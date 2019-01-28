EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Политика Украины, За рубежом
  216  3
Материалы по теме:
Все про:Грузия (3509) Россия (71834) Чехия (839) членство в НАТО (251) членство в ЕС (146) Петршичек Томаш (3)

 Из-за агрессии Кремля евроатлантическая безопасность находится на самой низкой точке за четверть века: недоверие и эскалация достигли высот времен холодной войны, - глава МИД Чехии Петршичек

Чехи полностью поддерживают евроатлантические стремления Украины, но понимают, что на этом пути еще многое предстоит сделать.

Об этом в интервью Укринформу сказал министр иностранных дел Чешской Республики Томаш Петршичек, передает Цензор.НЕТ.

"Общеизвестно, что Чешская Республика относится с симпатией к евроатлантическим стремлениям Украины и Грузии, в том числе к перспективам членства в НАТО, поддерживает эти стремления", - сказал Петршичек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российское военное и гибридное давление становится все интенсивнее, - глава МИД Чехии Петршичек

Он также напомнил, что продвижение к членству в НАТО в сегодняшних условиях требует много решимости и терпения и остается долговременными усилиями, даже с точки зрения его ярых сторонников, таких как чехи.

Петршичек отметил, что достижение военно-технической готовности - обязательное условие для членства, и домашняя работа в этом вопросе "еще не доведена до конца". Второе – это политические предпосылки и соображения в области безопасности.

"Россия сделала все возможноедля отрицания политическое право двух стран (Украины и Грузии) на выбор своей системы безопасности, она не колеблясь вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), вторгается, аннексирует территории, ведет подрывную деятельность, уничтожает, дестабилизирует как Грузию, так и Украину", - заявил Петршичек. Он подчеркнул, что все сейчас сталкиваются с последствиями такого поведения Кремля: евроатлантическая безопасность находится на самой низкой точке за четверть века, недоверие и эскалация достигли высот времен холодной войны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 120 тыс. граждан Украины легально работают в Чехии, - Климкин

Петршичек заверил в поддержке Украины и Грузии со стороны его страны.

Источник: https://censor.net.ua/n3108635
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Полностью согласен. Вот только почему то вместо реальных действий только глубокая озабоченность.
 показать весь комментарий
 
 
Из-за агрессии Кремля евроатлантическая безопасность находится на самой низкой точке за четверть века:Через агресію Кремля євроатлантична безпека перебуває на найнижчій точці за чверть століття: недовіра та ескалація досягли висот часів холодної війни, - глава МЗС Чехії Петршичек - Цензор.НЕТ 4188Рейгана на них нет:Через агресію Кремля євроатлантична безпека перебуває на найнижчій точці за чверть століття: недовіра та ескалація досягли висот часів холодної війни, - глава МЗС Чехії Петршичек - Цензор.НЕТ 3422
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИз-за агрессии Кремля евроатлантическая безопасность находится на самой низкой точке за четверть века: недоверие и эскалация достигли высот времен холодной войны, - глава МИД Чехии Петршичек
 
 
 
 
 
 вверх