 Из Москвы в Каракас вылетел самолет авиакомпании, ранее никогда не совершавшей полетов в Венесуэлу

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новую газету.

28 января в 14.00 из московского аэропорта Внуково в Каракас вылетел самолет "Боинг 777", рассчитанный на 500 пассажиров. Это чартерный рейс №9801 компании Nordwind Airlines. Авиакомпания, специализирующаяся на чартерных туристических маршрутах, раньше никогда не совершала полетов в Венесуэлу.

По информации НГ, вылетевший в Каракас борт только сегодня утром вернулся из Таиланда и отправился в новый рейс, заправившись под завязку и взяв на борт два экипажа (видимо, планируется перелет без отдыха в аэропорту прибытия).

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По данным Flightradar24, прибытие российского "Боинга" в Каракас ожидается в 20.00 по местному времени.

Отмечается, что российским туристам официально не рекомендовано отправляться в Венесуэлу. Групповые туры в страну не продают уже давно. Своими планами вывезти из страны несколько сот россиян пока не делился и МИД России.

По информации "Новой газеты", на борту самолета, вылетевшего из "Внуково" в Каракас, пассажиров не было.

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Напомним, 23 января Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом Венесуэлы, потому что раньше парламент признал переизбрание действующего президента Николаса Мадуро на пост главы государства неконституционным. Сразу после этого президент США Дональд Трамп заявил, что признает Гуаидо новым временным президентом.

Госсекретарь США Майк Помпео в среду выступил с призывом в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро передать свои полномочия отстраненному от власти председателю Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуану Гуаидо.

Поддержку Мадуро выразили, в частности, Россия, Беларусь и Турция.

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Во время протестов за последние несколько дней в Венесуэле погибли по меньшей мере 16 человек, сотни находятся под арестом. Участники митингов требуют отставки Мадуро.