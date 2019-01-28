 Дело завода "Краян": суд заслушал 38 из 66 томов доказательств стороны обвинения

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Специальной антикоррупционной прокуратуры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело завода "Краян": защита Труханова заявляет о нарушениях при составлении обвинительного акта

"Коллегией судей Малиновского районного суда Одессы с участием прокуроров САП продолжается исследование доказательств в уголовном производстве в отношении городского головы и других лиц, обвиняемых в завладении средствами местного бюджета в размере 185 млн гривен при покупке здания бывшего завода "Краян", - отмечается в сообщении.

Следующее судебное заседание назначено завтра, 29 января, на 10:00.

Напомним, 13 февраля 2018 года детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении четырем чиновникам мэрии Одессы, в т.ч. и действующему мэру, в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

14 февраля в аэропорту Борисполь детективы НАБУ и прокуроры САП задержали Одесского городского председателя Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана.

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По версии следствия, указанные лица могут быть причастны к схеме, нанесшей ущерб местному бюджету Одессы. Так, в сентябре 2016 года мэрия Одессы приобрела здание, ранее входившее в целостный имущественный комплекс ГП "Завод "Краян", за 185 млн грн у частной структуры "Девелопмент Элит", которая в начале 2016 года сама приобрела этот комплекс на аукционе, организованном ликвидатором госпредприятия, за 11,5 млн грн.

Соломенский районный суд Киева отпустил мэра Одессы Геннадия Труханова на поруки народного депутата от Блока Петра Порошенко Дмитрия Голубова.