 "То, что делает Украина - это фантастика. Ни одна страна в мире не привлекала к оцениванию судей международных экспертов", - глава Общественного совета Хупер о конкурсе в Антикоррупционный суд

Об этом он сказал сегодня на брифинге, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"То, что делает Украина - это фантастика. Ни одна страна в мире не привлекала к оцениванию судей международных экспертов", - сказал он.
Хулер сказал, что заданием совета не было обнаружить коррумпированных судей, а понять, удастся ли конкретным кандидатам развеять сомнения по поводу их кандидатур.
Член совета Тед Зажечны назвал формирование Антикоррупционного суда большим шансом для Украины на повышения доверия общества к судопроизводству.
Замглавы ВККСУ Станислав Щотка отметил, что был удивлен, насколько четко украинские и международные эксперты достигли понимания.
"Требования к судьям во все мире одинаковые... Мы были непредвзятыми, независимыми и честными", - сказал он.
Но то, что все плохо, по телевизору вижу, и за окнами вижу!
Вперед в партию Зеленского, вам там бесплатно красные носы на резинках выдадут!
Будете вместе с ним Украину проституткой называть и перед Кадыровым извиняться!
Це пеціна свиноферма ?
Ну похвались своїм свинарником, з кого він складається ?
что в этом фантастического? объемы воровоства и распила разве что - и крышевание всего это великолепным педром
- Вы коррупционер?
- Нет.
- Чем докажете?
- Мамой клянусь.
- Конкурс прошел.
Радует только, что есть положение и хуже, как в параше, например.
Главное, чтобы и этих иностранцев не бортанули, как у нас умеют.
Штаты уже показали нам вторую желтую карточку. Будем надеяться, что наша быдлоэлита хоть из чувства самосохранения не будет палки в колёса ставить.
Давай, Петро, ты сможешь, мы в тебя верим!