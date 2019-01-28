Об этом в интервью Укринформу сказал министр иностранных дел Чешской Республики Томаш Петржичек, передает Цензор.НЕТ.
"Российское военное и гибридное давление становится все более интенсивным и диверсифицированным, особенно в отношении ее соседей, а также в отношении Европы в более широком смысле; и мы твердо настроены противодействовать ему", - заверил политик.
Он признал, что эта работа требует больших ресурсов, новых возможностей и, что немаловажно, больших коллективных усилий, в том числе и для улучшения осведомленности о ситуации и координации действий в ответ. В этих действиях Европа и Украина могут помочь друг другу, они должны обмениваться информацией и опытом.
"Украина превратилась в поле боя для России не только в классическом военном смысле, но и с точки зрения применения гибридных методов", - сказал Петржичек.
Западные партнеры, считает чешский министр, могут поддерживать Украину в конкретных сферах, таких как киберпространство, стратегические коммуникации или укрепление устойчивости населения, например, через поддержку независимых СМИ или разоблачение фейковых новостей. На этих вопросах стороны сосредотачиваются в двустороннем сотрудничестве, а также в рамках Платформы НАТО – Украина по противодействию гибридной войне.
Глава МИД в декабре на заседании НАТО заявил, что "российская угроза и гибридные действия на востоке Украины, в Азовском море и в Грузии подрывают европейскую безопасность".
Мож не за горами тот час, когда и до Германии "додавит"?
В війну в селі на Дніпропетровщині де жила бубуся була олійниця. Розповідала, що німецькі солдати привозили з собою жесятяні лужені банки заповнювали їх олією, запаювали і масово відпровляли своїм фрау и кіндерам.
Путинаху#ла ввести войска, посадили
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В Австрии суд приговорил к 14 годам заключения лидера подпольной радикальной организации Staatenbund Osterreich (Конфедерация Австрия) Монику Унгер. Об этом сообщает The Local.
42-летняя Унгер признана виновной в государственной измене. Созданная ею организация насчитывает около 2600 членов. Конфедерация Австрии провозгласила нелегитимным действующее австрийское государство и его законы.
Конфедерация выдавала некоторым членам организации дипломатические паспорта, а также продавал свои собственные номерные знаки.
Унгер пыталась приказать австрийской армии свергнуть правительство, а также просила военной помощи у
президента России Владимира Путинаху#ла
Ее второй заместитель, 71-летний бывший сотрудник полиции, также был признан виновным в государственной измене и приговорен к 10 годам. Двенадцать других членов были признаны виновными в создании антигосударственной ассоциации и заключены в тюрьму на срок до трех лет.