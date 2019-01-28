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 Враг четыре раза нарушил перемирие. Никто из наших воинов не пострадал, - штаб ООС

В течение текущих суток, в период с 00:00 до 18:00, противник четыре раза обстрелял позиции наших войск.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники обстреляли позиции украинских военных вблизи поселка Крымское из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, из  автоматических гранатометов вблизи населенного пункта Травневе.

Также позиции наших защитников вблизи поселка Новотошковское были обстреляны российско-оккупационными войсками из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" преступники обстреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов позиции украинских защитников в районе населенного пункта Широкино.

Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных не пострадал.

Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.

В то же время, несмотря на ухудшение погодных условий, украинские военные продолжают надежно контролировать действия противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг бил из гранатометов по позициям ОС в районе Новотошковского, потерь среди украинских воинов нет, уничтожены двое террористов, - штаб

Источник: https://censor.net.ua/n3108679
 
 
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Никому ничего не напоминает?

Враг четыре раза нарушил перемирие. Никто из наших воинов не пострадал, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9722
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Зеленський оголосив конкурс на найкращий фейк про себе

«Ким я тільки не був за останній тиждень. Я і «нога Кремля», і «волохаті руки Америки», і «зуби Євросоюзу», і, цілком можливо, «технічні кучері президента», просто «технічна людина» Тимошенко і «голос» Вакарчука, і «олігархи за мною стоять»…

Це все дуже нецікаво, сумно, неорганічно, і, головне, без почуття гумору. Тому ми оголошуємо конкурс на найкращий фейк про Зеленського», - заявив майбутній кандидат у президен
Враг четыре раза нарушил перемирие. Никто из наших воинов не пострадал, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2902
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спасибо что живые!
бережи вас Боженька, синочки...
***

Я не буду просить у Всевышнего,
Все что люди привыкли просить.
Мне не надо всего этого… лишнего,
Мне бы в Мире и счастье пожить…

Со мной рядом ребята отличные,
Им неведомы слабость и страх,
Дороги мне их лица привычные,
И улыбки, с окурком в зубах…

Верим мы, Украина проснется!
(Снова вишни в садах зацветут)
От войны, от беды отряхнется
И дома все отстроятся тут..

Верим мы, не снимая разгрузок,
Не откладывая автомат,
Не раскиснув от жестких нагрузок,
Не включая по лексике мат.

Докурю вот сейчас я... и снова,
Выключая свой телефон,
Не прощаясь, уйду из под крова,
Защищать безмятежный ваш сон.
...
Автор: Макар Следопыт
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Добре, що хлопці наші цілі!!! Бережіть себе, Воїни України!!! та мочкуйте добре рогатих виродків!!!!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг четыре раза нарушил перемирие. Никто из наших воинов не пострадал, - штаб ООС
 
 
 
 
 
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