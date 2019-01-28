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 Политика Украины
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Все про:Норвегия (368) Гройсман (4551) инвесторы (218) реформы (3228) Солберг (2)

 Украина идет вперед. Надеюсь, так будет и дальше, несмотря на избирательный год, - премьер Норвегии Солберг. ФОТО

Премьер-министр Норвегии Эрна Солберг надеется, что Украина будет продолжать реформы, несмотря на предстоящие президентские и парламентские выборы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила Солберг в ходе совместного брифинга с премьер-министром Владимиром Гройсманом в понедельник в Осло.

"Я думаю, что Украина идет вперед. Я также надеюсь, что она будет продолжать идти вперед, несмотря на избирательный год", - сказала она.

Она отметила, что Украине нужно еще много чего сделать, а также подчеркнула важность неизменности реформ в повестке дня страны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суверенитет и территориальная целостность Украины должны быть восстановлены, - премьер Норвегии Солберг

Кроме того, премьер Норвегии добавила, что властям Украины необходимо создать доверие к системе, в первую очередь со стороны инвесторов.

Источник: https://censor.net.ua/n3108615
 
   
 Топ комментарии
 
Чому це вонимають чимось мінятись, тим більше з особою, місцезнаходження якої під питанням ?
Шведи вже пройшли через наше вперед і тому живуть в своєму зараз.
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В 2013-ом году средняя зарплата была 400 долларов,сейчас 100,взад и вперёд не перепутали?
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Добиває панянка зрадосєкту)Скоро тільки хрипіть будуть)))
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Зрадосекта уже на последнем издыхании. Но продолжают мешать движению Украины в европейское будущее.
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Ой как невдобно то получилось Україна рухається вперед. Сподіваюся, так буде і надалі, незважаючи на виборчий рік, - прем'єр Норвегії Солберг - Цензор.НЕТ 2708 Очередной порохобот из Мацквы, где "люто ненавидят" спасителя нашего безвизо-томосного
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И лайкальщики - беларусы, британцы, поляки. От доверия и большой любви к Петру-рехворматору по всему миру разбежались.
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это естественным манером. По всем остальным - к ляшко
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Она не идет. Она уже вперде Украина идет вперед. Надеюсь, так будет и дальше, несмотря на избирательный год, - премьер Норвегии Солберг - Цензор.НЕТ 4360
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Украина идет вперед. Надеюсь, так будет и дальше, несмотря на избирательный год, - премьер Норвегии Солберг - Цензор.НЕТ 9082
точно запала на нашего Вальдамара
он же там почти ариец
по сравнению с неграми и арабами
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А давайте меняться: ваше "сейчас" на наше "вперёд". Вот не прогадаете господа норвежцы!
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Чому це вонимають чимось мінятись, тим більше з особою, місцезнаходження якої під питанням ?
Шведи вже пройшли через наше вперед і тому живуть в своєму зараз.
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Почитай историю Норвегии, прежде чем выдавать псевдосмешные фразочки космической глупости.
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Але хтось хоче все і одразу.
Може такого не буває ?
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Бывает только у тех кто может смотреть в завтрашний день! Вот у необразованного казака Гаврилюка всё хорошо, он стал депутатом. Потому что в своё время смог заглянуть в завтрашний день.

А у у тех кто не смог - всё плохо. Но это справедливо же?
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И сейчас Тарзан смотрит на него и думает: "А что, так можно было?"))
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Нельзя останавливаться, надо продолжать и углублять реформы. Иначе таежный союз.
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Мы стояли на краю экономической пропасти. Но мы собрались с силами и сделали решительный шаг вперёд!
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ага. Именно поэтому вы сейчас заходите на украинские сайты через прокси и собираете валежник Україна рухається вперед. Сподіваюся, так буде і надалі, попри виборчий рік, - прем'єр Норвегії Солберг - Цензор.НЕТ 1797
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То ли Гройсмана кормить перестали, то ли премьерш в Норвегии исключительно салом откармливают.
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Она говорит простой набор дипломатичных выражений - только отстаньте типа от неё и не скандальте. Она целиком занята благополучием своей Родины. Всё остальное её не интересует.
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Она говорит -когда буряты мордовские свалят из Украины,то в Украине будет всё пучком.
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Т.е. благоустройство своей страны это обрыв всех экономических связей с миром?
Это рецепт от паРаши?
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Это ж каку лапшу вовик ей на уши нацепил？
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Норвежский премьер-министр конечно лохушка полная, не то что неизвестный комментатор из Зажопинска. Только почему-то она премьер, а комментатор в перманентном "зубожинни".
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Норвежский премьер премьерит в Норвегии и судит об Украине из брехни вовика, я живу в Украине и сужу о "шагах вперед" исходя из цен на продукты, лекарства, коммуналку, доллар, бензин, проезд, и уровень зарплат вижу тоже.
За то, что Одессу ты называешь "зажопинском" тебя проклянут.
Я из Одессы, первый проклен пошел.
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Зрадныця приехала с Норвегии зраду розганять . А Юлю Тимошонку она поддерживает ? Если нет , то гоните ее !!
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В 2013-ом году средняя зарплата была 400 долларов,сейчас 100,взад и вперёд не перепутали?
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у вас методичка из ольгино - того, протухла) еще года 3 назад...
Даже если среднюю в 10К разделить на 27, то никак 100 не получится. Или может продадите мне 10 000 гривен за 100 долларов, ась?))
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А кроме тупого пиз#ежа примерчик специальности где раньше платили 400, а сейчас 100 ?
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Избиратели Украины,ау. Президент и премьер Норвегии женщины.Страна процветает.
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Т.е. при ней она стала процветать, а до этого жили в пещерах?
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Видать за чёколядьну чукерку продалась. Ох и ЗРАДА ЗРАДНАЯ!
Горюшко то какое, хозяину Хуйлу, Петр Ликсееч не нравитсаааа...
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Як у нас кажуть--"Дала Трусєльману відчіпне".Просив,певно,грошей,а його просто похвалили.
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Троллинг Пециных рехформ продолжается..:))
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Надо слушать умных людей в США и ЕС. Благодаря ним Украина достигла результата.
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Того, что перестали разговаривать с украинцами как с дебилами, потому у меня подозрение - украинец ли ты...
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Не поддавайтесь на кацапские провокации. Надо просто пережить временные трудности. США помогают Украине.
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Помогает,только помощи не видать..скоро от Украины останется только долг МВФ..
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Не забудь добавить что на Украине газа нет, и скоро хахлы все замерзнут. Україна рухається вперед. Сподіваюся, так буде і надалі, незважаючи на виборчий рік, - прем'єр Норвегії Солберг - Цензор.НЕТ 6966
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Враг не тот,кто говорит правду когда плохо, а тот,кто во время краха рассказывает сказки о успехах.......
Петя и его компания свалит за бугор, а Украина и украинский народ будет в рабстве в США и ЕС..
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Чтобы не пропало повторю твой пост

Алексус

Враг не тот,кто говорит правду когда плохо, а тот,кто во время краха рассказывает сказки о успехах.......
Петя и его компания свалит за бугор, а Украина и украинский народ будет в рабстве в США и ЕС..
28.01.2019 15:37 Ответить Мне нравится
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Караван идет мокшанские шавки визжат Давай Порох дави лаптеногих
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Я чуть выше продублировал одной из них пост.
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Щас ещё тарифы на газ и коммуналку поднимет и точно додавит
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Если бы не тянули кота за хвост и действительно отпустили цены то им бы цены не было. А так к сожалению, одни полумеры.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина идет вперед. Надеюсь, так будет и дальше, несмотря на избирательный год, - премьер Норвегии Солберг. ФОТО
 
 
 
 
 
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