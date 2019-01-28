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 Политика Украины, Общество
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 Обсуждалась каждая кандидатура. Все проходило по открытой процедуре, - замглавы ВККС Щотка об отборе судей в Антикоррупционный суд

Замглавы ВККСУ Станислав Щотка рассказал о процедуре рассмотрения кандидатур на должности судей в Антикоррупционном суде на совместных заседаниях ВККСУ и Общественного совета международных экспертов.

Об этом он сказал сегодня на брифинге, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"И тогда, и сейчас каждая кандидатура рассматривалась очень тщательно, - сказал Щотка, отвечая на вопрос о сравнении предыдущего конкурса в Верховный суд и нынешнего конкурса в Антикоррупционный суд и о том, почему на нынешнем прошли некоторые кандидаты, к которым ранее были замечания со стороны Совета доброчестности. - Каждая кандидатура обсуждалась по всем обстоятельствам и мотивам, претензиям, которые слышали мы и представители Общественного совета доброчестности. И в этой (нынешней) процедуре были кандидаты, по которым возникали вопросы. После серьезного обсуждения в зале и потом серьезного обсуждения в совещательной комнате они решались. Кто-то может продолжать с ним (решением. – Ред.) не соглашаться, это вопрос оценки. Самое главное, что это делалось по открытой процедуре, по понятным правилам и стандартам, которые были определены с самого начала, при участии международной составляющей процесса, к которой точно нет претензий. Это люди с высочайшим уровнем профессионализма, непревзойденной репутацией, рекомендованы международными организациями".

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"Каждая следующая процедура в этой стране должна быть лучше, чем предыдущая. В каждую последующую мы должны переносить лучший опыт, и тогда будет эффект и результат, который бы мы все хотели", - добавил Щотка.

"На Западе, на Востоке, на Севере и на Юге, к сожалению, происходят не очень хорошие тенденции, когда судебная власть начинает становиться зависимой или слишком зависимой. Никаких прозрачных процедур, как сейчас у нас, и которые можно критиковать, нет. Могли бы вы ещё несколько лет назад прочитать досье кандидатов, которые опубликованы на сайте комиссии? Или знать в принципе кандидатов на должности судей? Никогда это не было публичным. Транслировалось ли в прямом эфире собеседование?", - добавил глава ВККС Сергей Козьяков.

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Козьяков призвал сравнить процедуру отбора судей с соседними странами или с США, чтобы понять, что сравнение будет в пользу Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3108645
 
 
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Вже б поставили їм знак якості на лобі,чи що.
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Толку будет от этих судьей и судов , если их решение может легко отменять(внесен этот пункт строителем будок) - Верховный суд ..... Вопросы еще есть !?! отож... Обсуждалась каждая кандидатура. Все проходило по открытой процедуре, - замглавы ВККС Щотка об отборе судей в Антикоррупционный суд - Цензор.НЕТ 1376
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ВККС сейчас не может объяснить, почему они без проблем пропустили судей, которые сейчас блокируются Междун. экспертами!
На мнение Совета доброчестности ВККС с самого начала ложило!
Чего стоит пропуск судей, которые квартиры за лямы баксов объясняли "подарком" бабушки колхозницы или подработкой на клубнике!
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Щотка, этот точно по Птра квоте, это походу та гнида что хочет регламент подмять:
1991 рік - прокурор слідчого управління прокуратури м. Києва.
У 1991 -1996 роках - заступник начальника, начальник відділу загального нагляду прокуратури м. Києва.
У 1996-1998 роках працював прокурором Печерського та Радянського районів м. Києва. З 1998 року до 2001 року - суддя Вищого арбітражного суду України.
2001-2006 роки - суддя Вищого господарського суду України.
З 2006 року по 2010 рік - суддя Верховного Суду України. Нині суддя у відставці.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОбсуждалась каждая кандидатура. Все проходило по открытой процедуре, - замглавы ВККС Щотка об отборе судей в Антикоррупционный суд
 
 
 
 
 
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