.
Если бы "петя" их отозвал зрадоботы бы захлебывались что петя все сдал.
Если не отозвал то зрадоботы захлебываются что петя их туда послал.
Все это имеет цель влияния на выборы.
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Ви не розумієте,це "стратегічний" хід головнокомандувача! Кинув неозброєних хлопців в броневаганах, зате підсилених СБУ,а Росія, як завжди, нічого не зрозуміла, вмісто тікати чомусь поперлася вперед.Повний облом, ні військового стану, ні хлопців!
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Не нужно было их туда посылать ради отмены выборов.
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Завтра Петро выходит на сцену и говорит, я сегодня ночью принял решение не идти на второй срок, простите меня, что я принес столько горя и разочарований своему народу, если сможете. Принял решение ехать в монастырь на Афон, активы Рошена отдаю государству. Слеза)
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Семен Горбунков 9 месяцев назад

Новгород с 1310 года принадлежал Беклемишу (Михаилу Тверскому), потому как покорился Тверскому улусу в 1310 году... Первым Московским хозяином был Пётр Ордынский, сын хана Берке, про что говорит портрет Петра на стене Архангельского собора Кремля - усыпальнице Московских князей и тамга рода какракиреев на могилах первых Московских хозяев. Как бы не хотелось русским историкам преподнести свои выдумки, но с 1300 по 1328 года на Московском улусе не было князей московских, в течении этого времени Московским улусом правил баскак (губернатор), который непосредственно подчинялся Сарайскому хану. Статус этого сарайского хана -- Сар, т.е. золотой. От этого названия пошло московский статус кремлёвского хозяина -- ЦАРЬ. Русское гос-во возникло на территории финских племен, а не славянских, которые в 1237-1238 годах были завоеваны тюркскими батырами хана Батыя и стали частью основанной ханом Батыем державы - Белая Орда(Золотая Орда). Во время этого завоевания была уничтожена династия Рюроковичей, точнее-- Владимировичей; на смену ей пришла новая правящая династия - Чингисидов. Таковы общие правила суровых законов войны, которые в данной ситуации, к тому же, опирались на сакральное тюркское писание - Ясу Чингис-хана. Хан Батый распределил завоеванные земли между своими братьями: Беркечаром, Чилаукуном и Мухаммадом. Напоминаю, для особо скрепных, что Москва была основана Сарайским ханом Менгу-Тимуром в 1272году, а не Юрием Долгоруким, что говорит нам о тюркском наследии этого города. С 1272 года по 1277года Московский улус был пополнен тюркскими переселенцам​и из родов новых завоевателей в количестве 200 тысяч переселенцев, начинает полноценную жизнь административной улусной единицы, которая непосредственно подчинялась Сарайскому хану. Это - аксиома, которая не подлежит даже обсуждению. Это как луна на небе... Поэтому хватит из московитов лепить славян. Во времена полукровок мордовских, династии Кобылы-Кошкы, которые пришли к власти после Большой смуты в 1613 году, на землях будущей Российской Империи существовало более 200 народов и народностей. Благодаря насильственной ассимиляции, что является преступлением, на данный момент, осталось чуть меньше ста этих народов и народностей. Многие, по инерции, кличут себя русскими.﻿
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