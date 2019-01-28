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 Политика Украины
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 Украина и Чехия создадут площадку для противодействия манипуляциям России с историей, - Климкин

Украина и Чехия планируют открыть неформальную площадку для диалога между историками и представителями гражданского общества с целью противодействия манипулированиям России в исторических вопросах.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на совместной с министром иностранных дел Чешской Республики Томашем Петршичеком пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нас очень волнуют те манипуляции, которые и Россия, и те, кто идет в логике российской, пытаются сделать с историческими вопросами", - отметил Климкин.

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В качестве примера министр привел трактовки трагедии в Малине в июле 1943 года, когда вследствие карательной операции в одной церкви были сожжены украинцы, чехи и поляки, но которую, по его словам, пытаются представить как конфликт между украинцами и чехами.

"И я знаю, что такие попытки (манипулирование историей. - Ред.) будут и далее, поэтому мы сегодня с Томашем решили, что нам нужна какая-то неформальная площадка, неформальная платформа, форум для дискуссии между нашими историками, между нашими представителями гражданского общества и мы будем помогать работе такого форума", - сказал чиновник.

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Климкин также передал чешскому коллеге диск с данными о репрессированных украинцах во времена Чехословакии и времена, когда советская власть сотрудничала с чешской властью.

Источник: https://censor.net.ua/n3108649
 
 
 Топ комментарии
 
Вообще пора бы Украине вернуть её историческое название- Киевская Русь!
Украина и Чехия создадут площадку для противодействия манипуляциям России с историей, - Климкин - Цензор.НЕТ 821
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Давно про это говорил..

Во первых что бы кацапы перестали пизд... о времени образования Украины..
Во вторых не Киевская Русь, а просто Русь, потому что кроме Руси со столицей в Киеве, другой Руси не было...
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тебе нечем заняться ещё историю пересмотри там и без тебя охотников достаточно....
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Будем молчать, то нас и в аннексии Судет обвинят .
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А ви читали три попередні коменарі від вищезгаданих осіб? Мабуть, ні. Бо один вже прибрали,а в іншому стерли текст.
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Вообще пора бы Украине вернуть её историческое название- Киевская Русь!
Украина и Чехия создадут площадку для противодействия манипуляциям России с историей, - Климкин - Цензор.НЕТ 821
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Красивое название. И девиз столицы: Киев - мать городов русских.
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неучь, "мать городов руских" пишется с одной "с". Кацапы к этому отношения не имеют. Разве, что их столицу построили русичи. Но после того и казахи с таджиками там работали.
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Это тебе Ганапольский сказал? Или Вятрович?
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И территорию Киевской Руси!
А Тартарию в шею.
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Давно про это говорил..

Во первых что бы кацапы перестали пизд... о времени образования Украины..
Во вторых не Киевская Русь, а просто Русь, потому что кроме Руси со столицей в Киеве, другой Руси не было...
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Зачем площадка? Есть глыба Вятрович.Он напишет.
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Почему только рашкой?
Нужна высшая мера для любого, кто манипулирует историей!
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"И я знаю, что такие попытки (манипулирование историей. - Ред.) будут и далее, поэтому мы сегодня с Томашем решили, что нам нужна какая-то неформальная площадка, неформальная платформа, форум для дискуссии. До дискуссии :BecherovkaУкраина и Чехия создадут площадку для противодействия манипуляциям России с историей, - Климкин - Цензор.НЕТ 1905 После дискуссии 6 по стописят Becherovki , а потом дичь! : Украина и Чехия создадут площадку для противодействия манипуляциям России с историей, - Климкин - Цензор.НЕТ 8849
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина и Чехия создадут площадку для противодействия манипуляциям России с историей, - Климкин
 
 
 
 
 
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