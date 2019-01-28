 Карантин из-за вспышки кори продлен в Килийской ОТГ Одесской области, 27 января там зафиксировали два новых случая

Об этом Громадському сообщил председатель Килийской общины Павел Бойченко, передает Цензор.НЕТ.

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"Карантин в связи со вспышкой кори в учебных заведениях Килийской ОТГ продлен до 6 февраля. Карантин действует 17 дней с момента фиксации вспышки", - рассказал Бойченко.

По словам главы ОТГ, 27 января в городе Килия зафиксировали еще два новых случая заболевания.

Напомним, сообщение о вспышке кори в Килийский ОТГ Одесской области появилось 21 января. В селе Шевченково медики диагностировали корь у 48 детей. Позже в ОТГ ввели карантин.

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