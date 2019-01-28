 Незаконно осужденный в оккупированном Крыму украинский активист Балух не будет просить о помиловании, – Чийгоз

Об этом рассказал заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Балух осознает, что никакого правосудия в России нет, и решение об отказе в освобождении его не удивило. Он не признает свою вину. Согласно уголовно-процессуальному кодексу России, осужденный должен признать вину и обратиться с просьбой о помиловании. Просить, чтобы его помиловали и "дали условно", он не будет. Свой срок он будет досиживать", – сказал Чийгоз.
Напоминаем, 25 января подконтрольный России Керченский городской суд отказал украинскому активисту Владимиру Балуху в условно-досрочном освобождении.
Ранее подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма приговорил Балуха к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел.
В октябре Балух заявил, что прекращает голодовку, которую он объявил в марте 2018 года. По данным адвоката, у осужденного после более чем 200 дней протеста есть подозрение на язву или панкреатит.
Вокруг галдели недочеловеки,
А ты сидел угрюм и недвижим.
Твой начат путь еще в ХХ веке,
И вот - итог... А что потом, за ним?
Все в мире вырождается, мельчает.
Была мечта - да только не сбылась.
И кто мечтал - уж больше не мечтает,
Упав с размаху... в лагерную грязь.
А впереди еще четыре года
В неволе, среди мрази и дерьма.
Глумятся уголовные уроды,
И как ты не сошел еще с ума?..
Страна рабов, отчизна мазохизма,
В ГУЛАГе негде яблоку упасть,
В рабах - восторг рашанашизма,
И чем дышать - диктует власть!
Здесь хаосом свободу называют
Везде, в любой дискуссии, всегда!
Здесь хутина и рабство обожают...
Четыре года - это ерунда...
Вокруг двуногое отребье -
Будь это лагерь, Пермь или Москва -
С мечтой о водке, зрелищах и хлебе...
Тут нужен автомат, а не слова!
Сжигать в печах, травить крысиным ядом, -
Ну как еще избавить этот мир
От нечисти, что сплошь вокруг и рядом,
Чей хутин - вождь, надежда и кумир?
Их убивать - не грех!!! Не преступленье!!!
Как травля крыс - совсем не геноцид.
Пускай рабы узнают силу мщенья,
Подохнет чмо - свобода победит!..
11.10. 2015, Борис Стомахин