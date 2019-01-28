 В конкурсе на должности судей Антикоррупционного суда остался 71 кандидат, - Козьяков

Об этом на брифинге сообщил глава комиссии Сергей Козьяков, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
В конкурсе в Высший антикоррупционный суд продолжат принимать участие 71 кандидат, 7 из них - по результатам совместных заседаний.
С 18 января были проведены 6 заседаний, в ходе которых провели собеседования с 46 кандидатами.
"Всего советом экспертов кандидатам были заданы 1169 вопросов", - сказал Козьяков.
Он отметил, что ВККС поразил не только профессионализм, но и трудоспособность международных экспертов, которые часто спали лишь по несколько часов, чтобы успеть проверить все кандидатуры.
Если бы наши кандидаты так старались...
так можно 100 лет его создавать
Наши казнакрады вообще могут не спать когда ночью в раде торгуются за распил бюджета