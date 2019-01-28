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 В Киеве задержан чиновник "Укрзализныци", который через посредника требовал 250 тыс. грн за "льготы" по аренде, - СБУ. ФОТО

Сотрудники СБУ разоблачили на взятке одного из руководителей филиала "Центр строительно-монтажных работ и эксплуатации зданий и сооружений" АО "Укрзализныця".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что чиновник через посредника требует от представителей коммерческой структуры 250 тысяч гривен за передачу в аренду имущества филиала на "льготных условиях".

В Киеве задержан чиновник Укрзализныци, который через посредника требовал 250 тыс. грн за льготы по аренде, - СБУ 01

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Правоохранители задержали посредника в одном из заведений общественного питания в центре Киева во время получения первой части взятки. Одного из руководителей филиала задержали позже в служебном кабинете.

В Киеве задержан чиновник Укрзализныци, который через посредника требовал 250 тыс. грн за льготы по аренде, - СБУ 02

Сейчас в рамках начатого уголовного производства продолжаются неотложные следственные действия, решается вопрос об объявлении фигурантам дела подозрения в совершении преступления, предусмотренного ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3108692
 
 
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