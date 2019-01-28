 Норвегия продолжит поддержку Украины, - президент Стортинга Трьоен особо отметила достигнутые результаты в борьбе с коррупцией

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом сказала Президент Стортинга (Парламента) Норвегии Тоне Вильхельмсен Трьоен во время встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.
"Для меня было большим удовольствием встретиться снова - через 4 месяца после того, как я имела визит в Украину. С 2014 года норвежский парламент активно работает с украинским парламентом. И я хочу отметить результаты, которые уже достигнуты, особенно в контексте прозрачности и борьбы с коррупцией", - сказала Трьоен.
В свою очередь глава правительства Украины отметил, что Киев ценит позицию Осло.
"Мы благодарим за поддержку наших евроатлантических и европейских стремлений", - добавил Гройсман.
ай гося, ай су-кін син!
От путін який говорить про "сумасшедшую карупцію на Украінє" то авторітєт, вірим йому) Правда, зрада?)))))
а список) - це сякрет), навіть не всі плакулоли), знають!
выборы на носу, а от него сегодня ни одной новости
ну і просто не закладати!
Слава Украине! Дзякуй Америка! И как всегда светлая память старичку нашему Маккейнущке..
мне ваш батьцка тоже очень нравится если шо
из тех кто зарегистрирован в кандидаты на сегодняшний день
все те же на манеже + зеленский
А популизм за 100 дней и Порох мог-сдать Крым,куйло вернёт Донбасс и все решится сразу.
Патриотов на фронте с лугандонами сплавить,остальных за гречку.
Слава Украине!
хочу шоб у вас тоже стало так же окуенно как у нас сегодня
уже открыто троллят на уровне первых лиц государств
первое место в европе по уровню коррупции это окуенный успех
а вова даже краснеет, ему хоть ссы в глаза))
Ботоксний педофил, его лаврошадь и скобеева уверяют в обратном. Также говорят и зрадоботи. Внимание вопрос - "зрадоботи" - кто они?)))
По суті давай, - чого ви гавкуни гавкаєте путінські пісні?
Мало того, что Гройсман постоянно врёт как Порошенко в Украине, так он ещё поехал в Норвегию врать.
-Конечно.Мы можем даже подарить вам схему по установке
Настолько потрясающие, что около 1 миллиона украинцев в год сваливают из некоррумпированной и богатой страны. Попасть в ту же Норвегию и устроиться там на ЛЮБУЮ работу - мечта миллионов.