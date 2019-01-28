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 Документы наемников "ЧВК Вагнера" подтверждают, что это тайный отряд Вооруженных сил РФ, - Грицак. ИНФОГРАФИКА

СБУ обнародовала часть имеющихся сведений о деятельности "ЧВК Вагнера", в частности список из 149 человек, которые принимали непосредственное участие в подавлении демократических протестов в Судане в начале 2019 года.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт СБУ, анализ паспортных данных более тысячи сотрудников "ЧВК Вагнера" свидетельствует, что подавляющее большинство документов российских наемников оформлялись централизованно в Москве подразделением Федеральной миграционной службы РФ, которое также выдавало документы прикрытия и для офицеров ГУ ГШ ВС РФ "Петрова" и "Боширова" - исполнителей химической атаки в британском Солсбери. При этом номера паспортов нескольких сотен "вагнеровцев" также отличаются между собой только последними цифрами.

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Документы наемников ЧВК Вагнера подтверждают, что это тайный отряд Вооруженных сил РФ, - Грицак 01
Документы наемников ЧВК Вагнера подтверждают, что это тайный отряд Вооруженных сил РФ, - Грицак 02

"Серия и номера загранпаспортов наемников "ЧВК Вагнера", а также место их оформления еще раз подтверждают - это тайный отряд внештатных убийц ГУ ГШ ВС РФ. Остается только услышать от официальных лиц РФ, какой именно "шпиль" в Судане или ЦАР они посещали", - отметил председатель СБУ Василий Грицак.

СБУ также установлено, что в состав африканских ротаций "ЧВК Вагнера" российской военной разведкой направлялись и граждане из других стран: Беларуси, Молдовы, а также поддерживаемых Россией самопровозглашенных республик.

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Документы наемников ЧВК Вагнера подтверждают, что это тайный отряд Вооруженных сил РФ, - Грицак 03

Кроме этого, имеющаяся информация свидетельствует о целевом наборе в суданские "командировки" ЧВК предателей Украины из числа жителей временно оккупированного Крыма, как вознаграждение за содействие российскому агрессору они получили гражданство РФ.

Документы наемников ЧВК Вагнера подтверждают, что это тайный отряд Вооруженных сил РФ, - Грицак 04

Также установлено, что одним из направлений пополнения "ЧВК Вагнера" является привлечение российскими спецслужбами близких родственников российских наемников.

Документы наемников ЧВК Вагнера подтверждают, что это тайный отряд Вооруженных сил РФ, - Грицак 05

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Группа Вагнера вправе продавливать свои бизнес-интересы в любой точке планеты, - Путин. ВИДЕО

В целом СБУ задокументировала более 112 человек, для которых "русский бизнес на крови" стал семейным делом. Показательно, что более 90% африканского контингента наемников в 2014-2015 годах принимали участие в военной агрессии против Украины, в частности - штурмах Луганского аэропорта и г. Дебальцево, а впоследствии были направлены в ЦАР.

Документы наемников ЧВК Вагнера подтверждают, что это тайный отряд Вооруженных сил РФ, - Грицак 06
Документы наемников ЧВК Вагнера подтверждают, что это тайный отряд Вооруженных сил РФ, - Грицак 07
Документы наемников ЧВК Вагнера подтверждают, что это тайный отряд Вооруженных сил РФ, - Грицак 08
Документы наемников ЧВК Вагнера подтверждают, что это тайный отряд Вооруженных сил РФ, - Грицак 09

Также смотрите: СБУ обнародовала данные 11 наемников ЧВК "Вагнера", воевавших на Донбассе. ФОТО

Документы наемников ЧВК Вагнера подтверждают, что это тайный отряд Вооруженных сил РФ, - Грицак 10

СБУ также установила, что с конца 2018 года активизированы работы по созданию в Судане "пункта военно-технического обеспечения ВМФ РФ" с участием бывших офицеров ВМС Украины, которые весной 2014 года предали украинский народ, перешли на сторону русских оккупантов и сейчас проходят военную службу в составе Черноморского флота ВМФ РФ.

Документы наемников ЧВК Вагнера подтверждают, что это тайный отряд Вооруженных сил РФ, - Грицак 11

Смотрите также: Получены данные шести наемников ЧВК "Вагнера", "работающих в интересах Минобороны РФ", - InformNapalm. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3108683
 
 
 Топ комментарии
 
На путенской розсее полная деградация, даже паспорта оформить правильно не в состоянии😁😂😃
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А чого полные адреса не опубликовали??? Это могло б очень помочь кому нибудь из воинов ислама проведать их семьи пока папа в "командировке" ...
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Ну так а со шпилями как было? Та же история.
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СБУ не хочет рассказать, как Уткин спокойно приезжал в Кировоградскую область в 2016-м году на похороны матери?
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На путенской розсее полная деградация, даже паспорта оформить правильно не в состоянии😁😂😃
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да по солсберецким шпилевилям видно какой там бардачелло
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Все убийцы-путлерасты будут утилизированы
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***
союз нерушимый фарфора с водой
сплотила навеки конструкция эта,
да здравствует созданный для туалета
говнометатель... с единой серьгой

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Сергей Викторович с Сергеем Стеблиненко и Кириллом Шрайбером.
36 мин. ·

Это есть их последний и решительный бой!
Вы будете смеяться, но американцы реально "кинули" всю эту сирийскую мищпуху, предоставив ей возможность перебить друг друга.
В Сирии между пророссийскими и проиранскими группировками, поддерживающими президента Башара Асада началась самая настоящая война Об этом в понедельник, 28 января, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на сирийские источники.

Как рассказали собеседники агентства, конфликт возник между 5-й бригадой элитного формирования Сирийской арабской армии «Силы Тигра», которое поддерживает Россия, и проиранской 4-й дивизией под командованием младшего брата сирийского президента Махера Асада.
В настоящее время бои между соединениями продолжаются на северо-западе провинции Хама в районе населенных пунктов Шатха, Бредик, Хайдарийе и Иннаб. В результате столкновений уже есть убитые и раненые, однако их точное число не сообщается. При этом известно, что в ходе боев стороны задействовали тяжелое вооружение, в том числе танки, отмечает агентство.
Как пояснили источники Anadolu, обострение конфликта связано с попытками снизить влияние Ирана в регионе.
https://lenta.ru/news/2019/01/28/proiran/
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А чого полные адреса не опубликовали??? Это могло б очень помочь кому нибудь из воинов ислама проведать их семьи пока папа в "командировке" ...
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В Венесуэлу отпраправились остатки сирийского вагнеровского мяса, в обратном направлении отправиться вагнеровский фарш с примесью мадуры
! Принимай страна родная ихтамнетаф!
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Вранье!
Они все как один, потомки конкистадоров и индейцев майя.

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им бы только суметь выговорить это слово (ну...первое... из родословной) Документи найманців "ПВК Вагнера" підтверджують, що це таємний загін Збройних сил РФ, - Грицак - Цензор.НЕТ 205
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ЧВК Вагнера "Тайный отряд"...Интригующе...Когда он стал "тайным",может когда его в Сирии почти полностью уничтожили?И потом он воскрес и притаился?Или когда его отправили охранять режим маДуро но тайна выплыла и стала явью?То что он был всегда под рукой Кремля это общеизвестно.К чему в заголовке статьи такая конспирология?
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Ну для всего мира он тайный. Для всех это частная военная компания, с парашей не связанная. Но в этом случае с паспортами неувязочка вышла. Безмозглые рукожопы, что с кацапов взять?
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Тайной было то, что ЧВК"Уткина" подчиняется ГУ ГШ ВС РФ.
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Сидят капитаны майоры СБУ в расейской базе выдачи паспортов и в кантахтиках и собирают фоточки кто где снимался по Суданам с калашем. Теперь в Венесуэле будут искать ))
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Набор в ЧВК по признакам ублюдочности.
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побажаємо виродкам піти на корм піраньям!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДокументы наемников "ЧВК Вагнера" подтверждают, что это тайный отряд Вооруженных сил РФ, - Грицак. ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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