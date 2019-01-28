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 Двое сотрудников исправительного учреждения на Донетчине задержаны на взятке 60 тыс. грн за досрочное освобождение, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины привлеченные к операции Объединенных сил разоблачили одного из руководителей исправительного учреждения Донецкой области на взятке.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что чиновник совместно с подчиненным требовали шестьдесят тысяч гривен от одного из заключенных. За указанную сумму чиновники обещали не ухудшать условия содержания и досрочно освободить осужденного.

Оперативники спецслужбы "взяли" подчиненного на одной из автозаправок Торецка при получении второй части взятки в размере 30 тысяч гривен. Один из руководителей учреждения правоохранители задержали в служебном кабинете.

Смотрите: Раскрыта коррупционная схема обогащения, которую наладила группа руководителей из пенитенциарной системы, - ГПУ. ФОТО

Двое сотрудников исправительного учреждения на Донетчине задержаны на взятке 60 тыс. грн за досрочное освобождение, - СБУ 01

Злоумышленникам объявлено о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Также смотрите: Майор внутренней службы задержан на Ривненщине при получении 700 долл. взятки от заключеного, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3108639
 
 
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Яныку (Овощу) это было бы интересно.
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поиздержались ментовские Двое сотрудников исправительного учреждения на Донетчине задержаны на взятке 60 тыс. грн за досрочное освобождение, - СБУ - Цензор.НЕТ 5657
много праздников а зарплата не скоро - а процветать и жить по новому хочется Двое сотрудников исправительного учреждения на Донетчине задержаны на взятке 60 тыс. грн за досрочное освобождение, - СБУ - Цензор.НЕТ 5348
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Смешная сумма. основная часть как обычно "исчезла" при задержании
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДвое сотрудников исправительного учреждения на Донетчине задержаны на взятке 60 тыс. грн за досрочное освобождение, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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