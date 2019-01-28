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 В конкурсе на должности судей Антикоррупционного суда остался 71 кандидат, - Козьяков. ИНФОГРАФИКА

Сегодня ВККСУ и международный совет экспертов завершили специальные совместные заседания в рамках конкурса в Высший антикоррупционный суд.

Об этом на брифинге сообщил глава комиссии Сергей Козьяков, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

В конкурсе в Высший антикоррупционный суд продолжат принимать участие 71 кандидат, 7 из них - по результатам совместных заседаний.

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С 18 января были проведены 6 заседаний, в ходе которых провели собеседования с 46 кандидатами. В итоге, по результатам собеседований, 39 кандидатов прекратили участие в конкурсе.

"Всего советом экспертов кандидатам были заданы 1169 вопросов", - сказал Козьяков.

Среди 71 кандидата, которые прошли дальше, 42 судьи, 6 ученых, 6 кандидатов с общим стажем. В целом в Антикоррупционном суде 27 вакансий, также 12 вакансий в Апелляцию палату Антикоррупционного суда.

Он отметил, что ВККС поразил не только профессионализм, но и трудоспособность международных экспертов, которые часто спали лишь по несколько часов, чтобы успеть проверить все кандидатуры.

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В конкурсе на должности судей Антикоррупционного суда остался 71 кандидат, - Козьяков 01
В конкурсе на должности судей Антикоррупционного суда остался 71 кандидат, - Козьяков 02

Источник: https://censor.net.ua/n3108625
 
 
 Топ комментарии
 
Спали по несколько часов У конкурсі на посади суддів Антикорупційного суду залишився 71 кандидат, - Козьяков - Цензор.НЕТ 7469
Наши казнакрады вообще могут не спать когда ночью в раде торгуются за распил бюджета У конкурсі на посади суддів Антикорупційного суду залишився 71 кандидат, - Козьяков - Цензор.НЕТ 7765
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так овощ ее посадил та - а вот хунта выпустила - во как получается))))))
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Эти 71 антикоррупционных судей - это украинские судьи?

Если да - то желаю международным экспертам проспаться перед принятием решения. В Украине некоррумпированный судей просто нет.
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Так вся Украина знает кто корупцонер.Что там такого сложного?
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так овощ ее посадил та - а вот хунта выпустила - во как получается))))))
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"Он отметил, что ВККС поразил не только профессионализм, но и трудоспособность международных экспертов, которые часто спали лишь по несколько часов, чтобы успеть проверить все кандидатуры."

Если бы наши кандидаты так старались...
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я конечно индеец но все таки есть надежда - а и да петя тут не причем - хотя все за границей его за это и хвалят))))))
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хвалят за шо????
так можно 100 лет его создавать
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Петя виноват что у нас нет нормальных судей? Не нужно было 100 лет идти в другую строну.
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то шо у вас нет норм судей, нам пх
в Украине они есть, но власти нужны ручные
янык тоже этим занимался успешно, создавал ручное управление
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если тебе все пх, чего ты тут нервничаешь, езжай Заперебрик, там все такие.
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Конечно. За все происходящее в стране отвечает власть. И за африканский уровень судебной коррупции - тоже.
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а ты шо в сказке живешь ? или наслушался в детстве цаповских - по щучьему велению по твоему хотению......))))))
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ты эту херню жене вкручивай - на море поедем когда на пенсию выйдем
делов - на год было
а создают мышиную возню перед выборами
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я не кацап и не кот
у меня одна жизнь
а ты хто?
кацап?
кот?
маклауд?
или сосеш сиську у власти?
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Спали по несколько часов У конкурсі на посади суддів Антикорупційного суду залишився 71 кандидат, - Козьяков - Цензор.НЕТ 7469
Наши казнакрады вообще могут не спать когда ночью в раде торгуются за распил бюджета У конкурсі на посади суддів Антикорупційного суду залишився 71 кандидат, - Козьяков - Цензор.НЕТ 7765
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По-моему всех 46 забраковали, осталось забраковать ещё 71 и выспаться.
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Интересно эти судьи будут принимать решение согласно констiтуцii чi по вказiвке i постанове? У конкурсі на посади суддів Антикорупційного суду залишився 71 кандидат, - Козьяков - Цензор.НЕТ 5002
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Эти 71 антикоррупционных судей - это украинские судьи?

Если да - то желаю международным экспертам проспаться перед принятием решения. В Украине некоррумпированный судей просто нет.
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Скоріше Йєті в Карпатах чи на Поліссі можна знайти,чим чесного суддю в нашому кривосудді.
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из гомна пулю лепят а ничего не выходит, странно)))))) может хватит из гомна выбирать?????????
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Всех их можно сразу сажать, не ошибешься.
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заодно и тебя пристрелить, все равно что то своруешь)))
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Не прошедшие судьи будут уволены с должнастей?
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Ну и что? Все решения этого суда пересмотрит вЕрховный сУд. Еще и даст , как уже и было, разъяснение взятку взяткой не считать. Ав верховный суд назначает Адмистрация пепе людей. Все, конец.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ конкурсе на должности судей Антикоррупционного суда остался 71 кандидат, - Козьяков. ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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