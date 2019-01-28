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 Политика Украины
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 Норвегия продолжит поддержку Украины, - президент Стортинга Трьоен особо отметила достигнутые результаты в борьбе с коррупцией

Норвегия продолжит поддержку Украины, ее суверенитета, независимости, территориальной целостности, ее курса реформ и приумножения достижений в сфере антикоррупционной политики и прозрачности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом сказала Президент Стортинга (Парламента) Норвегии Тоне Вильхельмсен Трьоен во время встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

"Для меня было большим удовольствием встретиться снова - через 4 месяца после того, как я имела визит в Украину. С 2014 года норвежский парламент активно работает с украинским парламентом. И я хочу отметить результаты, которые уже достигнуты, особенно в контексте прозрачности и борьбы с коррупцией", - сказала Трьоен.

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В свою очередь глава правительства Украины отметил, что Киев ценит позицию Осло.

"Мы благодарим за поддержку наших евроатлантических и европейских стремлений", - добавил Гройсман.

Источник: https://censor.net.ua/n3108606
 
   
 Топ комментарии
 
я чего то пропустил? успехи в борьбе с коррупцией. Огласите весь список пжлста!
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может петра алексеича закрыли?
выборы на носу, а от него сегодня ни одной новости Норвегия продолжит поддержку Украины, - президент Стортинга Трьоен особо отметила достигнутые результаты в борьбе с коррупцией - Цензор.НЕТ 9927
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наверное она узнала, что в течение 2018 года по решению суда у коррупционеров в бюджет конфисковали 140, 6 тысяч гривен, а Холодницкий за полгода получил более 436 тысяч гривен премии)) система коррупция+ запущена.
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От то прошлись чувихе по ушам ,она же не привыкла к тому,что на таком уровне лжец на лжеце и лжецом погоняет. Норвегія і надалі підтримуватиме Україну, - президент Стортингу Трьоен особливо відзначила досягнуті результати в боротьбі з корупцією - Цензор.НЕТ 1652
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хто це про боротьбу))) з корупцією, пані впарив),
ай гося, ай су-кін син! Норвегия продолжит поддержку Украины, - президент Стортинга Трьоен особо отметила достигнутые результаты в борьбе с коррупцией - Цензор.НЕТ 9679
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Та тупа вона та президентша. Зла бажає неньці.
От путін який говорить про "сумасшедшую карупцію на Украінє" то авторітєт, вірим йому) Правда, зрада?)))))
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Он не в курсе. Ему просто всей правды не докладывают.
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Так хуйло говорит, что против порошенко. Верим ему?
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Конечно. Ты не научен выстраивать причинно-следственную связь, а у меня с логикой все плохо.))))
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да ваша логика она такая, - тут верю а тут не верю и рибу заворачиваю)
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я чего то пропустил? успехи в борьбе с коррупцией. Огласите весь список пжлста!
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ти шо не знаєш?! Норвегия продолжит поддержку Украины, - президент Стортинга Трьоен особо отметила достигнутые результаты в борьбе с коррупцией - Цензор.НЕТ 3506
а список) - це сякрет), навіть не всі плакулоли), знають!
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может петра алексеича закрыли?
выборы на носу, а от него сегодня ни одной новости Норвегия продолжит поддержку Украины, - президент Стортинга Трьоен особо отметила достигнутые результаты в борьбе с коррупцией - Цензор.НЕТ 9927
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постится) на завтра - піджак) в труси вчиться не закладати,
ну і просто не закладати! Норвегия продолжит поддержку Украины, - президент Стортинга Трьоен особо отметила достигнутые результаты в борьбе с коррупцией - Цензор.НЕТ 2835
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он ни пьйот, у ниво диабет, панимать нужно！
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Агенты кремля порочат трезвенника пэтю, нужно знать, это же элементарно！😀 слава пэтьке！
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Кумедні ці зрадогівнюки . Вже між собою діалоги розігрують - зовсім жовч мозок проїла ...
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поститись (сучасн.) - писати пости в фейсбук. ))
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Все уважают Украину, кроме лаптеногих .Ну и зрадники изменений не видят.Говорите,что хотите,а лучше Порошенко на сегодня в Украине никого и близко нет. (ну достойный ещё Руслан Кошулинский,но не время) Вы говорите,а Порох будет работать.Ему ещё надо Украину к ЕС и НАТО приблизить,и лаптям макарошки порцию урезать.У некоторый и зеленский рассмешит продажных еврокотиков и они санкции автоматом продлят.

Слава Украине! Дзякуй Америка! И как всегда светлая память старичку нашему Маккейнущке..
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видно шо ты не из Украины Норвегия продолжит поддержку Украины, - президент Стортинга Трьоен особо отметила достигнутые результаты в борьбе с коррупцией - Цензор.НЕТ 2881
мне ваш батьцка тоже очень нравится если шо Норвегия продолжит поддержку Украины, - президент Стортинга Трьоен особо отметила достигнутые результаты в борьбе с коррупцией - Цензор.НЕТ 1104
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пока желания отдать свой голос не возникло никому
из тех кто зарегистрирован в кандидаты на сегодняшний день
все те же на манеже + зеленский
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Я же тоже написал достойного Кошулинского.Бросить кресло вице спикера и на фронт-дорогого стоит.Только порядочность в политике лишнее,особенно сейчас.Не золото Порошенко,но он нужен сегодня для победы.Еврокоты тоже мечтают о НОВОМ,и другим они НИЧЕГО не обещали.Они деньги теряют.Поставьте себя на их место.Вам бы деньги или проблемы германий с франциями волновали.Тот случай когда коней на переправе....так сложилось.В мирное м Вакарчука можно,и Кошулинского.
А популизм за 100 дней и Порох мог-сдать Крым,куйло вернёт Донбасс и все решится сразу.
Патриотов на фронте с лугандонами сплавить,остальных за гречку.
Слава Украине!
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возьмите его себе Норвегія і надалі підтримуватиме Україну, - президент Стортингу Трьоен особливо відзначила досягнуті результати в боротьбі з корупцією - Цензор.НЕТ 1769
хочу шоб у вас тоже стало так же окуенно как у нас сегодня
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Вы так ничего и не поняли.Отпишитесь ближе к выборам ,когда определитесь в кандидатом.А пока вы всё не достойны Вас)
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это порохобот. новая инструкция. глистами вьются
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Иди на фронт лаптеногих бей,нетный воин.Какой ты "украинец"....
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...президент Стортинга Трьоен особо отметила достигнутые результаты в борьбе с коррупцией ...навіть не смішно
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дожились /рука лицо/
уже открыто троллят на уровне первых лиц государств
первое место в европе по уровню коррупции это окуенный успех
а вова даже краснеет, ему хоть ссы в глаза))
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наверное она узнала, что в течение 2018 года по решению суда у коррупционеров в бюджет конфисковали 140, 6 тысяч гривен, а Холодницкий за полгода получил более 436 тысяч гривен премии)) система коррупция+ запущена.
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Трьоен не тех ботов не Цензоре читает.
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даже порохоботы не знают что тут писать))))))))) такой бред просто ..............
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_Враг силён, а долгие и упорные атаки в лоб не принесли мало-мальского эффекта! Решено победить и развалить коррупционную гидру изнутри, предварительно внедрившись в ряды супостатов. Нормальные герои всегда идут в обход. (с)
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И там лапшу навешали.Пусть почитает Е-Декларации чиновников на 50 миллиардов.
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Вот такое кино).Президент Норвегии, Штати и ЕС говорят про успехи в борьбе с корупцией в Украине.

Ботоксний педофил, его лаврошадь и скобеева уверяют в обратном. Также говорят и зрадоботи. Внимание вопрос - "зрадоботи" - кто они?)))
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Andriy Kalnyshevsky, зміни нік. Петро Калнишевський, на відміну від Андрія, не був ідіотом і тому не міг би зморозити щось про президента Норвегії. Ти б ще президентів Іспанії, Бельгії, Нідерландів, Данії, Швеції, Великобританії, Люксембургу... згадав.
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Це все на що спромігся твій мозжечок, пан зрадобот?) тільки на особистий наїзд)))
По суті давай, - чого ви гавкуни гавкаєте путінські пісні?
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Кто знает, в Норвегии эта зима очень лютая, их морозом прихватило, раз такое морозят？
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Отметіла борьбу з коррупціей у Норвегіі?)
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БЛИН, А ОН НЕ МОЖЕТ ОБ УСПЕХАХ В БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ ЧУТЬ ПОПОДРОБНЕЕ? Норвегия продолжит поддержку Украины, - президент Стортинга Трьоен особо отметила достигнутые результаты в борьбе с коррупцией - Цензор.НЕТ 5969
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Большие результаты борьбы в Украине с коррупцией налицо. Кто бы что ни говорил. США и ЕС об успехах в борьбе м коорупуией прямо говорят.
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Трьоен стрьоендела. А могла бы и пьоравду сморозить.
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Я так зрозумів пані Гройсману не дала....я про гроші.
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не ты не прав - писали на полтора миллиарда ,ну дала та - опять облом,да))))
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ну шо тролли - а у нее и разведка и советники - одним словом объективная информация - так шо завидуйте молча)))))
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Зарубежные аналитики из США также отмечают экономический рост в Украине.
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Ну у людей же нет секретных разведданных, шо видят, то и пишут, ну и завидуют, конечгно, не без этого.
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люди взяток не дают - а если с них хотят получить ,пишут заяву в полицию или сбу - а остальное - я слышал,мне рассказали или одна бабка сказала)))
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Ти гля как пучит зрадосекту) Очевидно что для зради авторитет єто путин и расея повторяющие мантри про "сумасшедшую корупцию" в Украине. А вот президенти стран ЕС то враги ) Как же мило)))))
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_Зато уголовник и сепарападло ахметка - папутчьик революции. И откуда вы берётесь, гниды продажные?
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ахметов такая же гнида как и зрадосектанти)
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Да неужели? А почему петрушка его не посадил? Партньор патамушо? По Роттердаму.
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Че ж ти свои доказательства не предооставил?
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Ну откуда ж Путин узнает, что у нас коррупции нет? Он же с Гройсманом не встречался.
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Скоромовка--"На батьківщині тролів президент Трьоен затролила Трусєльмана!"
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"28.01.19 14:40 Норвегия продолжит поддержку Украины, - президент Стортинга Трьоен особо отметила достигнутые результаты в борьбе с коррупцией" - 21:01, 27 февраля 2018 Позорный рейтинг: Украина - самая коррумпированная страна Европы после России.

Мало того, что Гройсман постоянно врёт как Порошенко в Украине, так он ещё поехал в Норвегию врать.
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умет Норвики тонко пошутить Норвегія і надалі підтримуватиме Україну, - президент Стортингу Трьоен особливо відзначила досягнуті результати в боротьбі з корупцією - Цензор.НЕТ 4384 ....-"особо отметила достигнутые результаты в борьбе с коррупцией"... - да она у нас МАЪРОВАЯ, и болт на все забившая.... - по-уровню, это азия и африка....
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все вірно - вірити тільки собі..., своїм очам , серцю, розуму... - оцінюючи діяння та результати...
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да с насировым славно поборолись. сколько судейских и прокурворских жён и матерей обогатились
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Володя,а можешь показать мне волшебные лавочки за 5 миллионов?Хочу покататься,щоб було,що вспомнить,та внукам рассказать.Бо на таких дорогих качелях,я ще не каталась.
-Конечно.Мы можем даже подарить вам схему по установке
Норвегія і надалі підтримуватиме Україну, - президент Стортингу Трьоен особливо відзначила досягнуті результати в боротьбі з корупцією - Цензор.НЕТ 1317


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На поле борьбы с коррупцией успехи потрясающие!

Настолько потрясающие, что около 1 миллиона украинцев в год сваливают из некоррумпированной и богатой страны. Попасть в ту же Норвегию и устроиться там на ЛЮБУЮ работу - мечта миллионов.
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Чего-чего? Она Прямого или 5-го насмотрелась?
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Вован ей так сказал, а премьер пиздеть не станет (так думает норвеженка).
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНорвегия продолжит поддержку Украины, - президент Стортинга Трьоен особо отметила достигнутые результаты в борьбе с коррупцией
 
 
 
 
 
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