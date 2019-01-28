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 В конкурсе на должности судей Антикоррупционного суда остался 71 кандидат, - Козьяков

Сегодня ВККСУ и международный совет экспертов завершили специальные совместные заседания в рамках конкурса в Высший антикоррупционный суд.

Об этом на брифинге сообщил глава комиссии Сергей Козьяков, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

В конкурсе в Высший антикоррупционный суд продолжат принимать участие 71 кандидат, 7 из них - по результатам совместных заседаний.

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С 18 января были проведены 6 заседаний, в ходе которых провели собеседования с 46 кандидатами.

"Всего советом экспертов кандидатам были заданы 1169 вопросов", - сказал Козьяков.

Он отметил, что ВККС поразил не только профессионализм, но и трудоспособность международных экспертов, которые часто спали лишь по несколько часов, чтобы успеть проверить все кандидатуры.

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Источник: https://censor.net.ua/n3108625
 
 
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Так вся Украина знает кто корупцонер.Что там такого сложного?
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так овощ ее посадил та - а вот хунта выпустила - во как получается))))))
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"Он отметил, что ВККС поразил не только профессионализм, но и трудоспособность международных экспертов, которые часто спали лишь по несколько часов, чтобы успеть проверить все кандидатуры."

Если бы наши кандидаты так старались...
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я конечно индеец но все таки есть надежда - а и да петя тут не причем - хотя все за границей его за это и хвалят))))))
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хвалят за шо????
так можно 100 лет его создавать
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Спали по несколько часов У конкурсі на посади суддів Антикорупційного суду залишився 71 кандидат, - Козьяков - Цензор.НЕТ 7469
Наши казнакрады вообще могут не спать когда ночью в раде торгуются за распил бюджета У конкурсі на посади суддів Антикорупційного суду залишився 71 кандидат, - Козьяков - Цензор.НЕТ 7765
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ конкурсе на должности судей Антикоррупционного суда остался 71 кандидат, - Козьяков
 
 
 
 
 
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