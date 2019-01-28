 Украина идет вперед. Надеюсь, так будет и дальше, несмотря на избирательный год, - премьер Норвегии Солберг. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила Солберг в ходе совместного брифинга с премьер-министром Владимиром Гройсманом в понедельник в Осло.
"Я думаю, что Украина идет вперед. Я также надеюсь, что она будет продолжать идти вперед, несмотря на избирательный год", - сказала она.
Она отметила, что Украине нужно еще много чего сделать, а также подчеркнула важность неизменности реформ в повестке дня страны.
Кроме того, премьер Норвегии добавила, что властям Украины необходимо создать доверие к системе, в первую очередь со стороны инвесторов.
точно запала на нашего Вальдамара
он же там почти ариец
по сравнению с неграми и арабами
Шведи вже пройшли через наше вперед і тому живуть в своєму зараз.
Може такого не буває ?
А у у тех кто не смог - всё плохо. Но это справедливо же?
Это рецепт от паРаши?
За то, что Одессу ты называешь "зажопинском" тебя проклянут.
Я из Одессы, первый проклен пошел.
Даже если среднюю в 10К разделить на 27, то никак 100 не получится. Или может продадите мне 10 000 гривен за 100 долларов, ась?))
Горюшко то какое, хозяину Хуйлу, Петр Ликсееч не нравитсаааа...
Петя и его компания свалит за бугор, а Украина и украинский народ будет в рабстве в США и ЕС..
Алексус
Враг не тот,кто говорит правду когда плохо, а тот,кто во время краха рассказывает сказки о успехах.......
Петя и его компания свалит за бугор, а Украина и украинский народ будет в рабстве в США и ЕС..
28.01.2019 15:37 Ответить Мне нравится