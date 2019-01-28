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 ЦИК зарегистрировала Кошулинского и Данилюка кандидатами в президенты Украины

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала еще двух кандидатов на пост президента Украины на выборах 31 марта.

На заседании в понедельник ЦИК приняла соответствующие решения по кандидату от партии "Свобода" Руслану Кошулинскому и члену партии "Гражданский рух Спильна справа", руководителю общественной организации "Центр оборонных реформ" Александру Данилюку, который идет на выборы как самовыдвиженец, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

На сегодняшний день ЦИК зарегистрировала уже 22 кандидата в президенты Украины на выборах 31 марта 2019 года. Рекордное количество кандидатов, которые баллотировались на выборах президента, было в 2004 году, когда их было 24. В выборах президента 2014 года участвовал 21 кандидат.

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Источник: https://censor.net.ua/n3108651
 
 
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Тролятино кацапська, в Україні сраний яндекс не відкривається. Нізачот. Пукін ху*ло!
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Більше кандидатів - хороших і різних ! ЦИК зарегистрировала Кошулинского и Данилюка кандидатами в президенты Украины - Цензор.НЕТ 7779
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Но не каждый президент мнит себя говном ЦВК зареєструвала Кошулинського і Данилюка кандидатами у президенти України - Цензор.НЕТ 923
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Как то спал ажиотаж, еще неделю назад все рагули собирались за них голосовать - сегодня полный штиль.
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Барыжным шестёркам канахветок кожаных не дали,бастуют...А жюлькины камеру в качановке готовят! Чистят,моют,красят... ЦВК зареєструвала Кошулинського і Данилюка кандидатами у президенти України - Цензор.НЕТ 1081
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