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 Общество
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Все про:арест (9775) суд (21718) Укргазбанк (22) счета (171)

 Арестованы открытые в Укргазбанке счета компании "Электрум пеймент систем"

Новозаводской районный суд Чернигова 15 января 2019 года принял решение арестовать 9 счетов платежной системы "Электрум" (Electrum Payment System), которые открыты в государственном "Укргазбанке" и обслуживают, в том числе, букмекерские конторы 1xbet, Leon и "Фаворит".

ООО "Электрум пеймент систем" является одновременно оператором платежной системы Electrum и электронных денег "Электрум", эмитентом которых, в свою очередь, выступает "Укргазбанк". Судебное решение принято на основании ходатайства прокурора Генеральной прокуратуры Украины в рамках досудебного следствия по уголовному производству №42018000000002718, которое было открыто 1 ноября 2017 года, сообщает УНИАН.

В материалах производства говорится о том, что неустановленные лица через сеть подконтрольных коммерческих структур и через физических лиц в 2011-2018 годах организовали преступную схему. Ее суть заключается в обналичивании денежных средств, полученных незаконным путем, от деятельности электронных казино и букмекерских контор 1xbet, Leon и "Фаворит". К данной схеме причастны должностные лица небанковских финансовых учреждений, в том числе и руководители компании "Электрум пеймент систем".

Они использовали свои платежные системы и банковские счета для сбора наличности от физических лиц с дальнейшим переводом на счета фиктивных предприятий, которые подконтрольны организаторам преступной схемы. В итоге суд принял решение арестовать счета ООО "Электрум Пеймент систем" в "Укргазбанке". Такое решение следственный судья аргументировал тем, что денежные средства, находящиеся на счетах, признаны вещественным доказательством в уголовном производстве, и у следствия есть достаточные основания полагать, что они добыты преступным путем. А поскольку существует риск отчуждения и выведения средств со счетов "Электрум Пеймент систем", арест является необходимой мерой. Также суд обязал "Укргазбанк" предоставить сотрудникам прокуратуры информацию об остатках средств на счетах на момент наложения ареста и в дальнейшем предоставлять такую информацию в случае поступления на арестованные счета новых денежных средств.

Напомним, что в ноябре 2017 года появилась информация о том, что Генпрокуратура и СБУ открыли уголовное производство в отношении "Электрум пеймент систем". СБУ выяснила, что платежная система Electrum задействована в механизме легализации "встречных финансовых потоков". Речь идет о незаконных операциях через линию разграничения на временно неподконтрольных Украине территориях ЛНР/ДНР и в Крыму с помощью упомянутой платежной системы. Следственные действия продолжаются до сих пор. В начале 2018 года СБУ и ГПУ в рамках уголовного производства провели несколько обысков у "Электрум пеймент систем", а в марте 2018 года Шевченковский районный суд Киева наложил арест на счета компании в "Укргазбанке". При этом руководство банка отказались выполнять решение суда, сославшись на формальную опечатку в названии "Электрум пеймент систем" в судебном решении. Должность руководителя "Электрум пеймент систем" с момента ее основания в 2016 году занимал Юрий Корж – основатель и генеральный директор интернет-провайдера "Глобал Юкрейн", сын Виталия Коржа, президента "Глобал Юкрейн" и народного депутата Верховной Рады от Блока Юлии Тимошенко. Впоследствии кресло Юрия Коржа занял Вячеслав Пожарский.


Источник: https://censor.net.ua/n3108650
 
 
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Ооо! 1xbet. Топите эту тварюку! Как они достали со своей ипучей рекламмой.
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согласен и долбанный фаворит в помойку
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да вся игровая и букмекерская хрень просто притоны - там наркота и левая бормотуха Арестованы открытые в Укргазбанке счета компании "Электрум пеймент систем" - Цензор.НЕТ 2321
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ваще неясно как эти ганделыки продолжают процветать
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Государство должно давать правила, но не заниматься банковским бизнесом!
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Вчора Луганський показував букмекерські коефіцієнти цих контор на президентські вибори.
У Порошенка - 2, у Йулі - 2,2, у Зєльонкі - 5,6.
Мабуть тому і вирішили їх прикрити, ібо нєфіг псувати передвиборчу кампанію Йулі.
Не можуть букмекерські коефіцієнти протирічити капленим Йулею рейтингам! Арестованы открытые в Укргазбанке счета компании "Электрум пеймент систем" - Цензор.НЕТ 2221
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Цензор.НЕТНовостиОбществоАрестованы открытые в Укргазбанке счета компании "Электрум пеймент систем"
 
 
 
 
 
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