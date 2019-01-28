 120 тыс. граждан Украины легально работают в Чехии, - Климкин

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршчик сообщил: "В Чехии проживают более 100 тыс. украинцев. Необходимо также вспомнить 3,1 тыс .украинских студентов, которые учатся в вышах".
В свою очередь, глава МИД Украины добавил, что 120 тыс. украинцев легально работают в Чехии.
уряду завдання - подвоїти цю кількість!
Потому что тот же Петршчик докладывал, что больше чем пол миллиона чехов работают в Австрии, Германии, Швейцарии, Италии и т.д. и т.п. ...а население Чехии в 4 раза меньше чем в Украине... И никто не жует сопли по поводу своего правительства...
Уезжали работать, уезжают и будут уезжать..и это было еще 20 лет а то и 30 до порошенка!
Не делай истерику.
Кстати, я недавно я сравнивал в гугле разделы "вакансии" в украинской Виннице с предложениями работы в Кемерово... оказалось что украинские зарплаты выше чем в свехдержаве... так что ждите гастербайтеров из Мокшандии и Средней Азии...
Он богатый, воровать не будет. Построил бизнес - построит и Украину.
Зарплаты в Украине были такими же и выше чем на рабсии задолго до порошенка. За исключением москвы и северов.
огласите весь список пожалуйста где впахивают украинские
заробитчанетуристы
-120 000 от населения Украины
нашли чем гордиться реформаторы тупорылые
как и 90% туристов которые "пасут свиней" у польше?)
стопудово они или на бирже стоят или на минималке у кого то пристроены чтобы пенсия капала) а платят за газ за них нехай богатии) так Гройсман говорит?
удобно конечно если не считать шо "богатиям" полный пипец настаёт всех тащить на себе
ЛЮБОЙ КАПРИЗ... 😂
Dle předběžných dat Ředitelství služby cizinecké Policie ke konci roku 2017, jsou Ukrajinci nejvíce zastoupenou zahraniční národností na území České republiky. Jejich celkový počet setrvale stoupá a s přechodným plus trvalým pobytem je jich na území České republiky cca 115 tisíc. O pět tisíc méně pak je na našem území příslušníků Slovenské republiky.
З огляду на те, що загалом у чехів є понад 300 000 вансій, а чинне законодавство дозволяє щорічний прийом на роботу 19 600 громадян України (і чеські роботодавці хочуть збільшити цей ліміт удвічі), важко повірити в те, що, як заявляє Клімкін, за рік число легальних украрбайтерів зросло в Чехії усього на п'ять тисяч...
Этот заробитчанин (в "неволе") получает денег больше чем два ("свободных") украинца заработают дома. Так что эти 120 тис. работающих "рабов" в Чехии кормят больше чем пол-миллиона "свободных" дома