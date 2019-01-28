 Враг четыре раза нарушил перемирие. Никто из наших воинов не пострадал, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники обстреляли позиции украинских военных вблизи поселка Крымское из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, из автоматических гранатометов вблизи населенного пункта Травневе.
Также позиции наших защитников вблизи поселка Новотошковское были обстреляны российско-оккупационными войсками из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Также в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" преступники обстреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов позиции украинских защитников в районе населенного пункта Широкино.
Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных не пострадал.
Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.
В то же время, несмотря на ухудшение погодных условий, украинские военные продолжают надежно контролировать действия противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.
Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных".
Никому ничего не напоминает?
«Ким я тільки не був за останній тиждень. Я і «нога Кремля», і «волохаті руки Америки», і «зуби Євросоюзу», і, цілком можливо, «технічні кучері президента», просто «технічна людина» Тимошенко і «голос» Вакарчука, і «олігархи за мною стоять»…
Це все дуже нецікаво, сумно, неорганічно, і, головне, без почуття гумору. Тому ми оголошуємо конкурс на найкращий фейк про Зеленського», - заявив майбутній кандидат у президен
бережи вас Боженька, синочки...
***
Я не буду просить у Всевышнего,
Все что люди привыкли просить.
Мне не надо всего этого… лишнего,
Мне бы в Мире и счастье пожить…
Со мной рядом ребята отличные,
Им неведомы слабость и страх,
Дороги мне их лица привычные,
И улыбки, с окурком в зубах…
Верим мы, Украина проснется!
(Снова вишни в садах зацветут)
От войны, от беды отряхнется
И дома все отстроятся тут..
Верим мы, не снимая разгрузок,
Не откладывая автомат,
Не раскиснув от жестких нагрузок,
Не включая по лексике мат.
Докурю вот сейчас я... и снова,
Выключая свой телефон,
Не прощаясь, уйду из под крова,
Защищать безмятежный ваш сон.
...
Автор: Макар Следопыт