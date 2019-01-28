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Все про:карантин (175) Одесская область (1669) корь (166)

 Карантин из-за вспышки кори продлен в Килийской ОТГ Одесской области, 27 января там зафиксировали два новых случая

В Килийской объединенной территориальной общине продлили карантин до 6 февраля. По состоянию на 24 января больных корью там было 75.

Об этом Громадському сообщил председатель Килийской общины Павел Бойченко, передает Цензор.НЕТ.

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"Карантин в связи со вспышкой кори в учебных заведениях Килийской ОТГ продлен до 6 февраля. Карантин действует 17 дней с момента фиксации вспышки", - рассказал Бойченко.

По словам главы ОТГ, 27 января в городе Килия зафиксировали еще два новых случая заболевания.

Напомним, сообщение о вспышке кори в Килийский ОТГ Одесской области появилось 21 января. В селе Шевченково медики диагностировали корь у 48 детей. Позже в ОТГ ввели карантин.

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Источник: https://censor.net.ua/n3108629
 
 
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та киля азиров с ума сойдёт, если узнает, шо в его громаде делается.
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Только с инфекционной, передавал лекарства жене которая лежит с корью.
Только за вчера привезли 40 человек с этим диагнозом, много нацгвардейев видел. И это только в одной больнице.
Естественно, всё покупаю за свой счет, вплоть до бахил. Да что там лекарства...воды нет питьевой. При поступлении по скорой, попросила воды пару глотков, пока оформляли - а вот куй! "пусть муж сбегает купит". Позорники, даже вилки, ложки и тарелки нужно завозить с дома. Да ещё тварь наехала на меня, т.к. принёс на сл. день два пакета с вещами, едой и водой - видите ли можно только по 3 кг. передавать, "я вам не носильщик". А сам не занесешь, т.к. инфекционная. А 3 кг. - это две полторашки воды, которых на сутки не хватило. Рехформы!
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У Івано-франківську ситуація не краща. В лікарню треба брати і свою подушку бо їхні навіть під ноги класти страшно.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКарантин из-за вспышки кори продлен в Килийской ОТГ Одесской области, 27 января там зафиксировали два новых случая
 
 
 
 
 
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