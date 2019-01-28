 Российское военное и гибридное давление становится все интенсивнее, - глава МИД Чехии Петршичек

Об этом в интервью Укринформу сказал министр иностранных дел Чешской Республики Томаш Петршичек, передает Цензор.НЕТ.

"Российское военное и гибридное давление становится все более интенсивным и диверсифицированным, особенно в отношении ее соседей, а также в отношении Европы в более широком смысле; и мы твердо настроены противодействовать ему", - заверил политик.

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Он признал, что эта работа требует больших ресурсов, новых возможностей и, что немаловажно, больших коллективных усилий, в том числе и для улучшения осведомленности о ситуации и координации действий в ответ. В этих действиях Европа и Украина могут помочь друг другу, они должны обмениваться информацией и опытом.

"Украина превратилась в поле боя для России не только в классическом военном смысле, но и с точки зрения применения гибридных методов", - сказал Петршичек.

Западные партнеры, считает чешский министр, могут поддерживать Украину в конкретных сферах, таких как киберпространство, стратегические коммуникации или укрепление устойчивости населения, например, через поддержку независимых СМИ или разоблачение фейковых новостей. На этих вопросах стороны сосредотачиваются в двустороннем сотрудничестве, а также в рамках Платформы НАТО – Украина по противодействию гибридной войне.

Глава МИД в декабре на заседании НАТО заявил, что "российская угроза и гибридные действия на востоке Украины, в Азовском море и в Грузии подрывают европейскую безопасность".

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