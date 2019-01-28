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 Общество
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 Капитан арестованного судна "Норд" Горбенко пропал из дома и не выходит на связь, - адвокат Могильницкий

Капитан судна "Норд", задержанного украинскими пограничниками в марте 2018 года, Владимир Горбенко с минувшей субботы не выходит на связь.

Об этом в Facebook сообщил его адвокат Максим Могильницкий, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арестованное судно "Норд" выставлено на продажу, - Нацагентство по возвращению активов

"Капитан рыболовецкого судна "Норд" Владимир Горбенко пропал без вести. По словам родственников, в минувшую субботу около полудня Владимир пропал из дома, и никто его с тех пор не видел. На связь с родными и адвокатами капитан не выходит.

Замечу, что Владимир таким вот образом исчезает не впервые. Так, в апреле 2018-го капитана непосредственно с борта судна "Норд", задержанного в Мариупольском порту, похитили сотрудники Службы безопасности Украины. Тогда, правда, о его местонахождении адвокатам стало известно уже пять часов спустя. Потому основания для беспокойства, как видите, у нас очень серьезные.

Надеюсь, что капитан жив и здоров. Прошу любого, кто владеет хоть какой-нибудь информацией о судьбе Владимира Горбенко, сообщить адвокатам АО "Могильницкий и партнеры" по телефону: 044 337 41 57", - написал Могильницкий.

Также читайте: Капитан "Норда" Горбенко и его адвокат не явились на заседание суда

Капитан арестованного судна Норд Горбенко пропал из дома и не выходит на связь, - адвокат Могильницкий 01

Напомним, погранслужба Украины 25 марта 2018 года задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно под флагом России. В ходе проверки выяснилось, что судно посещало Крым в нарушение украинского законодательства.

4 апреля капитана арестованного судна Владимира Горбенко, который является гражданином Украины, доставили в Херсон для избрания ему меры пресечения. Ему инкриминируют ч. 2 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины ("нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее"). 6 апреля Херсонский городской суд взял под стражу Владимира Горбенко. Позже за него внесли залог – 35 тыс. 240 грн. 10 апреля его освободили из-под ареста. Ему запрещали посещать Крым.

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30 октября российские СМИ сообщили об обмене моряками между Украиной и Россией. Немного позже украинский омбудсмен Людмила Денисова официально подтвердила возвращение на материковую Украину семи членов экипажа двух судов - "ЯМК-0041" и "ЯОД 21-05", которых удерживали российские силовики в Крыму.

Сообщалось, что капитан "Норда" в Крым не возвращался из-за открытого украинскими правоохранителями уголовного дела против него.

Прокуратура Автономной Республики Крым передала арестованное крымское судно "Норд" Национальному агентству по возврату активов, полученных от коррупционных и других преступлений.

Источник: https://censor.net.ua/n3108677
 
 
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Ну и хрен с ним. Нефиг работать на кацапов.
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Ой-йой-йой!... Вилежується десь у затишку.
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Рука Кремля.Снова Украина будет виновата.Хитрый сморчок)))Козырь на переговорах по выдачи военнопленных моряков..Ваши моряки у нас живы и здоровы а наш капитан как бы уже не живой в Украине.От сученок путя!
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это ж не патриот - ему можно - пусть бегает Капітан арештованого судна "Норд" Горбенко зник із дому і не виходить на зв'язок, - адвокат Могильницький - Цензор.НЕТ 2043
пукач и ноавный ученый налоговик бегали несколько лет
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Наверное, где-то рыб кормит. Не жалея живота своего...
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Ну пропал, так пропал, пошел жене подснежники собирать....
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"представители радикальных организаций"... сожрали?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоКапитан арестованного судна "Норд" Горбенко пропал из дома и не выходит на связь, - адвокат Могильницкий
 
 
 
 
 
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