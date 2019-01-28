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 Политика Украины, За рубежом
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 Российское военное и гибридное давление становится все интенсивнее, - глава МИД Чехии Петршичек

Чехия осознает рост давления России как в военной, так и в сфере гибридных угроз и будет пытаться противостоять этому.

Об этом в интервью Укринформу сказал министр иностранных дел Чешской Республики Томаш Петршичек, передает Цензор.НЕТ.

"Российское военное и гибридное давление становится все более интенсивным и диверсифицированным, особенно в отношении ее соседей, а также в отношении Европы в более широком смысле; и мы твердо настроены противодействовать ему", - заверил политик.

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Он признал, что эта работа требует больших ресурсов, новых возможностей и, что немаловажно, больших коллективных усилий, в том числе и для улучшения осведомленности о ситуации и координации действий в ответ. В этих действиях Европа и Украина могут помочь друг другу, они должны обмениваться информацией и опытом.

"Украина превратилась в поле боя для России не только в классическом военном смысле, но и с точки зрения применения гибридных методов", - сказал Петршичек.

Западные партнеры, считает чешский министр, могут поддерживать Украину в конкретных сферах, таких как киберпространство, стратегические коммуникации или укрепление устойчивости населения, например, через поддержку независимых СМИ или разоблачение фейковых новостей. На этих вопросах стороны сосредотачиваются в двустороннем сотрудничестве, а также в рамках Платформы НАТО – Украина по противодействию гибридной войне.

Глава МИД в декабре на заседании НАТО заявил, что "российская угроза и гибридные действия на востоке Украины, в Азовском море и в Грузии подрывают европейскую безопасность".

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Источник: https://censor.net.ua/n3108618
 
 
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Класс! До Чехии уже "додавливает".

Мож не за горами тот час, когда и до Германии "додавит"?
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Германии только после войны доходит,а так они во всём видят выгоду, многие знают как в 1933 году гитлер пришёл к власти и немцы с удовольствием съедали украинский хлеб(проданный кремлёвскими нелюдями) и вскармливали им свиней.
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прозрела чехотка, может и остальные проснутся?
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А ваш презИдрватив Земан говорит - ВЫ ВСЁ ВРЁТЕ. Російський військовий і гібридний тиск стає дедалі інтенсивнішим, - глава МЗС Чехії Петршичек - Цензор.НЕТ 626
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зЕман зЕма пУтлера - старИй комуняка у мізках
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14 лет за госизмену: Австрийку, призывавшую Путина ху#ла ввести войска, посадили

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В Австрии суд приговорил к 14 годам заключения лидера подпольной радикальной организации Staatenbund Osterreich (Конфедерация Австрия) Монику Унгер. Об этом сообщает The Local.

42-летняя Унгер признана виновной в государственной измене. Созданная ею организация насчитывает около 2600 членов. Конфедерация Австрии провозгласила нелегитимным действующее австрийское государство и его законы.

Конфедерация выдавала некоторым членам организации дипломатические паспорта, а также продавал свои собственные номерные знаки.
Унгер пыталась приказать австрийской армии свергнуть правительство, а также просила военной помощи у президента России Владимира Путина ху#ла
Ее второй заместитель, 71-летний бывший сотрудник полиции, также был признан виновным в государственной измене и приговорен к 10 годам. Двенадцать других членов были признаны виновными в создании антигосударственной ассоциации и заключены в тюрьму на срок до трех лет.

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Образцово. В Украине же раздолье врагам Украины.
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_Это ещё цветочки. Вот погодите, скоро (в течение 2019) ягодки будут... Никто не останется в стороне от пожара, и Европа особенно!
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Когда уже мы наконец начнём выражать "обеспокоенность"?
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