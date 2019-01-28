 Из-за трудовой миграции к 2050 году население Украины может сократиться на 18%, - Ukrainianpeopleleaks

Согласно данным Организации объединенных наций, это может привести к тому, что к 2050 году население Украины может сократиться на 18%, до 36 млн человек, сообщает Обозреватель.
Так, только за период с 20 марта 2018 года по 28 января 2019 года, из страны уже выехал почти один миллион украинцев. Эти данные подтвердил министр иностранных дел Павел Климкин, пишет Ukrainianpeopleleaks.
"Страна рискует окончательно превратиться в край стариков и детей. Один из основных факторов выезда - трудовая миграция", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, главное последствие трудовой миграции для Украины - сокращение населения. Министр соцполитики Андрей Рева отметил, что в миграции находятся 3,2 млн человек, а проблема коснулась 9 млн человек (в том числе детей заробитчан).
Также стало известно, что украинских трудовых мигрантов регулярно обманывают за границей, а страны Европейского союза - не исключение.
Отметим, что по мнению премьер-министра Владимира Гройсмана, вернуться в Украину трудовых мигрантов подтолкнет зарплата в 10 тыс. гривен.
к 2050 может вообще не остатся украинцев, трусельманы над этим работают.
Соответственно, население Украины сокращает лично Порошенко. Ему не нужно столько граждан... Для работы рабов за похлёбку на его фабриках и предприятиях его подельников, хватит и в 10 раз меньше население, чем сейчас есть в Украине.
https://glavred.info/economics/437472-vozvrashchenie-shem-kurchenko-nasalik-i-ivanchuk-pridumali-shemu-zarabotka-100-mlrd-na-importe-topliva-smi.html
В прошлом году министр энергетики Насалык и депутат от НФ Иванчук официально украли (недоплатили податаков) из бюджета на 100 миллиардов гривень.
Подели эти 100 млрд. гривень например на всех пенсионеров (около 10 млн. человек) и получишь на каждого пенсионера по 10 тысяч. грн. за год
То есть только эти два щоколадных ублюдка украли в месяц по 1 тысяче из каждой пенсии пенсионера...
А таких шоколадных ублюдков - сотни у Порошенко. Воруют на триллионы гривень в сумме.
Прийдёт новая власть и прикрутит им их схемы, будут платить в бюджет честно... если не схотят по хорошему то на нары...
Поэтому, прикрутив воровство, которое развёл Порошенко можно смело поднимать зарплаты в разы бюджетникам, ибо бюджет будет в разы выше тогда.
НАПИСАНО, что: «В прошлом году министр энергетики Насалык и депутат от НФ Иванчук официально УКРАЛИ (недоплатили податаков) из бюджета на 100 миллиардов гривень.» ?
«Откуда у журналиста пять «Мерседесов»?
Чтобы узнать, на каких автомобилях ездит журналист-миллионер, я подал официальный запрос в МВД . Как оказалось, на Дубинского зарегистрировано восемь автомобилей, из них четыре относительно новых «премиум-класса», и еще четыре - довольно «пожилые» три «Мерседеса» и одна «Субару»
http://kordon.org.ua/aleksandr-dubinskiy-kak-psevdo-zhurnalistu-staty-millionerom.html
Концерн Нафтохим запустили летом 2017 года. Вывели на максимальные нагрузки. Но эти максимальные нагрузки сьедают в разы меньше нефтепродуктов, чем тот обьём нефтепродуктов которые завозят в украину безпошлинно Насалык и Иванчук, под видом работы концерна.
Они завозят беспошлинно в 10 раз большие обьёмы чем может переработать завод на максимальных нагрузках работы. 90% завезённых беспошлинных нефтепродуктов идут напрямую на заправки.
Соответственно Насалык и Иванчук имеют сверхприбыли из за неуплаты налогов на растаможку этих нефтепродуктов.
Порошенко и Гройсман в доле. Без их благословения такая схема не была бы возможна.
Кстати, порошенковские ублюдки доворовались до того, что уже недавно взорвали завод ЭП (концерн Карпатнафтохим) в Калуше из за максимальных нагрузок ибо предприятия старые, не выдерживают макс. нагрузок... И всё ради воровства и наживы на бюджетных деньгах.
За похлебку работать точно никто не будет, а платить прийдется, так как спецов уже сейчас не хватает. Видел обьявление на рошен долго висело 1000$ предлагали конструктору. Видать шеколадки уже всем приелись))
Вот если бьі 1000$ платили за рассказьі про «порохоботов»...
два человека в минуту(с)
такими темпами к окончанию второй каденции петра алексеевича (если она состоится) как раз никого не останется
петр алексеевич вас этому не учил на своей шакаладной фабрике?)
и наконец-то меньше народу будет в метро и в магазинах.
супер!
А Гройсман так и сказал жрать меньше не собираемся, вся налоговая нагрузка ляжет на тех кто остался)))
отлично себя чувствую))
но никому не советую - тут ужасно, ужасно. нечего тут толпиться, на моем хуторе.
меньше социалки и дармоедов - ага у зам по ни}{уям есть свой зам
мне вот пришел спам на почту - удлиняют члены на 2 см. Если сходить в 50 таких контор, то будет у меня орган такой что обмотаться можно будет, 100%.
Прекрасньій пример абсурдного применения метода екстраполяции.
Правда в супермаркетах и на остановках транспорта очереди, и пустующих домов, что то не видать...
Правда таварисчи русофильі из ОРДЛО нам сейчас возразят...
однокласницы понарожали детей и к 25 годам больше половины уже были разведенные матери-олдиночки.
Только честно.
ужасный ужас.
Це добре.
А от як справи з цим у нашого багатого північного сусіда, Росії?
Сейчас уже около 30 миллионов, выезд за рубеж (особенно молодежи) продолжается в катастрофических масштабах. И не надо никаких статистик - сужу по кругу своих родственников и знакомых. Никто не хочет рассуждать о борьбе с коррупцией, высоких материях, у всех одна мечта - свалить любыми путями из феодального бантустана, вырваться в нормальную страну.
маленькая англия заселила новый свет,австралию,новую зеландию,местами африку и азию-и не исчезло в ней население
Вот к 2050 году типичный украинец и будет носить чалму и тюбетейку или же будет негром.
Такими темпами лет на 25 раньше.
Обьясняю на пальцах: зарплата медсестры в Украине - около 200 долларов. В Германии та же медсестра получает около 2000 евро.
Вопросы еще есть?
В крупном городе 750$ -ты нищий. Не хватит денег жить.
Какие китайцы в Украине, что вы мелите! Там украинцев просто валом на заработках.
Хотя скорее всего ваши познания про эту страну из интернета и книг. То есть вообще ничего не знаете.
Или может вдруг лохторат собрался побороть коррупцию и снизить налоги?!
Судя по тому нафталину и проидохам что пролезут в раду - нет. И не нада рассказывать что власть виновата, в этой стране власть одна - народ, а если он не в состоянии хотябы проголосовать нормально значит это его выбор, просто нормальные люди с ним не согласны, пакуют вещи и уезжают.
Далее картина. Идут колонной в поле человек 12. Десятеро тетенек и два мужика. Первый - толстый с сигарой, в шортах и в панаме. Другой молодой, без особых премет. Тетеньки с сапками, как с карабинами у плеча. Рассеялись по полю и работают. Толстый с молодым подходят, то к одной тетеньке то к другой. В общем, местные рассказали, что толстый - это фермер из Шотландии, арендует поле, и собирается выращивать капусту. Второй - это просто переводчик. Платил он им бакс в день (или в неделю?), не помню. Так местные выстраивались в очередь, что бы туду попасть....Не знаю, получилось, что-нибудь у этого шотландца или нет....Может местные коррупционеры... задавили. Не знаю. Только это было какое-то грустное зрелище.
1991-54,5 млн
2019-27млн ( 6-8 на заработках) треть не вернется- итого 30 млн остаток
вывод - нас отгеноцидили .а мы и не поняли !!!
В наше время планировать на тридцать лет - это даже фантазии не хватит
Все может измениться за год
По примеру Англии от ЕС может с остаться шиш
Или наоборот
В США было 50 штатов стало 52
Мы делимся
Я за союз но дружба - дружбой , а денжки любят счёт и порозь/ но союз не СССР/
А что пишет ООН?
-З кого почнемо?
-С великих реформаторов конечно.Щоб покращення було вiчне
Как вы думаете, там он платит столько же, сколько своим работягам в Украине ? )))