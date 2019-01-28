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Все про:Госкомстат (248) зарплата (1826) Кабмин (10816)

 Средняя зарплата в Украине в декабре 2018 года превысила 10,5 тыс. грн, - Госкомстат

Средняя заработная плата в Украине в декабре достигла 10 573 грн, что в 2,8 раза больше показателя минимальной зарплаты.

Как свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, рост реальной зарплаты за декабрь по ноябрь составил 14,5%, рост по году - 9,7%, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

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В отраслевом разрезе зарплаты в промышленности составили в среднем 11 563 грн. Существенно выше средних были зарплаты в секторе IТ (15518 грн), научно-технической деятельности (15490 грн), страховой деятельности (более 18 тыс. грн). В региональном разрезе наибольший показатель средней зарплаты зафиксирован в Киеве - 16,5 тыс. грн.

Источник: https://censor.net.ua/n3108694
 
 
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Не считайте Коболева с Витренко ,а то вы уже задолбали с такой статистикой . Средняя 5 тысяч гривен ,не больше .
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сейчас 5 тыс платят в оффисе за ковыряние пальцем в носу
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Зубожилые щас гвалт подымут. Их зубожилая наверно как раз пошла субсидию оформлять на домик 588 квадратиков своей любимой тёти Ульяхиной который она якобы арендует, ато без субсидии зубожилая с голоду помрёт, знаете ли тяжело на одну ЗП депутата ничего не укравши всё вот это всё вот тянуть ..
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Для кого они эту ахинею вкидывают ,ну нет более дебильного понятия,чем средняя зарплата ,это как в больнице средняя температура у больных ,один уже остыл до нуля и его в морг везут а у другого 42 ,в среднем получится 36и6,так же и здесь ,миллионы Коболева и копейки миллионов простых людей в среднем дают 10 тысяч ! Они нас всех дебилами считают и ,что-то мне подсказывают,что это их и погубит !
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а средняя цена картошки-цибули-буряка-капусты, мяса-сала-колбасы, хлеба...муки-крупы
а коммуналка...средняя... (ну дворец плюс общага равно по 3 тыс в общаге и субсидия во дворец)
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Пора лишать субсидий этих зажравшихся негодяев Средняя зарплата в Украине в декабре 2018 года превысила 10,5 тыс. грн, - Госкомстат - Цензор.НЕТ 4367
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Пенсии у стариков 1600 грн. Надо Гройсмана с Порошенко посадить на эту пенсию и коммуналку. Кроме матов такая статистика не вызывает. Ничего, после выборов узнаем кто Майдан расстреливал и наживался на войне.
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Ще трохи--й 100 українців 1 Коболєва наздоженуть!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСредняя зарплата в Украине в декабре 2018 года превысила 10,5 тыс. грн, - Госкомстат
 
 
 
 
 
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