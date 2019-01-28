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 Политика Украины
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Все про:выборы (20905) декларация (1035) Смешко (53)

 Семья кандидата Смешко задекларировала 19 земельных участков, 5 объектов недвижимости, а также пользование базой отдыха

Бывший глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко (сентябрь 2003 – февраль 2005 года), подавший документы для регистрации кандидатом в президенты Украины как самовыдвиженец, в электронной декларации указал сбережения в валюте, дом, несколько квартир, несколько земельных участков и базу отдыха в Николаевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Согласно е-декларации, в 2017 году И.Смешко получил 249 тыс. грн пенсии, 94,9 тыс. грн процентов в государственном "Укрэксимбанке", 12,5 тыс. грн зарплаты по совместительству в Киевском национальном университете им. Т.Шевченко.

Наличными он хранит $270 тыс., а на счетах в "Укрэксимбанке" – EUR113 тыс., $121,8 тыс., 9,34 тыс. грн.

Его супруга Юлия Смешко получила 42,9 тыс. грн процентов в "Укрэксимбанке" и 288,8 тыс. грн дохода от отчуждения движимого имущества. У нее в "Укрэксимбанке" размещено $70,65 тыс., EUR 3,6 тыс. и 5,5 тыс. грн.

И.Смешко принадлежит 88,24% (1,5 млн грн в денежном выражении) и он является конечным бенефициаром ООО "Лагуна" в селе Мала Бийгань Береговского района Закарпатской области (гостиничный бизнес). Жене принадлежит 42,5% (1 млн 3,7 тыс. грн в денежном эквиваленте) и она является конечным бенефициаром ООО "Бизнес консалтинг центр" (Киев).

С января 2003 года И.Смешко владеет домом площадью 406,6 кв. м в селе Музычи Киевской области, с марта 2004 года – 25% квартиры в Киеве площадью 317,5 кв. м и стоимостью 870 тыс. грн (Ю.Смешко также принадлежит 25% этой квартиры), с июля 2004 года – квартирой в Киеве площадью 37,7 кв. м, а еще недостроенными домами площадью 510 и 143,7 кв. м в Музычах.

И.Смешко задекларировал с мая 2012 года право пользования на базу отдыха общей площадью 2269 кв. м и земельный участок на почти 13 га в с.Рыбаковка Березанского района Николаевской области, которые принадлежат ООО "Бизнес консалтинг центр" (конечным бенефициаром которого является его супруга – ИФ).

Экс-главе СБУ также принадлежат 16 земельных участков: 12 – в Киевской области, 3 – в Черкасской области, один – в Львовской области, приобретенные с 1999 по 2011 годы.

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Ю.Смешко с марта 2012 года владеет квартирой площадью 127,8 кв. м в пос.Кореиз (в составе Ялтинского горсовета) в Крыму, которая была приобретена за 1,77 млн грн, с марта 2003 года – нежилым помещением в Киеве площадью 140,3 кв. м и стоимостью на дату приобретения 327,2 тыс. грн.

Супруга также задекларировала еще 3 земельных участка: два – в Киевской области (приобретены в 2004 и 2009 годах) и один – в Одесской области (приобретен в 2012 году).

Она с 2011 года владеет автомобилем Lexus RX 350, с марта 2017 года – еще двумя автомобилями: Lexus ES 250 и Nissan Almera (2008 года выпуска).

В декларации указано, что И.Смешко является главой общественной организации "Сила и честь" и президентом "Центра стратегических исследований и анализа".

Источник: https://censor.net.ua/n3108647
 
 
 Топ комментарии
 
Ну от для чого людині стільки ділянок???Хапав,скільки міг?
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Всю жизнь на госслужбе. Откуда все?
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от туда оно всё. Небыло бы госслужбы была бы простая квартирка.
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все, кто представляет хоть какую-то опасность для ПАП, соевые песочат не на шутку
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Ну от для чого людині стільки ділянок???Хапав,скільки міг?
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О, этот точно честный! Прикупил за копейки своей семье земельных участочков, прикупит и Украине!
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не, то ему плата за "честное правосуддя". А шо такого？ У каждого украинца полные кладовки слитков золота, у этого участков много.
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А плодоносит золотыми батонами. Гений-генетик, ёпрст.
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Картошку садить будет! Ха-ха-ха-ха!Как президент Беларусии.
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І навіть не вистачило розуму збагнути, що це не вміститься у 2х1х2! І вся Україна тим більше!
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І де цей жебрак знайшов гроші під заставу?
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Всю жизнь на госслужбе. Откуда все?
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от туда оно всё. Небыло бы госслужбы была бы простая квартирка.
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После работы и по выходным подрабатывал. Всё по закону - кучмо подтвердит.
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Як це звідкіля?! Людина пройшла славний шлях від сперматозоїда до генерал - (мінус) полковника, могла щось і знайти по дорозі, а не тільки полковника загубити.
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ну,мля нехило заработал этот честный кандидат-будучи главой сбу
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ну,мля нехило заработал этот честный кандидат-будучи главой сбу
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тихи, лохторат, успокойтесь, вчера только за него топили, а теперь в кусты? все нормально, ему доверенное лицо подарило-Гордон называется

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Удивительный кандидат... Прочитав его биографию, я так и не понял где он заработал, такую пенсию.
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Не Петя конечно . но однозначно подворовывал ,учитывая свое положение в СБУ , доверие подупало .
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у нас так! - трохи, щось має? - бач! -це ж підозріло!
нічого немає - дуже підозріло, за що ж він живе?
ідіотизм.
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ну , чел на госслужбе .а только официально он подал на минимум 3 млн долларов ,понятно .что еще столько или больше не подал .Вот к примеру допустим , последние 30 лет он получал по 1500 долл , когда больше , когда меньше .и половину тратил на жизнь , у него сейчас осталось бы в деньгах и недвижимости 270к долл и все . а тут миллионы . кто не понял . Умный -да , альтернатива другим -да . но воровал ...увы .
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Смєшко - цікавий кандидат, але пізно стартонув, то не встигне розкрутити свою кандидатуру...треба було років 2 назад..Макрон вклався десь в пів-року. Занадто пізно. Можливо, я помиляюсь.ну а я постійно помиляюсь.
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Цэ тот с "честными глазами" и "светлыми помыслами", который спасет Украину. Кажется так "всезнающий" пророк гордон афишировал??? Н-да... Родина кандидата Смешка задекларувала 19 земельних ділянок, 5 об'єктів нерухомості, а також користування базою відпочинку - Цензор.НЕТ 1698
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Гордон уже больше года соловьём заливается, мол, надо вернуть кучму и всех профессионалов, что были при нём. Мол, это самое светлое время для Украины было.
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энтот гордон, со своим бульваром, самый настоящий мошенник. вспомнить только сколько он амулетов,"заряженых" чумаками и прочия проходимцами, бабушкам впарил))) через свою газетенку. Выскочка, бездарь и жулик . типичный маланец хитровымаханый. Поэтому, лично для меня, его "выдвиженец", априори не кандидат.
Яке їхало...
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На какой работе можно заработать такие деньги, чтобы иметь столько собственности? Любой третьеклассник может рассчитать - сколько дедушка украл денег. А налоговые специалисты с академическим образованием не могут. Может этих специалистов нанимают из жителей таинственной и загадочной Мугамбии?
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Нехило так упакован кандидат в Президенты! Наверное, после работы таксовал...
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аха-х, прочил вместо "таксовал" - таскал)))
Кардинально смысла не меняет Родина кандидата Смешка задекларувала 19 земельних ділянок, 5 об'єктів нерухомості, а також користування базою відпочинку - Цензор.НЕТ 8005
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Мама молоко сдавала, свиньи продавала, картошку, "капусту".. вот и заработал сколько денег..
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Я тоже так думаю. Хотя допускаю, что ксивой всё же иногда пользовался, чтоб менты не гоняли и не запрещали с асфальта торговать.
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Из ниоткуда в никуда.
Непонятно, кто.
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Участки дома турбази - много чего - разве все упомнишь - еще один лезет - когда же ви все повиздихаете!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСемья кандидата Смешко задекларировала 19 земельных участков, 5 объектов недвижимости, а также пользование базой отдыха
 
 
 
 
 
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