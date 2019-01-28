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Все про:Румыния (543) Евросоюз (12256) Северный поток (408) Антон Антон (1)

 Румыния предложит распространить на "Северный поток-2" европейские энергетические правила, предусматривающие запрет на единоличное пользование

Министр энергетики Румынии Антон Антон сообщил, что во время председательства Румынии в ЕС страна вынесет на рассмотрение вопрос о распространении третьего энергетического пакета на морские газопроводы в том числе на "Северный поток-2".

Как отмечает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське, что в случае принятия такого решения России придется уступить право на единоличное пользование газопроводом, позволить другим странам и компаниям прокачивать по нему газ, а также установить прозрачную систему образования тарифа на транзит газа через газопровод.

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"Мы хотели бы, чтобы наше председательство в ЕС позволило сделать существенные шаги на пути к продвижению этой инициативы", - сообщил Антон Антон во время заседания комитета по вопросам энергетики в Европарламенте.

На соответствующую инициативу уже отреагировали в "Нафтогазе".

"Если такое решение будет принято, то в отношении "Северного потока-2" будут действовать требования об анбандлинге (разделение компании. - Ред.), свободный доступ к пропускной способности, прозрачное тарифообразования. А это противоречит планам России, которая задумывала этот проект в качестве инструмента политического влияния и шантажа", - сообщил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

В то же время, для того, чтобы соответствующие законодательные изменения к энергетическому законодательству ЕС распространились на "Северный поток-2" и их необходимо принять до завершения "Газпромом" этого газопровода.

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Отметим, что речь идет о принятии решения Европарламента о распространении действия Третьего энергопакета ЕС на российские газопроводы. Эта директива предусматривает отделение функций поставки газа от его добычи.

В случае его принятия Россия должна была разрешить поставлять газ через свои морские газопроводы другим поставщикам и потеряла бы контроль над ними. В случае отказа проводить такую ​​реформу, европейским странам запретили бы покупать российский газ, поставляемый по российским газопроводам.

Источник: https://censor.net.ua/n3108638
 
   
 Топ комментарии
 
Дело в том, что в принципе это экономически обоснованный подход. Но гансы будут делать все, чтобы этого не произошло. Какая сладкая вещь МОНОПОЛИЯ. Иначе они бы не влаживали в проект миллиарды евро.
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кацапчик, если спокойно, то че ты заволновался. Ешь ягель, пей боярышник. Все ведь хорошо!
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ну да...и страна называется раиська Румыния предложит распространить на "Северный поток-2" европейские энергетические правила, предусматривающие запрет на единоличное пользование - Цензор.НЕТ 8264а дальше будет еще больше гениев вроде тебя,бо нищих станет у вас больше...
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Не только запретами можно планы паРаши разрушить по СП-2, да и в других вопросах...
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та не,кацапа...просто будут иностранные компании покупать газ по бросовой цене прямо в россии Румыния предложит распространить на "Северный поток-2" европейские энергетические правила, предусматривающие запрет на единоличное пользование - Цензор.НЕТ 1499.а не ждать ,пока прёмгаз накрутит цену при доставке в германию.а также можно будет гнать среднеазиатский газ
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ну да...и страна называется раиська Румыния предложит распространить на "Северный поток-2" европейские энергетические правила, предусматривающие запрет на единоличное пользование - Цензор.НЕТ 8264а дальше будет еще больше гениев вроде тебя,бо нищих станет у вас больше...
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Посидь у спамі, кацапе. Твій "аквафреш" якийсь неправильний. І газ у тебе неправильний. Смердить і не горить.
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Дело в том, что в принципе это экономически обоснованный подход. Но гансы будут делать все, чтобы этого не произошло. Какая сладкая вещь МОНОПОЛИЯ. Иначе они бы не влаживали в проект миллиарды евро.
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да и то ,что он буровит-тоже нечто фантазийное,не существующее
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Тебе вообще с одной извилиной трудно понять написанный в статье текст.
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сержык,ты теще валежник то заготовил,торговец газом и трубой?
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В своей жизни я торговал и трубами и газом. Ты только совестью. Чувствуешь разницу?
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а,так вот чего ты за йуляху глотку дерешь...и за коломойшу.и за рыгов.бо при газе был в свое время... Румунія запропонує поширити на "Північний потік-2" європейські енергетичні правила, що передбачають заборону на одноосібне користування - Цензор.НЕТ 3557 вот тогда твоя совесть и модифицировалась.стала как у них.
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Вчера , вы красота слились. Чего сегодня на рожон лезите?
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Понятное дело , у соевых вместо аргументов то ошибки в словах, то запятая не там....
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Спасибо. Мало того, что бестолковый еще и безграмотный.....
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Возможно в те годы такое слово и было. Сейчас так говорят только селяне.
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Проектом СП-2 будут совместно пользоваться Германия и РФ? Т.е. монополии не будет?
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почему это? Румыния предложит распространить на "Северный поток-2" европейские энергетические правила, предусматривающие запрет на единоличное пользование - Цензор.НЕТ 9827и франция,и польща,и чехия,и все кому нужен газ.покупают в раиське непосредственно на месторождениях,доставка до точки входа в трубу-забота продающих,а трубу используют совместно,продавая лимиты обьемов на конкурсах
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истинно российская народная забава- забрать и поделить. По отношению к ним наверное им не понравится. Газ- самая сакральная скрепа😁
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та да...кацапскому народу взамен предложили валежник собирать,нахлебникам Румыния предложит распространить на "Северный поток-2" европейские энергетические правила, предусматривающие запрет на единоличное пользование - Цензор.НЕТ 1730.а ото неча на стратегический газ кооператива озеро хлебальник раззевать
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это шо ты имеешь ввиду?крымский мост?силу сибири?или вырубку тайги?
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кацапчик, если спокойно, то че ты заволновался. Ешь ягель, пей боярышник. Все ведь хорошо!
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Страны ЕС не вложив ни копейки получат свободный доступ к СП2? 😁 Печально ,что сам факт запуска в работу СП2, не обсуждается. Вернее обсуждается только в ракурсе доступа европейских голодранцев к большому пирогу. Ну молодцы, что еще сказать, умеют шантажировать и получать свое. Правда нам от этого ни тепло ни холодно, это их торг.
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Подобное ЖЕЛАНИЕ ПРЕДЛОЖИТЬ конечно хорошее,но за данным правительством нужен глаз да глаз.
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Третий пакет - не панацея, но сегодня лучшего решения пока нет. Поэтому для обуздания монополий мы пытаемся применить его в области, где он не обязателен - в централизованном теплоснабжении. Сети и резервные мощности остаются у самоуправлений, а тепло поставляет тот, кто предложит наименьшую цену
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"Министр энергетики Румынии Антон Антон сообщил, что во время председательства Румынии в ЕС страна вынесет на рассмотрение вопрос о распространении третьего энергетического пакета на морские газопроводы в том числе на "Северный поток-2".Источник: https://censor.net.ua/n3108638"
Браво, Румыния!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРумыния предложит распространить на "Северный поток-2" европейские энергетические правила, предусматривающие запрет на единоличное пользование
 
 
 
 
 
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