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 Экономика, Фоторепортаж
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Все про:налоговая милиция (1506) табак (174) Черниговщина (539) ГФС (3060)

 Налоговики на Черниговщине блокировали транспортировку и сбыт фальсифицированного табака. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Черниговской области совместно с областной прокуратурой перекрыли канал по транспортировке и сбыту фальсифицированного табака для курения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках расследования уголовного производства по статье 204 УК Украины было установлено, что на территории Черниговской области группой лиц налажен канал по транспортировке и сбыту оптовых партий фальсифицированного табака для курения.

Дельцы размещали объявления о продаже на интернет-сайтах. После того, как появлялись желающие приобрести сомнительную продукцию, товар им доставляли с помощью служб доставки.

Налоговики на Черниговщине блокировали транспортировку и сбыт фальсифицированного табака 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Незаконная торговля кальянным табаком остановлена в Днепре: изъята продукция стоимостью почти 1,4 млн грн. ФОТОрепортаж

Реализация продукции происходила через ряд сайтов в сети Интернет. При этом для доставки товара пользовались услугами логистических компаний.

По результатам обысков изъято 1100 кг незаконно изготовленного табака для курения, черновые записи, оборудование, пустая тара. Общая стоимость изъятого превышает 3 млн грн.

Налоговики на Черниговщине блокировали транспортировку и сбыт фальсифицированного табака 02

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Налоговики на Черниговщине блокировали транспортировку и сбыт фальсифицированного табака 03

Сейчас продолжаются следственные действия, направленные на установление каналов поступления табачных изделий, причастных к совершению данного уголовного преступления.

Источник: https://censor.net.ua/n3108684
 
   
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о то укуримся Налоговики на Черниговщине блокировали транспортировку и сбыт фальсифицированного табака - Цензор.НЕТ 8560
интересно - а поддельную воодяру всю покрышевали? Налоговики на Черниговщине блокировали транспортировку и сбыт фальсифицированного табака - Цензор.НЕТ 8560
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Не розумію - як можна фальсифікувати тютюн?
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Наші податківці можуть усе! А плокулоли--й поготів!
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Запросто. Ягель порубав і посушив. Віник і бриль курити можуть, а ягель, ні?!
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Дуже легко. Наприклад, з наявних фото видно, що тютюн, по-перше, не кондиційний (зелений, тобто містить у своєму складі хлорофіл, а це у свою чергу є порушенням технології виробництва, практично повнистю знищує якість і є ще більш шкідливим), по-друге - подрібнення сировини здійснене без видалення ценральної жилки листа, а це є грубим порушенням технології. І це тільки з першого погляду...
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Хлорофіл, центральна жилка....Да то звичайна махорка
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаНалоговики на Черниговщине блокировали транспортировку и сбыт фальсифицированного табака. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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