EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Происшествия
  892  12
Все про:Труханов Геннадий (162) Холодницкий (579) Антикоррупционный суд (396)

 Апелляцию по делу Труханова будет рассматривать Антикоррупционный суд, - Холодницкий

Апелляцию по делу городского головы Одессы Геннадия Труханова, которого обвиняют в завладении средствами местного бюджета, будет рассматривать новосозданный Высший антикоррупционный суд.

Об этом в эфире программы "Сейчас уже" на Громадському заявил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В конкурсе на должности судей Антикоррупционного суда остался 71 кандидат, - Козьяков. ИНФОГРАФИКА

Он выразил уверенность, что дело Труханова не успеют рассмотреть полностью до создания Антикоррупционного суда, в частности потому что обе стороны процесса имеют право на апелляцию.

"Если это будет обвинительный приговор, то ее будет писать сторона защиты, если оправдательный - сторона обвинения", - сказал Холодницкий.

Он отметил, что эту апелляцию уже будет рассматривать Антикоррупционный суд.

Напомним, 13 февраля 2018 года детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении четырем чиновникам мэрии Одессы, в т.ч. и действующему мэру, в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Также читайте: Дело завода "Краян": суд заслушал 38 из 66 томов доказательств стороны обвинения

14 февраля в аэропорту Борисполь детективы НАБУ и прокуроры САП задержали Одесского городского председателя Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана.

По версии следствия, указанные лица могут быть причастны к схеме, нанесшей ущерб местному бюджету Одессы. Так, в сентябре 2016 года мэрия Одессы приобрела здание, ранее входившее в целостный имущественный комплекс ГП "Завод "Краян", за 185 млн грн у частной структуры "Девелопмент Элит", которая в начале 2016 года сама приобрела этот комплекс на аукционе, организованном ликвидатором госпредприятия, за 11,5 млн грн.

Соломенский районный суд Киева отпустил мэра Одессы Геннадия Труханова на поруки народного депутата от Блока Петра Порошенко Дмитрия Голубова.

Источник: https://censor.net.ua/n3108696
 
 
 Топ комментарии
 
Апелляцию по делу Труханова будет рассматривать Антикоррупционный суд, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 2386 Апелляцию по делу Труханова будет рассматривать Антикоррупционный суд, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 2386 Которого ещё нет и неизвестно когда будет. Опять лохотрон. Апелляцию по делу Труханова будет рассматривать Антикоррупционный суд, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 2386
 показать весь комментарий
 
Приговоренный к пяти годам лишения свободы за взяточничество судья Киверцовского районного суда Иван Подгорный не отбывает наказание. Не было и положенной конфискации имущества. Об этом сообщает «Громадське. Волинь«. С 2012-2017 годах Подгорному выплатили более 1 млн гривен зарплаты судьи.
 показать весь комментарий
 
Сто раз убежит, если что... Он и приехал в Украину. когда решил вопрос о своей безопасности.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Апелляцию по делу Труханова будет рассматривать Антикоррупционный суд, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 2386 Апелляцию по делу Труханова будет рассматривать Антикоррупционный суд, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 2386 Которого ещё нет и неизвестно когда будет. Опять лохотрон. Апелляцию по делу Труханова будет рассматривать Антикоррупционный суд, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 2386
 показать весь комментарий
 
 
Сто раз убежит, если что... Он и приехал в Украину. когда решил вопрос о своей безопасности.
 показать весь комментарий
 
 
Приговоренный к пяти годам лишения свободы за взяточничество судья Киверцовского районного суда Иван Подгорный не отбывает наказание. Не было и положенной конфискации имущества. Об этом сообщает «Громадське. Волинь«. С 2012-2017 годах Подгорному выплатили более 1 млн гривен зарплаты судьи.
 показать весь комментарий
 
 
А разве в Украине есть справедливый суд?
 показать весь комментарий
 
Труханов не жилец. Последняя стадия рака.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияАпелляцию по делу Труханова будет рассматривать Антикоррупционный суд, - Холодницкий
 
 
 
 
 
 вверх