 В конкурсе на должности судей Антикоррупционного суда остался 71 кандидат, - Козьяков

Об этом на брифинге сообщил глава комиссии Сергей Козьяков, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

В конкурсе в Высший антикоррупционный суд продолжат принимать участие 71 кандидат, 7 из них - по результатам совместных заседаний.

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С 18 января были проведены 6 заседаний, в ходе которых провели собеседования с 46 кандидатами.

"Всего советом экспертов кандидатам были заданы 1169 вопросов", - сказал Козьяков.

Он отметил, что ВККС поразил не только профессионализм, но и трудоспособность международных экспертов, которые часто спали лишь по несколько часов, чтобы успеть проверить все кандидатуры.

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