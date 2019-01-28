 Двое сотрудников исправительного учреждения на Донетчине задержаны на взятке 60 тыс. грн за досрочное освобождение, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что чиновник совместно с подчиненным требовали шестьдесят тысяч гривен от одного из заключенных. За указанную сумму чиновники обещали не ухудшать условия содержания и досрочно освободить осужденного.

Оперативники спецслужбы "взяли" подчиненного на одной из автозаправок Торецка при получении второй части взятки в размере 30 тысяч гривен. Один из руководителей учреждения правоохранители задержали в служебном кабинете.

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Злоумышленникам объявлено о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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