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Все про:Венесуэла (119) Россия (71834) авиасообщение (434)

 Из Москвы в Каракас вылетел самолет авиакомпании, ранее никогда не совершавшей полетов в Венесуэлу

Из Москвы в Венесуэлу вылетел загадочный чартерный гражданский рейс компании Nordwind Airlines.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новую газету.

28 января в 14.00 из московского аэропорта Внуково в Каракас вылетел самолет "Боинг 777", рассчитанный на 500 пассажиров. Это чартерный рейс №9801 компании Nordwind Airlines. Авиакомпания, специализирующаяся на чартерных туристических маршрутах, раньше никогда не совершала полетов в Венесуэлу.

По информации НГ, вылетевший в Каракас борт только сегодня утром вернулся из Таиланда и отправился в новый рейс, заправившись под завязку и взяв на борт два экипажа (видимо, планируется перелет без отдыха в аэропорту прибытия).

Из Москвы в Каракас вылетел самолет авиакомпании, ранее никогда не совершавшей полетов в Венесуэлу 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники российской ЧВК "Вагнера" прибыли в Венесуэлу для охраны президента Мадуро, - Reuters

По данным Flightradar24, прибытие российского "Боинга" в Каракас ожидается в 20.00 по местному времени.

Отмечается, что российским туристам официально не рекомендовано отправляться в Венесуэлу. Групповые туры в страну не продают уже давно. Своими планами вывезти из страны несколько сот россиян пока не делился и МИД России.

По информации "Новой газеты", на борту самолета, вылетевшего из "Внуково" в Каракас, пассажиров не было.

Также читайте: Никого не посылали, - в РФ опровергли заявления об отправке российских наемников в Венесуэлу

Напомним, 23 января Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом Венесуэлы, потому что раньше парламент признал переизбрание действующего президента Николаса Мадуро на пост главы государства неконституционным. Сразу после этого президент США Дональд Трамп заявил, что признает Гуаидо новым временным президентом.

Госсекретарь США Майк Помпео в среду выступил с призывом в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро передать свои полномочия отстраненному от власти председателю Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуану Гуаидо.

Поддержку Мадуро выразили, в частности, Россия, Беларусь и Турция.

Также читайте: Азаров поделился опытом с Мадуро, как надо бороться с Майданом

Во время протестов за последние несколько дней в Венесуэле погибли по меньшей мере 16 человек, сотни находятся под арестом. Участники митингов требуют отставки Мадуро.

Источник: https://censor.net.ua/n3108678
 
 
 Топ комментарии
 
Пришла пора хряку потесниться?
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Так я ж говорила, что мадуро всплывет на рублевке((
А вы все куба да куба !
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На подселение привезут. К Януковичу. Из Москвы в Каракас вылетел пустой самолет авиакомпании, ранее никогда не совершавшей полетов в Венесуэлу - Цензор.НЕТ 4954
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минус один людоедский режим это отлично! Из Москвы в Каракас вылетел пустой самолет авиакомпании, ранее никогда не совершавшей полетов в Венесуэлу - Цензор.НЕТ 3675
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С точки зрения абстрактного моралиста - да. Но, к сожалению, реал политик она такая безнравственная.....
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не перживай, эти уроды всегдя дерьмо найдут, что бы туда влезть.
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Очень даже надеюсь. Любой конфликт где есть руские - наш козырь. Главное, не дать им возможности просто так оттуда выйти. Лоуренс форевер!
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вся политика чекистов именно в том, чтобы под шумок приобрести тугриков
и неважно, где нет аудита, важно, что его НЕТ
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только мрия возмет кокса на 17 ярдов
и пару тонн еще налички и золотишка
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Напевно розпочинається операція "Евакуація". Типо, нас (его, их...) там не было и нет!
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Просто в кацапии, появился новый гражданин: Николай Дуремар (бывший Николас Мадуро)
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Шо, за лярдами полетів? КАМАЗи ж туди не доїдуть!
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Из Москвы в Каракас вылетел самолет авиакомпании, ранее никогда не совершавшей полетов в Венесуэлу - Цензор.НЕТ 3624Трут батон , тема такая: пушка в жопе это зашквар, или один раз не питорас?
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Мадуру с золотишком в маскву павезут, миллиарды потраченные может хоть частично вернут.🙂
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Готовлять транспорт, для доставки іхтамнєтов.
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))) а может в антарктиду увезут? нефть на станции "новый восток" искать будет.
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А со стороны США в сторону Венесуэлы случайно не вылетала «Летающая батарея» Lockheed AC-130 Spectre, после зачётного молотилова годичной давности получившая в узких кругах прозвище «Вагнеробойка» - воплощать в жизнь лозунг «их там нет» путём переиначивания в «их там уже нет»?
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Теперь груз 200 будут самолётами в паРашу возить. КАМАЗами, как из Украины, не получится..
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Це прозвучить цинічно, але активізація в Венесуелі чи Сирії нам зараз на руку - відтягує кацапські ресурси, особливо перед 31 березня...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомИз Москвы в Каракас вылетел самолет авиакомпании, ранее никогда не совершавшей полетов в Венесуэлу
 
 
 
 
 
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