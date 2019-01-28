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 Общество
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 Порошенко подписал закон о подчиненности и процедуре государственной регистрации религиозных организаций

Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно подчиненности религиозных организаций и процедуры государственной регистрации религиозных организаций со статусом юридического лица", принятый Верховной Радой Украины 17 января 2019 года.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

В сообщении отмечается: "Закон предусматривает механизмы, которые будут устанавливать, каким именно образом религиозная организация может изменить свою подчиненность действующим в Украине и за ее пределами религиозным центрам (управлениям).

Законом установлено, что решение об изменении подчиненности и внесении изменений или дополнений в устав принимается общим собранием религиозной общины и не менее чем двумя третями от ее состава. Эти две трети высчитываются от необходимой для признания полномочными общего собрания религиозной общины. Решение об изменении подчиненности и внесения соответствующих изменений или дополнений в устав заверяется подписями членов религиозной общины.

По Закону решение об изменении подчиненности и внесения соответствующих изменений в устав подлежит регистрации в порядке, установленном статьей 14 Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях".

Определен перечень документов, которые необходимо подать в орган регистрации для регистрации устава (положения) религиозной общины.

Заключительными положениями Закона установлено, что религиозная организация, в случае принятия решения об изменении своей подчиненности, сообщает о таком решении центральный орган исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере религии, или областные, Киевскую и Севастопольскую городские государственные администрации, а в Автономной Республике Крым - Совет Министров Автономной республики Крым, которые обеспечивают обнародование этого решения на своем официальном сайте.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования".

Читайте на "Цензор.НЕТ": По три общины на Буковине и Ривненщине перешли в Православную церковь Украины. ФОТОрепортаж

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Читайте: Порошенко пригласил патриарха Иерусалимского Феофила III осуществить пастырский визит в Украину для налаживания диалога с поместной церковью Украины

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Источник: https://censor.net.ua/n3108685
 
 
 Топ комментарии
 
У твоего хуйла действительно в жопе, а в Украине растёт.
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Економика в жопе ,а он сидит религией занимается .Так надо было в попы балотироватся , а не в президенты .
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Економика в жопе ,а он сидит религией занимается .Так надо было в попы балотироватся , а не в президенты .
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У твоего хуйла действительно в жопе, а в Украине растёт.
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ми зрозуміли, що ти порохобот-кацап, не напружуйся, а то пляшка під тобою трісне Порошенко подписал закон о подчиненности и процедуре государственной регистрации религиозных организаций - Цензор.НЕТ 763
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Шо у тебя растёт ,где ? Когда слышу Гройсмана с Порошенко ,так они говорят растёт , а как осмотрюсь вокруг , так кругом нищий ,матюкающийся народ .
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Начни хоть что-нибудь делать и сразу нищета отступит, а пока будешь сидеть на бутылке ничего не изменится 😂
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Чуешь,деляга,я пенсионер и подрабатываю.Хрен хватает! На работу хрена,возраст.Так что ТВОЮ ЕкАномику я на своём хребте чувствую.Понял,мразь офшорная?
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Пенсионер, просидел всю жизнь на жопе и ничего не заработал, кто тебе виноват?
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Чуешь вафлеглотка,у меня 35 лет стажа,с 14-ти лет.Даже по совковым законам я бы получал максимум!30 лет за баранкой,5 лет слесарил,5-й разряд.Еог так просто не дают.Так что сосальник завали,мразь пейсатая,и сглатывай молча,глиста хуйлостанская.
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Пенсоклоун, ты голимый рукожоп без мозгов, шофёр и слесарь не профессия....это скорее диагноз умственной неполноценности....поэтому ты нищий😂
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Воровать и давать взятки родители не начили,увы....Так что по себе,шваль барыжная,не ровняй.
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Кстати,делать начнём,например повесим труссельмана,барыгу на кол,жюлю в качановку,мертветчук сбежит с ахметкой...Может поможет? Как думаешь,пальмомасловый? Порошенко подписал закон о подчиненности и процедуре государственной регистрации религиозных организаций - Цензор.НЕТ 185
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Кажеш ніщій? Сьогодні в Сільпі була така черга до кас, якої я ніколи ще не бачив. І через одного з корзинами на колесах заповненими до краю. Зубожілі...
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Ти в упор не бачиш тих, хто працює і не матюгається. А я в упор не бачу бомжів та алканів.
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...кто и когда слышал от Порошка, о росте ?...есть затихарившийся велосипедист с трехколесника, он отвечает за рост, с него и спрашивайте. А Петро свою справу добрэ знае...понятно, кто везет, на того еще и догружают, но всему и мера должна быть....
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Заглянул в холодильник,в кошелёк...Растёт ведь плять!!! Растёт!!!! НО! В обратную сторону что то...Это премога ,или зрада,подскажи,соевый? Порошенко подписал закон о подчиненности и процедуре государственной регистрации религиозных организаций - Цензор.НЕТ 4592
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Цензоряни, розспамте будь ласка пост Александра Полежаєва. Дякую.
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Завтра у петі - дуже важкий день.. Та й всі інші дні до 31 березня - не будуть легкими для найсолодшого..
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Тік-так---падаєт мінута.
Тік-так--скора в путь каму-та!
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А ви бідоряги вже хвилини рахуєте...
Дишитє глубже, готуйте себе почути неминуче: «Президентом України обрано Петра Олексійовича Порошенка !»

Слава Україні !
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Не вимазуй святе ім'я України своїми викаляними в шоколад лапами.
Пиши прямо--слава Педрі!
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Колаборантів з ордло так цікавить повернення в Україну Саакашвілі? Може й повернеться першого квітня.. Все може бути..
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А он был в ОРДЛО???А что же тогда лыдыныры?????Ты так боишься Михо,что 75%Украинцев готов записать в колаборанты???Саакашвили призывал к расколу страны?????Когда? Где? Факты в студию падаль щекаладная,или ты фуфломётка сосучая.
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Міхо стрибає по нідерландським дахам і тепер йому не до України😜
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А тим часом дані проведеного в середині січня соціологічного дослідження оприлюднив сьогодні директор Інституту аналізу та прогнозування Юрій Лісничий.

За його словами, Юлія Тимошенко впевнено тримає перше місце. Так, якби вибори президента України відбулися наступної неділі, за лідера "Батьківщини" проголосували би 20,2% (серед тих, хто визначився і візьме участь у виборах).

Далі йде Володимир Зеленський - 12,6%. Третє місце ділять між собою Юрій Бойко та Петро Порошенко - по 11,9%

Опитування проводила аналітична група "Соціопрогноз" на замовлення Інституту аналізу та прогнозування з 17 по 26 січня 2019 року. Участь в опитуванні взяли 2004 респонденти (від 18 років і старші) в 24 областях України та
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Соц.опрос-это всегда кто больше денег даст.У Андрея Полтавы был онлайн стрим,так только двое было не за Порошенко.Вот то реально показатель.Слава Украине!!!
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Я мало не впав зі стільця, мне здалося "Юлія Тимошенко впевнено тримаєТЬСЯ ЗА перше місце". А яке місце в неї "перше"?
Мені ще у 2004 році товариш по Майдану, сисадмін значно крутішої соціо-контори, пояснив як це робиться навіть без прямого шахрайства.
Йуля мріє про посаду молодшого дегустатора фабрики "Рошен" (колишньої ім. карла-марла)?
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Юля тримається за перше місце і я уявляю який вигляд має це місце.🤭
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А евреи тоже должны вот так регистрироваться-перерегистрироваться? А мусульмане? А баптисты? А агностики? А вот если я с пацанами в мечеть прийду и захочу че-то там переподчинить то шо? Это я к тому, что баранами вас пепе считает. И заслуженно!
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Полізе в синагогу--получить по рогах.То й не чіпає.
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А шо, хіба у нас сингоги московського синогигату?
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Нужно Россию называть правильно Московией и всё привязывать к Московии,какие могут быть мордовцы и др народы Азии,русскими или россиянами? Порошенко подписал закон о подчиненности и процедуре государственной регистрации религиозных организаций - Цензор.НЕТ 7964
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Правильно.
А українцям пора зрозуміти, що це вони є справжніми нащадками Русі, що так називалась у ті давні часи Україна, столицею якої був і є Київ.
І що вони, українці є древні РУСИ.
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Тут чітко видно, що частина сучасної України є територією тюркютів, тому тюркю теж є корінними жителями України.
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Єдина поправка: без «Кієвская».
Просто РУСЬ, в якій жили РУСИ, наші предки.
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юлька пролезет в призидентши и отменит закон((
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Єто да. Так как СЦУПЦУ создана и держится лично на хотелках пепе, то агония и распад таких структур неизбежен при потере "крыши". И это хорошо. УПЦ КП воссоздасться и Филарет заслуженно востановит свой патриарший чин.
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Коли у московько-російскої церкви відберуть вкрадену нею у українців назву, то в Україні буде УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА.
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Українська Православна Церква була в Україні. Мене там хрестили, діточок своїх я там хрестив. А пепе взяв та ліквідував цю Церкву! А дурням наплів що колись така Церква в Україні може буде. Ну той вірте. Це Віра, тут обговорення немає....
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Читаю новости и не пойму =Порошенко президент или священник?
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из гундяевской секты бегут в Православную.
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Из Украины уже 10 миллионов сбежало .Не знаю куда ,но сбежало .
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При совке людей держали в тюряге, теперь вырвались на свободу.
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Й те й інше.Тільки в обох випадках молиться одному--Мамоні.
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Сублімуй. Святий Президент. Невдовзі буде Святий без портфелю.
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О как плющит козломордых паРашников от того шо у нас церковь независимая не мацковская Им все то Томас не вовремя привезли то не вовремя подписали то какой то ибукентий с мухасранска не признал . А мне нравится шо паРашское кодло собирает чумайданы
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Надеюсь ты их и не распаковывала? Убегать быстро придётся.
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Религиозная организация может иметь только одну подчиненность - Богу.
Если другая подчиненность - в шею такую религиозную организацию.
Да, у каждой Бог свой.
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А РПЦ підкоряєлься ФСБ. Що про це будеш говорити?
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Томос Рошеновский задолбал ты своей религией, когда за народ начнешь думать.
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Так он думает =тарифы на газ и комуналку каждый месяц поднимает в 1.5-2 раза .
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«Никогда еще народ Расєи не жил так плохо, как при Порошенко» (с)

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Він президент, а не царь-батюшка.
Дали тобі вудочку, рибку сам лови.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПорошенко подписал закон о подчиненности и процедуре государственной регистрации религиозных организаций
 
 
 
 
 
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