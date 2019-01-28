 Суд изучил панамские материалы по делу Мартыненко, - САП

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
"Во время судебного заседания 28 января 2019 года с участием прокуроров САП коллегией судей Шевченковского районного суда города Киева закончено исследование доказательств, полученных в результате выполнения запроса о международной правовой помощи компетентными органами Республики Панама. Суд исследовал документы, касающиеся создания и функционирования оффшора Брадкрест, на который выводились средства с ГП "НАЭК Энергоатом", в том числе и те, что касаются размера оплаты номинальному держателю акции компании, который составлял 250$ в год", - говорится в сообщении.
Также судом начато исследование документации конкурсных торгов ГП "НАЭК Энергоатом" по закупке оборудования на ряд украинских АЭС. На следующем судебном заседании, которое состоится 4 февраля, планируется продолжить исследование доказательств стороны обвинения.
Напомним, 10 января в Шевченковском суде Киева впервые показали документы, которые якобы свидетельствуют о прямом отношении бывшего народного депутата Николая Мартыненко к оффшорной компании Bradcrest Investments, что по данным официального следствия по нескольких странах (Чехия, Швейцария, Украина) получала откаты на украинских подрядах "Энергоатома" на общую сумму в 6,5 млн евро (эквивалент 70 млн гривен на момент транзакций).
В документах указано, что Мартыненко является бенефициарным владельцем этой панамской компании. В частности, сторона обвинения представила форму идентификации бенефициара из швейцарского банка Fortis Banque (Suisse) S.A., в котором Bradcrest Investments имела свой счет. В ней указана фамилия экс-депутата от "Народного фронта" Николая Мартыненко как конечного владельца компании. В конце документа стоит его подпись, а также подпись Павла Скаленко, которого также подозревают в причастности к завладению средствами НАЭК "Энергоатом". В СМИ Скаленко также называют "правой рукой" Мартыненко.
В этих швейцарских документах также фигурирует копия паспорта Мартыненко. Прокурор, представлявший эти документы в суде, отметил, что они были изъяты из банков швейцарской стороной и полученные в ответ на запрос о международно-правовой помощи.
Как сообщалось, 22 мая 2018 года САП направила в суд обвинительный акт по обвинению бывшего парламентария Н.Мартыненко, а также Сергея Переломы, Руслана Журило, Александра Сорокина, Владимира Богданца и Валерия Василькова в деле о завладении средствами госпредприятий "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостГОК) и "Энергоатом". Им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем), ч.1 ст.255 Уголовного кодекса Украины (создание преступной организации)".
Так, Н.Мартыненко и В.Василькову инкриминируется завладение средствами ГП "НАЭК "Энергоатом" при заключении и исполнении контрактов по поставке оборудования для указанного предприятия от чешской компании Skoda JS, заключении и исполнении контракта между Skoda JS и компанией Bradcrest Investments SA на общую сумму EUR6,4 млн.
Кроме того, Н.Мартыненко, С.Перелома, Р.Журило, А.Сорокин и В.Богданец обвиняются в завладении средствами ГП "ВостГОК" в сумме $17,28 млн путем неправомерного заключения и дальнейшего выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата для ГП "ВостГОК" через австрийскую компанию-посредника Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH, подконтрольную участникам преступной организации.
20 апреля 2017 года НАБУ и САП задержали Мартыненко по подозрению по делу о растрате средств ГП "ВостГОК" в размере $17,28 млн.
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22 апреля 2017 суд отпустил его на поруки пятнадцати депутатов парламента, министра молодежи и спорта Игоря Жданова, министра образования Лилии Гриневич, министра инфраструктуры Владимира Омеляна и заместителя председателя Центральной избирательной комиссии Андрея Магеры.
НАБУ подозревает Мартыненко в совершении преступлений по четырем статьям Уголовного кодекса.
В январе 2018-го суд отказался продлевать возложенные на бывшего народного депутата Николая Мартыненко обязательства.
Про це інформує голова експертної організації StateWatch Гліб Канєвський, посилаючись на лист Державної казначейської служби.
У цю суму, згідно з документом, входять кошти, конфісковані у корупціонерів напряму та отримані від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду через корупцію.
До кінця 2018 року уряд планував повернути до бюджету 4,7 млрд гривень, конфіскованих судами саме у корупціонерів. Конфісковані кошти мали б піти на децентралізацію, ремонт доріг і створення єдиної системи авіаційної безпеки.
взять побратима на поруки
Зато легко можно и нужно дать запрос в банк, что обслуживал этот офшор. Там есть полная информация о бенефициарах, с их подписью. Но прокурорские вряд ли осмелятся на это.
свідка. в Австрії і Швейцарії до суду не дойшло. коротше, нічого, нафіга було час тратити?! Нашим журналістам деколи треба
підбавити масла в вогонь і трохи згустити кольори, сухий фактаж ніхто не хоче
читати, робота така…новини про щось робити треба…