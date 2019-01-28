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 Политика Украины, Общество
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 "То, что делает Украина - это фантастика. Ни одна страна в мире не привлекала к оцениванию судей международных экспертов", - глава Общественного совета Хупер о конкурсе в Антикоррупционный суд

Глава Общественного совета экспертов по отбору судей в Высший антикоррупционный суд сер Энтони Хупер назвал данный отбор уникальным.

Об этом он сказал сегодня на брифинге, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"То, что делает Украина - это фантастика. Ни одна страна в мире не привлекала к оцениванию судей международных экспертов", - сказал он.

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Хулер сказал, что заданием совета не было обнаружить коррумпированных судей, а понять, удастся ли конкретным кандидатам развеять сомнения по поводу их кандидатур.

Член совета Тед Зажечны назвал формирование Антикоррупционного суда большим шансом для Украины на повышения доверия общества к судопроизводству.

Замглавы ВККСУ Станислав Щотка отметил, что был удивлен, насколько четко украинские и международные эксперты достигли понимания.

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"Требования к судьям во все мире одинаковые... Мы были непредвзятыми, независимыми и честными", - сказал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3108632
 
   
 Топ комментарии
 
это не фантастика
это полный пипец
когда в государстве среди чиновников не осталось ни одного честного человека
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Что ж, одна из немногих стран в мире, где коррупция является фундаментом государственности...
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То, что читаешь в решениях наших судов, даже научная фантастика отдыхает..... Такого не придет в голову самому смелому научному фантасту ...
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Ето точно что хвантастика.Такого беспредела да еще в такое трудное время для страны даже специально не придумать
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та ладно...всего лишь навсего подсветили все то,что делалось в судах еще задолго до независимости Украины "Те, що робить Україна, - це фантастика. Жодна країна у світі не залучала до оцінювання суддів міжнародних експертів", - голова Громадської ради Хулер про конкурс в Антикорупційний суд - Цензор.НЕТ 536.при янучаре все зрадолюбы молчали как рыба об лед.даже косатую защитить некому было.
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да нашим троллам даже лорд не указал ,ну солзбери пример ))) да да у нас будет суд с судьями которых вибирали международные эксперты и да петя тут не причем,ну вот совсем не причем)))))))
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А в скількох країнах судді купляють собі посади? Ще подивимося, кого ці захоплені такими подіями експерти порекомендують, якщо вже зараз заявляють що, "заданием совета не было обнаружить коррумпированных судей, а понять, удастся ли конкретным кандидатам развеять сомнения...". Можна вже опускати завісу- пройдуть ті, хто найкраще розважить "експертів".
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И сразу завыли зрадоботы: брехня, мол, все это, Порошенко им платит, чтоб так говорили! Я, вон, включаю 1+1 и нет там никаких реформ, выглядываю в окно - и тоже не вижу!
Но то, что все плохо, по телевизору вижу, и за окнами вижу!
Вперед в партию Зеленского, вам там бесплатно красные носы на резинках выдадут!
Будете вместе с ним Украину проституткой называть и перед Кадыровым извиняться!
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опять зраде с кацапней не везет...и тут их носом тыкают
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Нужно было как в Румынии - пригласить судьей иностранцев с хорошей репутацией на пару-тройку лет поработать в АКС - ПОТОМУ ЧТО В УКРАИНЕ ДЛЯ РАБОТЫ В АКС СУДЬЕЙ НЕТ В ПРИРОДЕ!!!
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Глава Общественного совета экспертов по отбору судей в Высший антикоррупционный суд сер Энтони Хулер

Це пеціна свиноферма ?
Ну похвались своїм свинарником, з кого він складається ?
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Говорят, что ни одного коррупционера при вальцманате не посадили. А тех кого пытались, те сейчас уже в президенты баллотируются.
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и при этом мудейские и прокуворы продолжают воровать на виллы и будки "Те, що робить Україна, - це фантастика. Жодна країна у світі не залучала до оцінювання суддів міжнародних експертів", - голова Громадської ради Хулер про конкурс в Антикорупційний суд - Цензор.НЕТ 7096
что в этом фантастического? объемы воровоства и распила разве что - и крышевание всего это великолепным педром "Те, що робить Україна, - це фантастика. Жодна країна у світі не залучала до оцінювання суддів міжнародних експертів", - голова Громадської ради Хулер про конкурс в Антикорупційний суд - Цензор.НЕТ 7096
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Международный эксперт украинскому честному судье:

- Вы коррупционер?
- Нет.
- Чем докажете?
- Мамой клянусь.
- Конкурс прошел.
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Та да, г-н Хулер, тотальная коррупция - это вам не шубу в трусы заправлять!
Радует только, что есть положение и хуже, как в параше, например.
Главное, чтобы и этих иностранцев не бортанули, как у нас умеют.
Штаты уже показали нам вторую желтую карточку. Будем надеяться, что наша быдлоэлита хоть из чувства самосохранения не будет палки в колёса ставить.
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Через 5 лет Президентства Пэтя, наконец, понял, что в самой коррумпированной стране Европы (индекс коррупции - где-то возле Зимбабве и Центрально-Африканской Республики) оказывается надо бороться с коррупцией!

Давай, Петро, ты сможешь, мы в тебя верим!
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Прогнилу систему МІНЯЮТЬ, запросили іноземців допомогти. Зрада зрадна !!!
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Не запросили- зрада ,, запросили - теж зрада . ! "Те, що робить Україна, - це фантастика. Жодна країна у світі не залучала до оцінювання суддів міжнародних експертів", - голова Громадської ради Хулер про конкурс в Антикорупційний суд - Цензор.НЕТ 2087 ..
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Не запросили- перамога ,, запросили - теж перамога ....))
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...Скажи тройник , как надо сделать шоб это у тебя не считалось зрадой ..? Надо слушать что говорят международные эксперты , или не надо .?
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Фантастика,це коли перед судьёй ставишь кейс баксов,а в нього,пульс на месте "Те, що робить Україна, - це фантастика. Жодна країна у світі не залучала до оцінювання суддів міжнародних експертів", - голова Громадської ради Хулер про конкурс в Антикорупційний суд - Цензор.НЕТ 2526
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Подожди, дядя, дифирамбы петь. Споёшь, когда будет создан РАБОТАЮЩИЙ, РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ Антикоррупционный суд! А то наши барыги любую идею и любое мероприятие испохабят!
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Потому что такого идиотизма как у нас в цивилизованных странах нет. Отсюда и заключение "Те, що робить Україна, - це фантастика. Жодна країна у світі не залучала до оцінювання суддів міжнародних експертів", - голова Громадської ради Хупер про конкурс в Антикорупційний суд - Цензор.НЕТ 8293 На весь мир выставляемся идиотами.
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Зауважте,що і сер Хупер,і підсер Порох говорять однвєю і тією ж мовою з однаковою стилістикою,однаковими словами і виразами...Отже,пише їх одна і та ж людина...Так би мовити,продукує висери для сера і підсера...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"То, что делает Украина - это фантастика. Ни одна страна в мире не привлекала к оцениванию судей международных экспертов", - глава Общественного совета Хупер о конкурсе в Антикоррупционный суд
 
 
 
 
 
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