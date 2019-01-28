 Налоговики на Черниговщине блокировали транспортировку и сбыт фальсифицированного табака. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках расследования уголовного производства по статье 204 УК Украины было установлено, что на территории Черниговской области группой лиц налажен канал по транспортировке и сбыту оптовых партий фальсифицированного табака для курения.

Дельцы размещали объявления о продаже на интернет-сайтах. После того, как появлялись желающие приобрести сомнительную продукцию, товар им доставляли с помощью служб доставки.

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Реализация продукции происходила через ряд сайтов в сети Интернет. При этом для доставки товара пользовались услугами логистических компаний.

По результатам обысков изъято 1100 кг незаконно изготовленного табака для курения, черновые записи, оборудование, пустая тара. Общая стоимость изъятого превышает 3 млн грн.

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Сейчас продолжаются следственные действия, направленные на установление каналов поступления табачных изделий, причастных к совершению данного уголовного преступления.