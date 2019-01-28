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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:Минздрав (1826) корь (164)

 За минувшую неделю корью заболели 3,2 тыс. человек, один - умер, - Минздрав

В Украине с 19 по 25 января 2019 года корью заболели 3,279 тыс. чел. (из них 1,929 тыс. - дети), что на 6% меньше по сравнению с предыдущей неделей.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины со ссылкой на данные Центра общественного здоровья (ЦОЗ), передает Цензор.НЕТ.

Согласно сообщению, с начала года от осложнений кори скончались 6 чел., среди них двое детей. В частности, за неделю с 19 по 25 января 2019 года от кори скончался 1 человек.

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Всего с 28 декабря 2018 года до 25 января 2019 корью в Украине заболели 11,757 тыс. чел.: 4,876 тыс. взрослых, 6,881 тыс. ребенок. Самые высокие показатели заболеваемости - во Львовской (2,112 тыс. чел.), Винницкой (1,120 тыс. чел.), Ривненской (1,112 тыс. чел.), Хмельницкой (815 чел.) областях и в Киеве (901 чел.).

По состоянию на 25 января 2019 года в Украине есть более 900 тыс. доз вакцин против кори, паротита и краснухи производства Бельгии и США.

Источник: https://censor.net.ua/n3108604
 
 
 Топ комментарии
 
це зрада чи перемога???
зы, если серьезно, когда закончится этот бедлам???, где прививки???, где выселение со школ-садиков-пту-институтов не привитых???, доколе вы тут будете измыватся над страной со своей телемедициной с кашпировскими????
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Опять Вы нас всеми силами тянете в компанию к Сомали, Анголе и Центральноафриканской Республики?
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Если пойдем на поводу антивакцинаторов, то скоро нами Африку пугать будут.
Мы и так, в плане вакцинации и заболеваемости, позорное пятно на карте Европы.

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Опять примитивные вакцинаторские агит-плакаты распространяете. Лучше ответьте на вопрос, почему с ростом "охвата" вакцинированием резко растет заболеваемость. И почему в "вакцинированной" Европе она сейчас растет и в штатах, на сегодня, уже сотни заболевших.
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Опять Вы нас всеми силами тянете в компанию к Сомали, Анголе и Центральноафриканской Республики?
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Мне кажется вы зря в такую научную дискуссию вступаете с этим типом. Тут последует аргумент, что вот мол проти чумы прививок не делают и ее нет. Начнете объяснять по науке разницу между чумой и оспой?
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Действительно, не в первый раз увиливаете от ответа на этот конкретный вопрос, рассуждая абстрактно об Африке.
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Опять склероз обострился? Пока писали эту фразу забыли, что за вопрос я Вам задал?
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Это у вас склероз. Чтоб Вам отвечали на вопрос, надо не забывать ставить вопросительный знак.
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Сам факт такой переписки может создать впечатление, что с противной стороны есть какие-никакие материальные аргументы. Но там ведь только заклинания пещерные и ничего более.
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Удивительная, для вакцинобота, самокритика.
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Неудивительно глупая попытка антивакцинаторного бота перекинуть с больной головы на здоровую.
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Для того, чтобы говорить о глупости другого надо быть самому умным. Но этого качества у Вас, судя по последним постам, уже не просматривается.
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с чего это Вы решили дать пример самокритики?
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Да это Ваш коллега по цеху такой пример дал.
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Ну, он еще и пример в отношении к вакцинации дал.
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Еще один "ученый" вакцинобот проклюнулся.
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це зрада чи перемога???
зы, если серьезно, когда закончится этот бедлам???, где прививки???, где выселение со школ-садиков-пту-институтов не привитых???, доколе вы тут будете измыватся над страной со своей телемедициной с кашпировскими????
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Та прививки есть. Я КПК детям в 10 и 15 годах делал. Но! Прямо перед прививочным кабинетом медсестра (sic!) предлагала за деньги сделать все записи а прививки не делать. Шо с этим делать?
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В рот бы тебе кол осиновый затолкать, ссука....
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Речь типичного малограмотного плебея. К тому же, это портрет мракобесного почитателя бодяги.
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Не обзывайся, а то агенты Биг Фармы подкрадутся к Вам и огульно вакцинируют!
За минулий тиждень на кір захворіли 3,2 тис. осіб, одна людина померла, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4426
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Что интеллектуально уже совсем выдохлись и из-за отсутствия аргументов на примитивную дешевку, а-ля кацахол, перешли?
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Не дождетесь. Не надувайте щеки, Вы с прошлой ветки сбежали так и не ответив на ряд неудобных для Вас вопросов.
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почему небылицы? Троих таких знаю которые купили прививки своим детям
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Не путайте купить по собственному желанию, с немыслимым предложением от медсестры незнакомому человеку о такой покупке перед входом в кабинет.
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яке ще виселення? Конституція гарантує правоа на освіту.
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Поклонение вакцинам точно очень многих не спасет.
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Корь не отступает: за неделю заразились больше трех тысяч человек,может несколько десятков русскоговорящих отправить на остров Крым?
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Пристойна стаття, конкретні цифри, нема зомбомантри "вакцинація наш спаситель, вірте браття". Ще б навели цифри по кількості вакцинованих/невакцинованих серед хворих.
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Якщо всі українці відмовляться від щеплень та перехворіють на кір, то кількість померлих та інвалідів теж буде "конкретною".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа минувшую неделю корью заболели 3,2 тыс. человек, один - умер, - Минздрав
 
 
 
 
 
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