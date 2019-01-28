 Налоговиками на Одесчине ликвидирован центр минимизации таможенных платежей, через который ввезли сельхозтехники на 100 млн грн

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины была установлена группа лиц, которые предоставляли физическим и юридическим лицам услуги по ввозу на таможенную территорию Украины сельскохозяйственной техники по заниженной таможенной стоимости.
Для реализации преступной схемы фигуранты создали ряд подконтрольных компаний-импортеров и предприятий-нерезидентов и осуществляли поиск физических и юридических лиц (в основном фермеров и фермерских хозяйств), которые планировали осуществить покупку сельскохозяйственной техники за рубежом. После чего обращались к ним с предложением оказания услуг по ввозу данной техники по заниженной таможенной стоимости.
Достигнув договоренности с клиентом, организатор и участники центра, используя реквизиты подконтрольных предприятий-импортеров и нерезидентов, готовили и подавали в таможню ГФС пакет документов (ЦМР, инвойсы, сертификаты соответствия и другие документы) с заведомо недостоверными данными о таможенной стоимости импортируемых товаров, тем самым занижая сумму необходимых к уплате таможенных платежей.
После завершения таможенных формальностей импортируемые транспортные средства фактически передавались заказчикам с предоставлением им необходимого пакета документов для регистрации транспортного средства и постановки на учет. Расчет за предоставленные услуги проходил в наличной форме без отражения в налоговой и бухгалтерской отчетности.
По результатам проведения расчетов с заказчиками реализация импортируемых ТМЦ документально оформлялась на ряд предприятий с признаками "транзитности" для бестоварного формирования налогового кредита предприятиям реального сектора экономики.
Таким образом в течение 2018-2019 гг. общий объем проведенных через предприятия, которые входили в центр минимизации таможенных платежей, импортных операций составил более 100 млн гривен. Сумма причиненных государству убытков составляет более 7,8 млн грн.
На основании постановлений суда были проведены обыски в офисном помещении и на автомобильной площадке, где изъято 12 грузовых автомобилей марки DAF, 14 полуприцепов KRONE ориентировочной стоимостью свыше 10,5 млн гривен, 33 автомобильные транзитные номера, печати предприятий-нерезидентов, черновые записи и финансово-хозяйственная документация.
Заставлять платить РАСТАМОЖКу сельхозтехники в Украину , при разваленных собственных СЕЛЬХОЗ заводах- ПРОСТО РВАЧЕСТВО
ну... минимизировали ж...???
2) мат. отыскание минимума функции при заданных граничных условиях.
Так а на куя ликвидировали? Не то ликвидировали! Может адресом ошиблись? : г. Одесса, пл. Думская, 1 :