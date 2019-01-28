 Порошенко подписал закон о подчиненности и процедуре государственной регистрации религиозных организаций

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.
В сообщении отмечается: "Закон предусматривает механизмы, которые будут устанавливать, каким именно образом религиозная организация может изменить свою подчиненность действующим в Украине и за ее пределами религиозным центрам (управлениям).
Законом установлено, что решение об изменении подчиненности и внесении изменений или дополнений в устав принимается общим собранием религиозной общины и не менее чем двумя третями от ее состава. Эти две трети высчитываются от необходимой для признания полномочными общего собрания религиозной общины. Решение об изменении подчиненности и внесения соответствующих изменений или дополнений в устав заверяется подписями членов религиозной общины.
По Закону решение об изменении подчиненности и внесения соответствующих изменений в устав подлежит регистрации в порядке, установленном статьей 14 Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях".
Определен перечень документов, которые необходимо подать в орган регистрации для регистрации устава (положения) религиозной общины.
Заключительными положениями Закона установлено, что религиозная организация, в случае принятия решения об изменении своей подчиненности, сообщает о таком решении центральный орган исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере религии, или областные, Киевскую и Севастопольскую городские государственные администрации, а в Автономной Республике Крым - Совет Министров Автономной республики Крым, которые обеспечивают обнародование этого решения на своем официальном сайте.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования".
Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.
Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.
6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.
9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.
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Тік-так--скора в путь каму-та!
Дишитє глубже, готуйте себе почути неминуче: «Президентом України обрано Петра Олексійовича Порошенка !»
Слава Україні !
Пиши прямо--слава Педрі!
За його словами, Юлія Тимошенко впевнено тримає перше місце. Так, якби вибори президента України відбулися наступної неділі, за лідера "Батьківщини" проголосували би 20,2% (серед тих, хто визначився і візьме участь у виборах).
Далі йде Володимир Зеленський - 12,6%. Третє місце ділять між собою Юрій Бойко та Петро Порошенко - по 11,9%
Опитування проводила аналітична група "Соціопрогноз" на замовлення Інституту аналізу та прогнозування з 17 по 26 січня 2019 року. Участь в опитуванні взяли 2004 респонденти (від 18 років і старші) в 24 областях України та
Мені ще у 2004 році товариш по Майдану, сисадмін значно крутішої соціо-контори, пояснив як це робиться навіть без прямого шахрайства.
Йуля мріє про посаду молодшого дегустатора фабрики "Рошен" (колишньої ім. карла-марла)?
А українцям пора зрозуміти, що це вони є справжніми нащадками Русі, що так називалась у ті давні часи Україна, столицею якої був і є Київ.
І що вони, українці є древні РУСИ.
Все остальные тар-тары.
Просто РУСЬ, в якій жили РУСИ, наші предки.
Если другая подчиненность - в шею такую религиозную организацию.
Да, у каждой Бог свой.
Дали тобі вудочку, рибку сам лови.