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Все про:НАБУ (2567) Мартыненко (418) Энергоатом (108) САП (957)

 Защита Мартыненко назвала "фейком" причастность нардепа к компании "Бредкрест"

По словам адвоката НАБУ и САП пытались скрыть от суда ключевой документ, который оправдывает Николая Мартыненко и опровергает, что он был бенефициаром компании "Бредкрест".

Об этом сообщает Gazeta.ua со ссылкой на пресс-службу экс-депутата, передает Цензор.НЕТ.

Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратра сообщила, что суд закончил исследование панамских документов по делу бывшего нардепа Николая Мартыненко и других лиц, обвиняемых в незаконном завладении средствами "Энергоатома".

Адвокат Петр Бойко отметил, что "слушания в суде показали: Николай Мартыненко не фигурирует ни в одном документе о собственности "Бредкрест". НАБУ фальсифицировало причастность Мартыненко. Нигде нет его подписей, он также не распоряжался финансами и не получил ни копейки. Юридические факты - вещь упрямая", - сказал защитник.

"Главным доказательством НАБУ является так называемая "форма А" - ксерокопия банковской анкеты с фамилией Мартыненко о якобы открытии счета 15 января 2007. Это смешно, потому что на тот момент этой компании не существовало и она не могла иметь счета", - подчеркнул Бойко.

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"НАБУ в ответ на свой запрос получило от панамской власти официальный документ, который де-факто опровергает фигурирование Николая Мартыненко. Там указано, что бенефициаром и владельцем "Бредкреста" был Джон Фостер (John B.Foster). Кроме того, в учредительном договоре о создании от 16 января 2007 г. никогда не было фамилии Мартыненко. Даже иностранный свидетель со стороны НАБУ Наталья Фишер в ответ на запрос о владельце "Бредкреста" назвала Джона Фостера", - отметили у экс-депутата.

По словам адвоката, "в НАБУ давно поняли, что это - катастрофа. Поэтому умышленно не перевели на украинский язык доказательство истинного владельца. Обвинение надеялось ввести суд в заблуждение и скрыть ключевой документ, который оправдывает Николая Мартыненко", - заявил Бойко.

"Распиаренный фейк о якобы причастности экс-депутата к "Бредрекресту" - это отвлечение внимания от главного, от юридической сути дела. Потому обвинение строится на якобы убытках для "Энергоатома" от контракта с чешской "Шкодой". Но, во-первых, не было никаких убытков и не было завышения цены - она была одинаковой и для Украины, и для европейских стран. Во-вторых, это вопрос к "Шкоде" ее экономические отношения с "Бредкрестом". НАБУ просто манипулятивно вписало сюда фамилию Мартыненко", - подчеркнул Петр Бойко.

Он сказал, что дело уже почти развалилось. "Оно является чистым пиаром и не имеет юридической базы. На разрекламированной "швейцарской флешке" также не было ни одного доказательства против Мартыненко. Вот почему в Швейцарии это дело за 5 лет не было передано в суд. В украинском суде – включая антикоррупционный – НАБУ ожидает позорный финал. Поэтому НАБУ и САП изо всех сил тянут время и пытаются по нескольку раз зачитывать в суде один и тот же процессуальный мусор. А их пиар-обслуга пытается дискредитировать суд", - считают у экс-депутата.

Защита Мартыненко назвала фейком причастность нардепа к компании Бредкрест 01

Документ из Панамы о владельце "Бредкреста" Джоне Фостере.

Защита Мартыненко назвала фейком причастность нардепа к компании Бредкрест 02

Учредительный договор из Панамы о создании "Бредкреста" от 16 января 2007 г.

Напомним, 10 января в Шевченковском суде Киева впервые показали документы, которые якобы свидетельствуют о прямом отношении бывшего народного депутата Николая Мартыненко к оффшорной компании Bradcrest Investments, что по данным официального следствия по нескольких странах (Чехия, Швейцария, Украина) получала откаты на украинских подрядах "Энергоатома" на общую сумму в 6,5 млн евро (эквивалент 70 млн гривен на момент транзакций).

В документах указано, что Мартыненко является бенефициарным владельцем этой панамской компании. В частности, сторона обвинения представила форму идентификации бенефициара из швейцарского банка Fortis Banque (Suisse) S.A., в котором Bradcrest Investments имела свой счет. В ней указана фамилия экс-депутата от "Народного фронта" Николая Мартыненко как конечного владельца компании. В конце документа стоит его подпись, а также подпись Павла Скаленко, которого также подозревают в причастности к завладению средствами НАЭК "Энергоатом". В СМИ Скаленко также называют "правой рукой" Мартыненко.

В этих швейцарских документах также фигурирует копия паспорта Мартыненко. Прокурор, представлявший эти документы в суде, отметил, что они были изъяты из банков швейцарской стороной и полученные в ответ на запрос о международно-правовой помощи.

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Как сообщалось, 22 мая 2018 года САП направила в суд обвинительный акт по обвинению бывшего парламентария Н.Мартыненко, а также Сергея Переломы, Руслана Журило, Александра Сорокина, Владимира Богданца и Валерия Василькова в деле о завладении средствами госпредприятий "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостГОК) и "Энергоатом". Им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем), ч.1 ст.255 Уголовного кодекса Украины (создание преступной организации)".

Так, Н.Мартыненко и В.Василькову инкриминируется завладение средствами ГП "НАЭК "Энергоатом" при заключении и исполнении контрактов по поставке оборудования для указанного предприятия от чешской компании Skoda JS, заключении и исполнении контракта между Skoda JS и компанией Bradcrest Investments SA на общую сумму EUR6,4 млн.

Кроме того, Н.Мартыненко, С.Перелома, Р.Журило, А.Сорокин и В.Богданец обвиняются в завладении средствами ГП "ВостГОК" в сумме $17,28 млн путем неправомерного заключения и дальнейшего выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата для ГП "ВостГОК" через австрийскую компанию-посредника Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH, подконтрольную участникам преступной организации.

20 апреля 2017 года НАБУ и САП задержали Мартыненко по подозрению по делу о растрате средств ГП "ВостГОК" в размере $17,28 млн.

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22 апреля 2017 суд отпустил его на поруки пятнадцати депутатов парламента, министра молодежи и спорта Игоря Жданова, министра образования Лилии Гриневич, министра инфраструктуры Владимира Омеляна и заместителя председателя Центральной избирательной комиссии Андрея Магеры.

НАБУ подозревает Мартыненко в совершении преступлений по четырем статьям Уголовного кодекса.

В январе 2018-го суд отказался продлевать возложенные на бывшего народного депутата Николая Мартыненко обязательства.

Источник: https://censor.net.ua/n3108627
 
 
 Топ комментарии
 
Ну само-собой фейк,да и вообще кто о коррупции говорит,тот агент москвы и его вот-вот попустит.. Защита Мартыненко назвала "фейком" причастность нардепа к компании "Бредкрест" - Цензор.НЕТ 692
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Да нет, откуда в нашем царстве воры? Это была честная сделка на которой Мартыненко только потерял деньги. И вообще народ его знает как бескорыстного правдолюба, несгибаемого патриота и доброго человека. На столько доброго, что он не имеет изъянов, ну разве что неумеренную любовь к шоколаду
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Нет, я имею другие кулинарные пристрастия: - люблю наколотые апельсины и печеньки госдепа
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Ну само-собой фейк,да и вообще кто о коррупции говорит,тот агент москвы и его вот-вот попустит.. Защита Мартыненко назвала "фейком" причастность нардепа к компании "Бредкрест" - Цензор.НЕТ 692
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нет просто работать не умеют - раньше как - посадили в кпз, пресанули на хате и все - а сейчас как ? а ни как доказывать надо - а они не умеют против них зубры прошедшие все(я за адвокатов) - ну вот и результат - вернее его отсутствие)))))
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та всё они умеют,просто они бабки любят больше всего на свете.
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учатся - печально это все - вот по чему фбр годами собирает инфу прежде чем предъявить ,тем более людям с финансовыми возможностями - а эти думали с наскока ,как раньше у нас в Украине или в любой тоталитарной стране - на котиках учитесь и я бы на зарплату минусанул бы еще )))))
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Якщо когось, кого оголосили "карупцианєрам" а суд його відпустив то можливі 4 варіанти.
1. Звинувачення брехливі.
2. Слідчі тупі, не змогли справу зшити і вона у сіді розсипалася.
3. Слідчі взяли хабар і спеціально так справу зшили, що вона у сіді розсипалася.
4. Судді взяли хабар.
Всі ці варіанти не потребують втручання президента чи генпрокурора, зацікавлені особи свмі впораються. Захист Мартиненка назвав "фейком" причетність нардепа до компанії "Бредкрест" - Цензор.НЕТ 305
Візьмііть справу Насірова. Як так сталося, що слідчі у суд не пред'явили оригіналу, бо нотаріально завіреної копії документа, на основі якого Насірова позбавили посади? Чому у справі був факс без вихідного номера? Вони що, дурніші за домогосподарку?
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полностью с вами согласен - просто тут не тот формат шоб писать - а ведь любой человек кто в Украине пытаеться нормально жить и зарабатывать деньги может такого нарасказывать шо не на один роман с продолжением хватит - а смешного и печального сколько - не ну это отдельная тема))))))
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Да нет, откуда в нашем царстве воры? Это была честная сделка на которой Мартыненко только потерял деньги. И вообще народ его знает как бескорыстного правдолюба, несгибаемого патриота и доброго человека. На столько доброго, что он не имеет изъянов, ну разве что неумеренную любовь к шоколаду
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слухай ,а ты не деабетик случаем - если шо звинай - разве можно так не любить шоколад та))))
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Нет, я имею другие кулинарные пристрастия: - люблю наколотые апельсины и печеньки госдепа
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"на третьем ходу выяснилось, что мартыненко играет восемнадцать испанских партий. в остальных двенадцати чёрные применили хотя и устаревшую, но довольно верную защиту филидора. если бы защита мартыненко знала, что тот играет такие мудрёные партии и сталкивается с такой испытанной защитой, она крайне бы удивилась"
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗащита Мартыненко назвала "фейком" причастность нардепа к компании "Бредкрест"
 
 
 
 
 
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