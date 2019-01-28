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Все про:трудовая миграция (174) миграция (198) заробитчане (308)

 Из-за трудовой миграции к 2050 году население Украины может сократиться на 18%, - Ukrainianpeopleleaks

В Украине стремительно растет уровень миграции, ведь каждую минуту страну покидает два человека.

Согласно данным Организации объединенных наций, это может привести к тому, что к 2050 году население Украины может сократиться на 18%, до 36 млн человек, сообщает Обозреватель.

Так, только за период с 20 марта 2018 года по 28 января 2019 года, из страны уже выехал почти один миллион украинцев. Эти данные подтвердил министр иностранных дел Павел Климкин, пишет Ukrainianpeopleleaks.

"Страна рискует окончательно превратиться в край стариков и детей. Один из основных факторов выезда - трудовая миграция", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, главное последствие трудовой миграции для Украины - сокращение населения. Министр соцполитики Андрей Рева отметил, что в миграции находятся 3,2 млн человек, а проблема коснулась 9 млн человек (в том числе детей заробитчан).

Также стало известно, что украинских трудовых мигрантов регулярно обманывают за границей, а страны Европейского союза - не исключение.

Отметим, что по мнению премьер-министра Владимира Гройсмана, вернуться в Украину трудовых мигрантов подтолкнет зарплата в 10 тыс. гривен.

Источник: https://censor.net.ua/n3108642
 
 
 Топ комментарии
 
не из-за трудовой миграции, а и з-за корупции,
к 2050 может вообще не остатся украинцев, трусельманы над этим работают.
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К трудовой миграции граждан за рубеж, вынуждает вор Порошенко и его воровская банда...
Соответственно, население Украины сокращает лично Порошенко. Ему не нужно столько граждан... Для работы рабов за похлёбку на его фабриках и предприятиях его подельников, хватит и в 10 раз меньше население, чем сейчас есть в Украине.
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Если будет такая же воровская власть, то гораздо раньше. Уже, наверное 20% нет, кто вообще считал?
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не из-за трудовой миграции, а и з-за корупции,
к 2050 может вообще не остатся украинцев, трусельманы над этим работают.
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Дивно що всі міжнародні організації фіксують мільйони українських переселенців в ЄС, а наша влада каже що кількість виборців не зменшилась з 2014 року А ЗБІЛЬШИЛАСЬ!!!? Це як може бути? Готують мільйонні фальсифікації? Якщо людина виїхала за кордон і отримала громадянство країн ЄС, її українське громадянство має бути припинене, але влада не поспішає, бо дуже вигідно махлювати цими голосами неіснуючих виборців.
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Міліони українців отримали громадянство ЄС?
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А Ви тільки зараз зрозуміли що ті виборці яких рахує ЦИК вже давно виїхали і вже багато років є громадянами інших країн. Я Вам більше скажу, сотні тисяч мешканців України мають польські, румунські, угорські паспорти і є громадянами цих країн, постійно проживаючи в Україні!
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нада шо б каждую минуту рождалось в Украине 3 человека и тогда будет порядок
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Зелик сказал.....вот победЮ...всех в зад верну...будем кино снимать...с большой массовкой...😀
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Опять данные этого говносайта вкинули.
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А к 2100 году, кто последний будет уезжать. Не забудьте выключить свет в аэропорту. Из-за трудовой миграции к 2050 году население Украины может сократиться на 18%, - Ukrainianpeopleleaks - Цензор.НЕТ 6966
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Если будет такая же воровская власть, то гораздо раньше. Уже, наверное 20% нет, кто вообще считал?
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К трудовой миграции граждан за рубеж, вынуждает вор Порошенко и его воровская банда...
Соответственно, население Украины сокращает лично Порошенко. Ему не нужно столько граждан... Для работы рабов за похлёбку на его фабриках и предприятиях его подельников, хватит и в 10 раз меньше население, чем сейчас есть в Украине.
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А как только Порошенка снимут, то зарплата сразу средняя - 1000 евро и вся эмиграция вернется + поляки будут к нам ехать?
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Вот как пример.
https://glavred.info/economics/437472-vozvrashchenie-shem-kurchenko-nasalik-i-ivanchuk-pridumali-shemu-zarabotka-100-mlrd-na-importe-topliva-smi.html

В прошлом году министр энергетики Насалык и депутат от НФ Иванчук официально украли (недоплатили податаков) из бюджета на 100 миллиардов гривень.
Подели эти 100 млрд. гривень например на всех пенсионеров (около 10 млн. человек) и получишь на каждого пенсионера по 10 тысяч. грн. за год
То есть только эти два щоколадных ублюдка украли в месяц по 1 тысяче из каждой пенсии пенсионера...
А таких шоколадных ублюдков - сотни у Порошенко. Воруют на триллионы гривень в сумме.
Прийдёт новая власть и прикрутит им их схемы, будут платить в бюджет честно... если не схотят по хорошему то на нары...
Поэтому, прикрутив воровство, которое развёл Порошенко можно смело поднимать зарплаты в разы бюджетникам, ибо бюджет будет в разы выше тогда.
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А МОЖЕТЕ УКАЗАТЬ, ГДЕ В: https://glavred.info/economics/437472-vozvrashchenie-shem-kurchenko-nasalik-i-ivanchuk-pridumali-shemu-zarabotka-100-mlrd-na-importe-topliva-smi.html
НАПИСАНО, что: «В прошлом году министр энергетики Насалык и депутат от НФ Иванчук официально УКРАЛИ (недоплатили податаков) из бюджета на 100 миллиардов гривень.» ?
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И, кое что об авторе, Александре Дубинском:
«Откуда у журналиста пять «Мерседесов»?

Чтобы узнать, на каких автомобилях ездит журналист-миллионер, я подал официальный запрос в МВД . Как оказалось, на Дубинского зарегистрировано восемь автомобилей, из них четыре относительно новых «премиум-класса», и еще четыре - довольно «пожилые» три «Мерседеса» и одна «Субару»
http://kordon.org.ua/aleksandr-dubinskiy-kak-psevdo-zhurnalistu-staty-millionerom.html
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Знаю не по наслышке. Там на карпатнафтохиме работают хорошие знакомые...
Концерн Нафтохим запустили летом 2017 года. Вывели на максимальные нагрузки. Но эти максимальные нагрузки сьедают в разы меньше нефтепродуктов, чем тот обьём нефтепродуктов которые завозят в украину безпошлинно Насалык и Иванчук, под видом работы концерна.
Они завозят беспошлинно в 10 раз большие обьёмы чем может переработать завод на максимальных нагрузках работы. 90% завезённых беспошлинных нефтепродуктов идут напрямую на заправки.
Соответственно Насалык и Иванчук имеют сверхприбыли из за неуплаты налогов на растаможку этих нефтепродуктов.
Порошенко и Гройсман в доле. Без их благословения такая схема не была бы возможна.
Кстати, порошенковские ублюдки доворовались до того, что уже недавно взорвали завод ЭП (концерн Карпатнафтохим) в Калуше из за максимальных нагрузок ибо предприятия старые, не выдерживают макс. нагрузок... И всё ради воровства и наживы на бюджетных деньгах.
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А вот вам и постановление кабмина из статьи... Там все обьёмы, которые ввозят насалык и Иванчук в Украину беспошлинно. И в статье есть выкладки, сколько Карпатнафтохим может переработать нефтепродуктов и сколько они ввозят.
Через трудову міграцію до 2050 року населення України може скоротитися на 18%, - Ukrainianpeopleleaks - Цензор.НЕТ 5648
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нет! надо переизбирать порошенка, чтобы и дальше цены росли быстрее зарплат и чтобы люди и дальше выезжали с Украины в поисках лучшей жизни... ты что, не понимаешь, что переизбрание парашенка на второй срок - это сигнал ему и всему правительству, что они все делают правильно, что людей устраивает такая политика?! и будет еще хуже - это без вариантов
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для работы рабов за похлёбку на его фабриках и предприятиях его подельников, хватит и в 10 раз меньше население



За похлебку работать точно никто не будет, а платить прийдется, так как спецов уже сейчас не хватает. Видел обьявление на рошен долго висело 1000$ предлагали конструктору. Видать шеколадки уже всем приелись))
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Ага. А «народ» то в основном мичуринцьі, специалистьі по вьіращиванию диванной сои...
Вот если бьі 1000$ платили за рассказьі про «порохоботов»...

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Из-за трудовой миграции к 2050 году население Украины может сократиться на 18%, - Ukrainianpeopleleaks - Цензор.НЕТ 9850
два человека в минуту(с)
такими темпами к окончанию второй каденции петра алексеевича (если она состоится) как раз никого не останется
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математику хоть бы подучил и не позорился бот.
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есть такое понятие как геометрическая прогрессия Из-за трудовой миграции к 2050 году население Украины может сократиться на 18%, - Ukrainianpeopleleaks - Цензор.НЕТ 8227
петр алексеевич вас этому не учил на своей шакаладной фабрике?)
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По умножающей миграции никогда не описывались))
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А на скільки це населення скоротиться природнім шляхом ?
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о, нормально. Сколько будет предложений о работе - как сыр в масле будем кататься))

и наконец-то меньше народу будет в метро и в магазинах.
супер!
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Если люди мешают может переехать на хутор?
А Гройсман так и сказал жрать меньше не собираемся, вся налоговая нагрузка ляжет на тех кто остался)))
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вообще-то я и живу за городом. Можно сказать что на хуторе.

отлично себя чувствую))

но никому не советую - тут ужасно, ужасно. нечего тут толпиться, на моем хуторе.
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по поводу налогов - ну так меньше людей - меньше социалки и дармоедов, соответственно, нужно меньше налогов, узбагойся.
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тогда каких людей у Вас там в метро меньше будет???


меньше социалки и дармоедов - ага у зам по ни}{уям есть свой зам


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Не пишите глупостей))))В соевом королевстве все путем,то народ неблагодарный им попался)))Никак не замечают,как за 5 лет петя усьо рехформировал)))
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а им уже и благодарность и не нужна ))) - от заробитчан больше пользы чем от бюджетников...
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в 2019 году выедет все работоспособное население, в стране останутся пенсионеры, дети, больные , алкаши и нарики
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Не, один нарик поедет тоже. Чи за томосом, чи еще за чем
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к 2050 году население Украины может сократиться на 18%, до 36 млн человекИсточник: https://censor.net.ua/n3108642 - феєрична лажа ... Їх вже заразх більше 35 млн навряд чи буде ...
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Что то слишком оптимистично. Вы думаете за рубеж уедут только пенсионеры? Уже сейчас каждый четвёртый трудоспособный уехал. Если останется Порошенко то уедет каждый второй.
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"Из-за трудовой миграции к 2050 году население Украины может сократиться на 18%" - Порошенки, Яценюки и Гройсманы собираются до 2050 года рулить?
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Нет, они власть по наследству хотят передавать.
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Тут не знаешь, чего через год ждать в Украине, а они про то, что через 30 лет.... Из-за трудовой миграции к 2050 году население Украины может сократиться на 18%, - Ukrainianpeopleleaks - Цензор.НЕТ 4644. Одним словом - БРЕД.
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ПыСы. Если у мальчика А. писюн за 3 года ( с 9 до 12 лет) вырос на 3 см. и сейчас составляет 10 см., то значит к 22 годам он может быть ужу 20 см, к 32 годам 30см, а к 50 годам - аж пол-метра.....
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инфа 100%.

мне вот пришел спам на почту - удлиняют члены на 2 см. Если сходить в 50 таких контор, то будет у меня орган такой что обмотаться можно будет, 100%.
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Аплодирую стоя !
Прекрасньій пример абсурдного применения метода екстраполяции.
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Объявление на погранконтроле : "Последний, не забудь выключить свет в аэропорту"
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Так же все и так говорят, что в Украине осталось меньше 20 миллионов?
Правда в супермаркетах и на остановках транспорта очереди, и пустующих домов, что то не видать...
Правда таварисчи русофильі из ОРДЛО нам сейчас возразят...

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ты не поверишь ( созвонились с кем смогли ...) - моих одноклассников ( Черновцы - СШ № 23) больше половины в городе и Украине , уже нет ....
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моих тоже. Половина пацанов из класса от наркоты загнулись еще до 30 лет, вторая половина в ЛДНР воюет - почти все уже землю удобряют. пара человек мужиков живых осталось.

однокласницы понарожали детей и к 25 годам больше половины уже были разведенные матери-олдиночки.
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Они уже не собираются возвращаться в Украину?
Только честно.
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могу повозить Вас по селам в житомирской области и показать пустующие дома, только Вы заправляете.
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миграция населения в города. Украина и так собирает РЕКОРДНЬІЕ урожаи.
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могу повезти в Италию и в штаты в пустующие города, а не только села (и таких навалом)

ужасный ужас.
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населення штатів і Італії також , за 25 років , скоротилися на 40% ..?
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Ми вже почали порівнювати Україну з США та Італією.
Це добре.
А от як справи з цим у нашого багатого північного сусіда, Росії?
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Эти данные - ложь и манипуляция. К 2050 году в Украине не может остаться около 36 миллионов.

Сейчас уже около 30 миллионов, выезд за рубеж (особенно молодежи) продолжается в катастрофических масштабах. И не надо никаких статистик - сужу по кругу своих родственников и знакомых. Никто не хочет рассуждать о борьбе с коррупцией, высоких материях, у всех одна мечта - свалить любыми путями из феодального бантустана, вырваться в нормальную страну.
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підозрілий той сайтік юкраінпіпллікс, усе по руськи може адміністується з парашки.
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когда в кине для Схем снялся? о, да это было эпично)))
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а этому викиликсу никто про закон сообщающихся сосудов не рассказывал? Через трудову міграцію до 2050 року населення України може скоротитися на 18%, - Ukrainianpeopleleaks - Цензор.НЕТ 3482мигранты перетекают,но как только в зарубежье насытится рынок труда-упадут зарплаты.а в Украине от недостатка специалистов вырастут...все автоматически выровняется на каком то уровне.а затем с дальнейшим развитием промышленности у нас-этот уровень опять поменяется,на более высокий.
маленькая англия заселила новый свет,австралию,новую зеландию,местами африку и азию-и не исчезло в ней население
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это информация для людей с iq выше 80, не та аудитория, не сыпьте тут жемчуг зря))
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Да да да, поляки уехали в англию. Ктото вернулся. Результат 1.5 млн украинцев в Польше. Соя а вы кем будете восполнять? Китайцами?
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а може в польше нехватка рабочих рук изза бурного роста промышленного производства?а не от отбытия в англию.не задумывался над этим?потому что из польши отбыли как раз в 80-90 годы прошлого столетия.
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Так . Дурити та обкрадати робітників стає все важче . Треба починати платити чесно , як європейські працедавці . Або згортатись , бо дурних стає критично мало .
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Короче свалят все огенты кремля, останутся только соефые патриоты и торговые партнеры
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Вряд ли, понаедут африканцы, афганцы, что-что, а рожать тьму детишек они умеют. Так-что прогноз-"пальцем в небо".
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Вот это более точный прогноз. Украинцы с Украины уедут, а эта земля будет заселена людьми с еще более нищих стран - Афганистан, Таджикистан, африка.

Вот к 2050 году типичный украинец и будет носить чалму и тюбетейку или же будет негром.
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К 2050 - сказочники!
Такими темпами лет на 25 раньше.
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Почему народ так массово валит за границу?

Обьясняю на пальцах: зарплата медсестры в Украине - около 200 долларов. В Германии та же медсестра получает около 2000 евро.

Вопросы еще есть?
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До 2050 року в Україні населення буде біло 50 млн. Західні області поїдуть на заробітки в Європу, а до нас приїдуть китайці. І замість вати будуть китайські трідяги, які будуть знати українську мову і поважати все українське, а ми їх. Так буде, так повернулись зірочки. Також до Уральських гір в московії будуть жити китайці. Але це вже інша історія,бо туди вони прийдуть на свою землю, яку у них кацапи украли.
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В Китае средняя зарплата по стране 750$. Показатель увеличивается.

В крупном городе 750$ -ты нищий. Не хватит денег жить.
Какие китайцы в Украине, что вы мелите! Там украинцев просто валом на заработках.
Хотя скорее всего ваши познания про эту страну из интернета и книг. То есть вообще ничего не знаете.
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Это же замечательно, раз лохторат выбирая клоунов и бырыг от олигархов сделал из страны сырьевую колонию для агро и рудо олигархов, то хоть благодаря природной убыли зарплаты вверх пойдут. Вон В Канаде и Австралии 30 и 20 лямов на огромную территорию.
Или может вдруг лохторат собрался побороть коррупцию и снизить налоги?!
Судя по тому нафталину и проидохам что пролезут в раду - нет. И не нада рассказывать что власть виновата, в этой стране власть одна - народ, а если он не в состоянии хотябы проголосовать нормально значит это его выбор, просто нормальные люди с ним не согласны, пакуют вещи и уезжают.
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Евреев в мире около 200 млн.,на территории Израиля они не поместятся,Украина превратится в Большой Израиль,и украинцам в нём места нет,так шо разбегайтесь кто куда может.
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С такими успехами власти , если к 2050 году будет проживать 20 млн. - это будет успех!
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С такими реформами и темпами выезда из страны в 2050 ни кто не вспомнит,что где-то, когда-то была такая страна Украина.Не останется не пенсионеров,не работяг.А остальные передохнут от эпидемий и болячек подхваченных в очередях к семейным врачам...Должны правда остатся те,кто научился ставить крестики в тестовых заданиях,по внедряемой в наших школах американской системе образования.А ещё ЕС проспонсирует ПТУ,чтобы хорошо обученных рабов себе взрастить.Наши же отреформировали данные заведения,финансирование отменили,только местные бюджеты должны были,это на себе тянуть.А какой смысл,если они за счет Украины выучатся,а потом поедут европейцев обслуживать?Красиво подошли к решению вопроса.Хотите европейцы квалифицированных работяг,учите за свой счёт!
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Очень оптимистичный прогноз))) Но это не критично, Украина без людей не останется. Заселят. Израиль не резиновый.
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Ага, Израиль вот так и бросит свои райские средиземноморские субтропики, и переселится в наши степи, поближе к иппанутой рашке...
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Как-то в 90-м году наблюдал забавную ситуацию. Коропской район. Село. Работы у людей 0.
Далее картина. Идут колонной в поле человек 12. Десятеро тетенек и два мужика. Первый - толстый с сигарой, в шортах и в панаме. Другой молодой, без особых премет. Тетеньки с сапками, как с карабинами у плеча. Рассеялись по полю и работают. Толстый с молодым подходят, то к одной тетеньке то к другой. В общем, местные рассказали, что толстый - это фермер из Шотландии, арендует поле, и собирается выращивать капусту. Второй - это просто переводчик. Платил он им бакс в день (или в неделю?), не помню. Так местные выстраивались в очередь, что бы туду попасть....Не знаю, получилось, что-нибудь у этого шотландца или нет....Может местные коррупционеры... задавили. Не знаю. Только это было какое-то грустное зрелище.
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все станет быстрее
1991-54,5 млн
2019-27млн ( 6-8 на заработках) треть не вернется- итого 30 млн остаток
вывод - нас отгеноцидили .а мы и не поняли !!!
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Израиль не заселит работать кому ?
В наше время планировать на тридцать лет - это даже фантазии не хватит
Все может измениться за год
По примеру Англии от ЕС может с остаться шиш
Или наоборот
В США было 50 штатов стало 52
Мы делимся
Я за союз но дружба - дружбой , а денжки любят счёт и порозь/ но союз не СССР/
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Пишет Обозреватель, пишет Украпиплликс....
А что пишет ООН?
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Треба осваивать клонирование куме.
-З кого почнемо?
-С великих реформаторов конечно.Щоб покращення було вiчне
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У Петра Лексеича есть завод в Венгрии.
Как вы думаете, там он платит столько же, сколько своим работягам в Украине ? )))
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Цензор.НЕТНовостиОбществоИз-за трудовой миграции к 2050 году население Украины может сократиться на 18%, - Ukrainianpeopleleaks
 
 
 
 
 
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