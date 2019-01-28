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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:миротворцы (789) ОБСЕ (3492) ООН (2695) Донбасс (17834) минские соглашения (2520) Сайдик (143) нормандская четверка (538)

 Международная администрация в ОРДЛО, агентство по восстановлению, совместная миссия ООН и ОБСЕ, - Сайдик рассказал подробности нового мирного плана для Донбасса

Новый план мирного урегулирования конфликта на Донбасс должны утвердить страны "Нормандской четверки" – Украина, РФ, Франция и Германия.

Кроме совместной миссии ООН и ОБСЕ (с военным, полицейским компонентами и международной администрацией в ОРДЛО), концепт также предусматривает организованное Евросоюзом агентство по восстановлению Донбасса. Об этом заявил в интервью австрийской газете Kleine Zeitung специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Мартин Сайдик, который и является главным автором нового мирного концепта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В течение последних лет мы увидели, что в Минских договоренностях является не совсем четким. Важным моментом является то, что для реализации центрального элемента - проведение местных выборов - требуется помощь извне. Мы пришли к выводу, что это может быть только ООН. У ОБСЕ задача оценивать избирательный процесс, а поэтому она не может организовывать выборы. К тому же, добавляется аспект безопасности", - заявил он.

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По словам австрийского дипломата, новый план был представлен на последнем заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в декабре в Милане, где присутствовали представители Украины, России, Германии и Франции и "могли задавать вопросы и делать комментарии".

Согласно этому концепту, ООН и ОБСЕ должны действовать не параллельно, а вместе под общим руководством во главе с так называемым специальным представителем: это касается как военного и полицейского компонентов со стороны ООН, так и наблюдательной миссии ОБСЕ, которая уже действует на местах.

Кроме того, предлагается создание Евросоюзом агентства по реконструкции, которое бы действовало на Донбассе наподобие ранее созданного ЕС на Балканах. Это агентство, деятельность которого должна распространяться на все районы Донецкой и Луганской областей, должно сотрудничать с совместным руководством миссии ООН и ОБСЕ, но не находиться под его руководством.

Согласно утверждениям австрийского дипломата, новый мирный план должен быть подписан руководителями стран "нормандской четверки" - Украины, России, Франции и Германии, также необходимо утверждение его парламентами. "Нужно соглашение, которое действительно будет иметь вес в политическом и правовом плане. Минские договоренности не ратифицировал ни украинский, ни российский парламенты. И это, конечно, проблема. Наша идея заключается в том, чтобы получить такой политический вес, на который потом все опираются при реализации документа, который также должен быть одобрен парламентами", - заявил Сайдик.

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В то же время, планом предлагается создание переходной администрации ООН в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которая должна следить за воплощением мирного плана и реинтеграции этих регионов. "Смысл этого мероприятия заключается не в отстранении местного населения от власти, а наоборот, в гарантировании того, что его права будут обеспечены. Сюда относится и элемент амнистии", - добавил спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ.

Он также заявил: Минские договоренности предусматривали, что представители ОРДЛО принимают участие в процессе и услышаны, и так должно быть и после принятия нового "всеобъемлющего соглашения".

Дипломат сообщил, что количество миротворческой миссии ООН в Донбассе пока не подсчитывалось, однако он не думает, что речь будет идти о таком большом количестве как 20 тыс. человек, как некоторые об этом говорит.

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Как сообщалось, 16 января министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время общения с журналистами в Северодонецке сообщил, что представители ОБСЕ, которые работают, в том числе, на минской площадке, вышли с предложением создать совместную миротворческую миссию ООН и ОБСЕ. Эта совместная миссия должна иметь военный компонент, полицейский компонент и международную администрацию. Позже в офисе специального представителя председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) уточнили, что обсуждение этого концепта проходило на полях заседания Совета министров ОБСЕ 6-7 декабря 2018 года в Милане, где Мартин Сайдик представил соответствующий "документ для обсуждения"(discussion paper), имевший неформальный характер. Документ был разработан также с участием координатора от ОБСЕ в политической подгруппе ТКГ Пьера Мореля и председателя СММ ОБСЕ в Украине Эртурула Апакана. При этом все трое соавторов неофициального документа выступали "в своих личных качествах".

Источник: https://censor.net.ua/n3108620
 
 
 Топ комментарии
 
что значит «восстановление» ?
разве дамбас не кормит Украину ?
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А что со старым планом случилось?
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Решил запилить свой лугандон, с блэкджеком... тьфу, с агентствами и комиссиями? Что ж, в Европе тоже полно нетрудоустроенных бюрократов...)
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Цей план це міжнародна корупція по розкраданню грошей ООН та ОБСЄ, треба гнати цих гнилих переговорників і продовжувати війну до перемоги!
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ха ха круто мля 2-3 часа работы авиации вкупе с Градами по Луганску и Донецку и вся свадьба с похоронами ОРЛДО закончится через 2 часа рузьки ляди сами до бежат до границы с пидерашкой и все закончится.. а мы мудачимся утю тю ублажаем карлика идиота...
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Неужели ты уже в окопах с грицацуевым на пару? Міжнародна адміністрація в ОРДЛО, агентство з відбудови, спільна місія ООН та ОБСЄ, - Сайдік розповів подробиці нового мирного плану для Донбасу - Цензор.НЕТ 2542
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Решил запилить свой лугандон, с блэкджеком... тьфу, с агентствами и комиссиями? Что ж, в Европе тоже полно нетрудоустроенных бюрократов...)
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Только собираются спросить.
Это тот же план Волкера только теперь ОБСЕ его предлагает.
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что значит «восстановление» ?
разве дамбас не кормит Украину ?
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Які, бл...яха муха, мєстниє вибори? Вони вже "вибрали". І допоки там "русскіє освободітєлі і защітнікі", нехай з тією владою і живуть.
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Якщо це станеться то Порошенко - геній дипломатії!
З такого гавна, як "мінські угоди" і виліпити таки пулю, це вам не хухри-мухри! Международная администрация в ОРДЛО, агентство по восстановлению, совместная миссия ООН и ОБСЕ, - Сайдик рассказал подробности нового мирного плана для Донбасса - Цензор.НЕТ 5644
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А кто ж, как не порошенко, кричал на каждом углу "мой мирный план" и "альтернативы минским соглашениям нет"? ))) Он такой гений, как и ты. Никакой.
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Тупенька?
Що робить розумна жінка, якщо її у темному завулку злапав гвалтівник? Переконує того, що він отримає своє без застосуванняя сили, і намагається вийти у світле і людне місце, після чого здіймає гвалт.
Що робила Україна в особі Порошенка? Підписали угоду з хаотично перемішаними пунктами, а потім протисли власну трактовку послідовності їхнього виконання!
Спершу безпека! Всі погодилися. А як її забезпечити? І тут появляється те, про що каже Сайдик! Якщо це буде прийнято, то ми дійсно отримаємо мир на наших умовах.
Це вищий пілотаж дипломатії.
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Конечно тупенький. У петра других нет. Ты тоже строитель "высшего пилотажа" ? Міжнародна адміністрація в ОРДЛО, агентство з відбудови, спільна місія ООН та ОБСЄ, - Сайдік розповів подробиці нового мирного плану для Донбасу - Цензор.НЕТ 9807 Де власна трактовка послідовності їхнього виконання? Сссылку, пожалуйста! Кто ее и куда продвигал? Где это записано? А твой "гений" дипломатии не несет ответственности за протягивание на догоду раше минских соглашений через ООН? Иди лучше будки строй, хоть какая-то польза будет.
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"Любовница" Порошенко без него жить просто не могет! "Любовь" без ответа! Міжнародна адміністрація в ОРДЛО, агентство з відбудови, спільна місія ООН та ОБСЄ, - Сайдік розповів подробиці нового мирного плану для Донбасу - Цензор.НЕТ 530
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Ага, а если Порох откроет новую планету то будет гением астрономии, а если перестанет красть то будет гением справедливости. Да много разных "если" может случиться с Кондитером, если он станет человеком, а не тем кем он есть сейчас
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_ООН и ОБСЕ? Ахуенна! Первые ездят к людоеду на парады, вторые прямо и недвусмысленно людоедов защищают, официально называя виновными жертв расийской агрессии...
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І чому на фактично окупованій зоні так поспішають провести вибори ?
Щоб всіляких захерченок в раду впустити ? Тоді якого той дамбас взагалі потрібний
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А наличие всяких боек, вилкулов и новинских вас не смущает? Может их округа тоже вывести из состава Украины?
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смущает, пока политикум не очищен от проросийских сил, допускать на выборы пророссийский электорат это величайшая ошибка.
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и за чей счет планируется восстанавливать Донбабвэ и Лугандонию? Надо требовать с Засрашки репарации и организовывать трудовые лагеря для кормильцев - пусть сами восстанавлиют, что орки размбомбили и вырезали.
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Толку с этой говорильни? Парашка наложит вето, остальное ООН выразит очередную озабоченность. На этом все и закончится.
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Основатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ - ЗА ЖИЗНЬ Юрий Бойко заявил журналистам, После выборов мы вернём людям веру и светлое будущее... лучше бы деньги за газовые вышки вернул, а веру не трогал
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уже ни слова где должна располагаться эта миссия только на линии размежування или вдоль всей лугандона с раисей, а также внутри всего лугандона... а это значит уже замяли этот вопрос....
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Проект "Новоросія" накрився мідним тазіком і тепер Росія буде використовувати ОРДЛО для того щоб дестабілізувати Україну. А тому жоден план, який не дасть можливості Росії це робити не пройде. Західні дипломати ще раз демонструють своє повне незанання цього нового рейха-Путінської Росії. Якщо раніше Росія мала на меті лише взяти Україну назад в свою сферу впливу, то тепер ситуаця змінилася: зараз ціль Росії-знищення України
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Расея не признает себя участником конфликта на Донбассе. Тогда почему она участник Минских соглашений Міжнародна адміністрація в ОРДЛО, агентство з відбудови, спільна місія ООН та ОБСЄ, - Сайдік розповів подробиці нового мирного плану для Донбасу - Цензор.НЕТ 882 ? Где логика?
Міжнародна адміністрація в ОРДЛО, агентство з відбудови, спільна місія ООН та ОБСЄ, - Сайдік розповів подробиці нового мирного плану для Донбасу - Цензор.НЕТ 9407
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМеждународная администрация в ОРДЛО, агентство по восстановлению, совместная миссия ООН и ОБСЕ, - Сайдик рассказал подробности нового мирного плана для Донбасса
 
 
 
 
 
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