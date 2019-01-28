 Хозсуд Киева 29 января рассмотрит дело о расторжении договора аренды участка в районе Совских прудов, где планируют построить жилой комплекс, - нардеп Луценко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу нардепа Игоря Луценко.

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Он напоминает, что эпопея по возвращению участка продолжается более 10 лет, с 2008-го. 29 января в 14:30 в Хозсуде Киева (ул. Б. Хмельницкого, 44в) начнется заседание, на котором, как надеется Луценко, будет расторгнут договор аренды земельного участка с застройщиком, и земля вернется Киеву.

"Прошу поддержать украинское правосудие своим присутствием - как показывает практика, присутствие независимых наблюдателей способствует правомерности решений. Должны также прийти наемные люди застройщика, которые могут запугивать и вообще вести себя неадекватно. Поэтому, очень важно, чтобы нас было больше", - подчеркнул нардеп.

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