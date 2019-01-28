 Незаконно осужденный в оккупированном Крыму украинский активист Балух не будет просить о помиловании, – Чийгоз

Об этом рассказал заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Балух осознает, что никакого правосудия в России нет, и решение об отказе в освобождении его не удивило. Он не признает свою вину. Согласно уголовно-процессуальному кодексу России, осужденный должен признать вину и обратиться с просьбой о помиловании. Просить, чтобы его помиловали и "дали условно", он не будет. Свой срок он будет досиживать", – сказал Чийгоз.

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Напоминаем, 25 января подконтрольный России Керченский городской суд отказал украинскому активисту Владимиру Балуху в условно-досрочном освобождении.

Ранее подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма приговорил Балуха к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел.

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В октябре Балух заявил, что прекращает голодовку, которую он объявил в марте 2018 года. По данным адвоката, у осужденного после более чем 200 дней протеста есть подозрение на язву или панкреатит.