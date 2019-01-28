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 Общество
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 "Укрлендфарминг" финансирует развитие спорта в регионах

ООО "Агрокомпания Прикарпатья", входящая в группу компаний Укрлендфарминг (Ukrlandfarming) бизнесмена Олега Бахматюка, финансирует развитие спорта в регионах. Только в поддержку футбола в двух населенных пунктах Ивано-Франковской социально-ответственное предприятие потратило около 70 тыс. гривен.

Предприятия Группы компаний "Укрлендфарминг" традиционно берут на себя социальные функции в регионах, где ведут свою хозяйственную деятельность - очищают дороги от снега в зимний период, помогают с ремонтом детских садов и школ, закупают оборудование для медицинских учреждений и тому подобное. Также предприятия поддерживают инициативы общин, связанные со спортом. Так, ООО "Агрокомпания Прикарпатья" профинансировала летнюю деятельность футбольного клуба "Вихор" села Ямница Тисменицкого района Ивано-Франковской области, а также оказала спонсорскую помощь футбольной команде ФК Селец села Селец Тисменицкого района Ивано-Франковской области. Общая сумма расходов на поддержку футбола в двух населенных пунктах составила около 70 тыс. гривен.

"Тысячи жителей Западной Украины работают на предприятия, входящие в нашу Группу компаний. Еще несколько тысяч являются нашими пайщиками. Все мы живем и работаем на одной земле и одинаково пользуемся и благами сел и городов. И мы осознаем необходимость поддерживать не только инфраструктуру населенных пунктов, но и поддерживать культурные и спортивные мероприятия, рассказывает директор ООО "Агрокомпания Прикарпатья" Александр Цявук. Кроме финансирования спортивных клубов предприятия "Укрлендфарминг" платят членские взносы за участие сотрудников в марафонах по бегу, а также участие команд, членами которых являются сотрудники компании, в региональных соревнованиях.

"Наша объединенная территориальная община - одна из самых активных в регионе в отношении и спорта в целом, - делится председатель Ямницкой ОТГ Роман Крутой, - и мы благодарны "Укрлендфарминг" за заботу о жителях общины, которые теперь имеют возможность развивать свою футбольную команду "Вихор" и получать еще больше удовольствия от жизни на родной земле".

"Укрлендфарминг" является крупнейшим агрохолдингом Украины по размерам земельного банка, а также одним из крупнейших в Украине налогоплательщиков. Согласно нескольким профильным рейтингам, Группа компаний признана одним из самых привлекательных для трудоустройства работодателей Украины. Кроме того, предприятие традиционно принимает участие в решении социальных нужд жителей регионов, где присутствуют предприятия агрохолдинга, а также оказывает помощь в поддержании и развитии инфраструктуры.

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Источник: https://censor.net.ua/n3108636
 
 
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ЦН, чому немає відмітки, що ця інформація на правах реклами?
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Да и "развитие спорта" слишком громко сказано. Развитие соккера
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Правильно - сельхозрабы должны быть физически развиты...)
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А украинский мельдоний они будут выпускать и снабжать им наших спортсменов?(шучу)
Просто от их положительности, как-то не по себе.А в чём подвох?
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Ах какое счастье! Бахматюк братьев Суркисов финансирует
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Дело доброе! Только зачем этому успешному бизнесу дотации из бюджета?
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Укрлендфарминг" финансирует развитие спорта в регионах
 
 
 
 
 
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