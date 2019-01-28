 Апелляцию по делу Труханова будет рассматривать Антикоррупционный суд, - Холодницкий

Об этом в эфире программы "Сейчас уже" на Громадському заявил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, передает Цензор.НЕТ.

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Он выразил уверенность, что дело Труханова не успеют рассмотреть полностью до создания Антикоррупционного суда, в частности потому что обе стороны процесса имеют право на апелляцию.

"Если это будет обвинительный приговор, то ее будет писать сторона защиты, если оправдательный - сторона обвинения", - сказал Холодницкий.

Он отметил, что эту апелляцию уже будет рассматривать Антикоррупционный суд.

Напомним, 13 февраля 2018 года детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении четырем чиновникам мэрии Одессы, в т.ч. и действующему мэру, в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

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14 февраля в аэропорту Борисполь детективы НАБУ и прокуроры САП задержали Одесского городского председателя Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана.

По версии следствия, указанные лица могут быть причастны к схеме, нанесшей ущерб местному бюджету Одессы. Так, в сентябре 2016 года мэрия Одессы приобрела здание, ранее входившее в целостный имущественный комплекс ГП "Завод "Краян", за 185 млн грн у частной структуры "Девелопмент Элит", которая в начале 2016 года сама приобрела этот комплекс на аукционе, организованном ликвидатором госпредприятия, за 11,5 млн грн.

Соломенский районный суд Киева отпустил мэра Одессы Геннадия Труханова на поруки народного депутата от Блока Петра Порошенко Дмитрия Голубова.