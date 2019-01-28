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Все про:Одесса (5314) суд (21718) Труханов Геннадий (162) САП (957)

 Дело завода "Краян": суд заслушал 38 из 66 томов доказательств стороны обвинения

Суд 28 января исследовал почти четыре тома доказательств стороны обвинения. В целом количество исследованных материалов составляет 38 из 66 томов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Специальной антикоррупционной прокуратуры.

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"Коллегией судей Малиновского районного суда Одессы с участием прокуроров САП продолжается исследование доказательств в уголовном производстве в отношении городского головы и других лиц, обвиняемых в завладении средствами местного бюджета в размере 185 млн гривен при покупке здания бывшего завода "Краян", - отмечается в сообщении.

Следующее судебное заседание назначено завтра, 29 января, на 10:00.

Дело завода Краян: суд заслушал 38 из 66 томов доказательств стороны обвинения 01

Напомним, 13 февраля 2018 года детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении четырем чиновникам мэрии Одессы, в т.ч. и действующему мэру, в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

14 февраля в аэропорту Борисполь детективы НАБУ и прокуроры САП задержали Одесского городского председателя Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана.

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По версии следствия, указанные лица могут быть причастны к схеме, нанесшей ущерб местному бюджету Одессы. Так, в сентябре 2016 года мэрия Одессы приобрела здание, ранее входившее в целостный имущественный комплекс ГП "Завод "Краян", за 185 млн грн у частной структуры "Девелопмент Элит", которая в начале 2016 года сама приобрела этот комплекс на аукционе, организованном ликвидатором госпредприятия, за 11,5 млн грн.

Соломенский районный суд Киева отпустил мэра Одессы Геннадия Труханова на поруки народного депутата от Блока Петра Порошенко Дмитрия Голубова.

Источник: https://censor.net.ua/n3108652
 
 
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Поспішають встигнути до виборів, але марно, буде повторний розгляд і Труханов буде сидіти разом зі своєю кримінальною бандою!
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В составе паРаши будет рассмотрения?
Не мечтай...
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У складі колегії суддів, які не дадуть Труханову уникнути покарання!
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Начинай рассказывать, что именно при таком то президенте это произойдёт?
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Так є ж передвиборчі програми, навіщо переказувати те що є у відкритому доступі.
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Коломойский и его протеже - патриоты и Хуйло не напало.
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Труха, клади денги в первый том - а то бедным судьям приходится все материалы пересматривать...))
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Технику скорочтения не освоили и технику делания выводов на пустом месте, не разбираясь с сутью... Негодные судьи...
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Я так понимаю,это обещанные Луценко"громкие задержания"!Он же обещал,что начнет чиновников щемить,вот и начал...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДело завода "Краян": суд заслушал 38 из 66 томов доказательств стороны обвинения
 
 
 
 
 
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