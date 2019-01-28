EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Происшествия
  230  2
Все про:аренда (151) Киев (17075) суд (21718) Луценко Игорь (157)

 Хозсуд Киева 29 января рассмотрит дело о расторжении договора аренды участка в районе Совских прудов, где планируют построить жилой комплекс, - нардеп Луценко

Совские пруды - огромный природный ареал в прилегающей к центру Киева зоне, где водятся, например, краснокнижные виды животных. Застройщик хочет прямо поверх прудов и болот создать жилой комплекс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу нардепа Игоря Луценко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Заместитель главы поселкового совета требовал от бизнесмена 500 тысяч за предоставление в аренду земли на Киевщине,- военная прокуратура. ФОТО

Он напоминает, что эпопея по возвращению участка продолжается более 10 лет, с 2008-го. 29 января в 14:30 в Хозсуде Киева (ул. Б. Хмельницкого, 44в) начнется заседание, на котором, как надеется Луценко, будет расторгнут договор аренды земельного участка с застройщиком, и земля вернется Киеву.

"Прошу поддержать украинское правосудие своим присутствием - как показывает практика, присутствие независимых наблюдателей способствует правомерности решений. Должны также прийти наемные люди застройщика, которые могут запугивать и вообще вести себя неадекватно. Поэтому, очень важно, чтобы нас было больше", - подчеркнул нардеп.

Хозсуд Киева 29 января рассмотрит дело о расторжении договора аренды участка в районе Совских прудов, где планируют построить жилой комплекс, - нардеп Луценко 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минкульт отказался рассказать об аренде Киево-Печерской Лавры Московским патриархатом. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/n3108661
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Дарма, Йуля утре кожну сльозу "жертв злочинного режиму Порошенка"
Якщо ви виграєте суд - трошки грошей на передвиборчу кампанію бабусі з однокімнатної квартири і всеповернуть забудовнику назад.
 показать весь комментарий
 
Совки - достаточно криминальные трущобы
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияХозсуд Киева 29 января рассмотрит дело о расторжении договора аренды участка в районе Совских прудов, где планируют построить жилой комплекс, - нардеп Луценко
 
 
 
 
 
 вверх