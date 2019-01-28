 "Укрлендфарминг" финансирует развитие спорта в регионах

Предприятия Группы компаний "Укрлендфарминг" традиционно берут на себя социальные функции в регионах, где ведут свою хозяйственную деятельность - очищают дороги от снега в зимний период, помогают с ремонтом детских садов и школ, закупают оборудование для медицинских учреждений и тому подобное. Также предприятия поддерживают инициативы общин, связанные со спортом. Так, ООО "Агрокомпания Прикарпатья" профинансировала летнюю деятельность футбольного клуба "Вихор" села Ямница Тисменицкого района Ивано-Франковской области, а также оказала спонсорскую помощь футбольной команде ФК Селец села Селец Тисменицкого района Ивано-Франковской области. Общая сумма расходов на поддержку футбола в двух населенных пунктах составила около 70 тыс. гривен.



"Тысячи жителей Западной Украины работают на предприятия, входящие в нашу Группу компаний. Еще несколько тысяч являются нашими пайщиками. Все мы живем и работаем на одной земле и одинаково пользуемся и благами сел и городов. И мы осознаем необходимость поддерживать не только инфраструктуру населенных пунктов, но и поддерживать культурные и спортивные мероприятия, рассказывает директор ООО "Агрокомпания Прикарпатья" Александр Цявук. Кроме финансирования спортивных клубов предприятия "Укрлендфарминг" платят членские взносы за участие сотрудников в марафонах по бегу, а также участие команд, членами которых являются сотрудники компании, в региональных соревнованиях.



"Наша объединенная территориальная община - одна из самых активных в регионе в отношении и спорта в целом, - делится председатель Ямницкой ОТГ Роман Крутой, - и мы благодарны "Укрлендфарминг" за заботу о жителях общины, которые теперь имеют возможность развивать свою футбольную команду "Вихор" и получать еще больше удовольствия от жизни на родной земле".



"Укрлендфарминг" является крупнейшим агрохолдингом Украины по размерам земельного банка, а также одним из крупнейших в Украине налогоплательщиков. Согласно нескольким профильным рейтингам, Группа компаний признана одним из самых привлекательных для трудоустройства работодателей Украины. Кроме того, предприятие традиционно принимает участие в решении социальных нужд жителей регионов, где присутствуют предприятия агрохолдинга, а также оказывает помощь в поддержании и развитии инфраструктуры.

Новость публикуется на правах рекламы