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 Политика Украины, Общество
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Все про:МИД (4869) Чехия (839) заробитчане (308) Климкин (2041) Петршичек Томаш (3)

 120 тыс. граждан Украины легально работают в Чехии, - Климкин

В Чехии легально работают 120 тыс. граждан Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршчик сообщил: "В Чехии проживают более 100 тыс. украинцев. Необходимо также вспомнить 3,1 тыс .украинских студентов, которые учатся в вышах".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заробитчане в 2019 будут переводить в Украину еще больше денег, - прогноз НБУ

В свою очередь, глава МИД Украины добавил, что 120 тыс. украинцев легально работают в Чехии.

Источник: https://censor.net.ua/n3108595
 
 
 Топ комментарии
 
Как там говорили порохоботы 5 лет назад - еще 5 лет и при Порошенко заживём как в Польше.
Он богатый, воровать не будет. Построил бизнес - построит и Украину.
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реформы охренительные,, практически все работоспособное, нормальное, не алкашное население за границей, в стране- пенсионеры, дети, больные, алкаши и нарики
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ну от є ж досягнення!? це серйозний успіх!
уряду завдання - подвоїти цю кількість!
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Рынки обвалили и ноль на массу! Теперь констатируют.
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ну от є ж досягнення!? це серйозний успіх!
уряду завдання - подвоїти цю кількість!
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Не истери зраднюк...
Потому что тот же Петршчик докладывал, что больше чем пол миллиона чехов работают в Австрии, Германии, Швейцарии, Италии и т.д. и т.п. ...а население Чехии в 4 раза меньше чем в Украине... И никто не жует сопли по поводу своего правительства...
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сам такий. Чехія розвинута країна, то може дозволити собі подібне, а ми на іншій стадії розвитку, то в нас хто буде піднімати?
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Один вопрос: что изменилось в лучшую сторону за последние 5 лет?
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клімат став тепліше і більше сонячних днів. Але опадів стало менше.
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до чого тут Порошенко? Порошенку треба подякувати за стабілізацію ситуації.
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Всю жизнь так было, есть и будет.
Уезжали работать, уезжают и будут уезжать..и это было еще 20 лет а то и 30 до порошенка!
Не делай истерику.
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Чехия всегда была самой развитой в соцлагере... к тому же чехи не выбирали 30 лет подряд себе придурков вроде Кравчука, Кучлы или Януковича... так что выбирайте дальше и выбрав марионетку Хуйла или Коломойского - поймете что у вас сегодня еще не дно...
Кстати, я недавно я сравнивал в гугле разделы "вакансии" в украинской Виннице с предложениями работы в Кемерово... оказалось что украинские зарплаты выше чем в свехдержаве... так что ждите гастербайтеров из Мокшандии и Средней Азии...
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ви мене образили зраднюком, то ви мені не товариш.
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Чугунки,не вижу повода для радости,давай лучше огласи что каждый день тысяча людей убегают от реформ
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Обрали рехворматорів, ось нехай і не скиглять тепер.
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реформы охренительные,, практически все работоспособное, нормальное, не алкашное население за границей, в стране- пенсионеры, дети, больные, алкаши и нарики
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Це тому, шо в Україні усі вони ,,лодирі", ,,бездарі", ,,бидло", ,,навіть будку собі непастроили і неможуть пастроить", та ще й ,,праизводительно трудится неумеют...".
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Соевые довольные,так как хотят обложить налогом заробитчан
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и с такими потужными рехформами петролесеич и дальше хочет до корыта, на второй срок
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А шо это он кричит? Случайно не "момос, армия, вира, мова"?
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Как там говорили порохоботы 5 лет назад - еще 5 лет и при Порошенко заживём как в Польше.
Он богатый, воровать не будет. Построил бизнес - построит и Украину.
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Кацап, ты лучше найди и сравни в гугле разделы "вакансии" в любом украинском и российском областных центах... Применив курс гривни к рублю ты удивившийся, что сегодня зарплаты в Украине выше чем на Московии...
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не знаю, как в Роисси, но в Украине зарплаты НИЩЕНСКИЕ и работы НЕТ
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О, сравниться с зарплатой с отсталой бензоколонкой, в которой к тому же правит злобный кровавый вонючий диктаторский Путен, который выводит по 100500 миллиардов в год на свои счета, с блистательной свободной демократической, европейской Украиной, смело идущей в ногу со временем. Президентом к тому же которой является такой гений как Пётр Алексеивич Пердошенко. А мы всего-то догнали этих варваров...
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Для информации отставшим от жизни порохнявим порохоботам....
Зарплаты в Украине были такими же и выше чем на рабсии задолго до порошенка. За исключением москвы и северов.
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А что разве не исполнил Хряк 2.0 это обещание? Украину он построил! Прамо уже Россия 2.0. Кто против Хряка 2.0 тот агент кремля. Альтернатива: или погибнуть на фронте, или тюрьма, или заграница.
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Ничего удивительного, рынок труда ЕС расширятся.
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А нелегальных - раз в десять больше
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Ииии?Ну обосрались крепко и что, где действия??
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120 тис. громадян України легально працюють у Чехії, - Клімкін - Цензор.НЕТ 730
огласите весь список пожалуйста где впахивают украинские заробитчане туристы

-120 000 от населения Украины

нашли чем гордиться реформаторы тупорылые
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+120 тис, які заробляють і присилають сюди гроші, а могли сидіти на гузиці і отримувати субсидії
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а кто сказал шо они не отримуют субсидии?)
как и 90% туристов которые "пасут свиней" у польше?)
стопудово они или на бирже стоят или на минималке у кого то пристроены чтобы пенсия капала) а платят за газ за них нехай богатии) так Гройсман говорит?
удобно конечно если не считать шо "богатиям" полный пипец настаёт всех тащить на себе
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Так, але хижи будують, роботу дають, бізнес починають і т.п., а так просто сиділи би і "брали"
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Пане Клімкін, так це перемога чи поразка? А то не зрозуміло чи осану співати, чи за упокій.
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Может пенсионеров ещё вывезти,для поднятия украинской экономики?
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Пенсионеров вывезти, чтобы пенсии не платить - и все в офшоры,вальцмановская банда на это гаразд.
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Зачем, сами передохнут и платит ничего не надо будет
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ще пана Мальдівського на 5 років і 2 мільона там буде працювати тільки легально
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чомусь жоден зрадобот не виїхав, або робити руками нічого не вміють крім клацати по клавіатурі, або пенсіонери.
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Ты зато выехал. Сидишь теперь в Маскве, прославляешь Поросяку.
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а ти докажи на своє свиняче рило що я в масквабаді.) ще один акаунт ідіота детектід.
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все знают, что порохоботы поддерживают Вальцмана с кацабских ip
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ти ламер просто, тут 10 % юзерів на Цензорі такиий же ір схожий на мій це "EU".
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Что-то я не припомню ни разу, что бы ты, вафля, утруждал себя доказательствами когда называл кого-то кацапом) Ты что не дёргайся. Тем более в профиле ты сам написал о месте проживания, что тут доказывать. 120 тис. громадян України легально працюють у Чехії, - Клімкін - Цензор.НЕТ 8363
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посидь у спамі дуремар. На рашке усе лайно льють на Пороха а про мадам Жю жодного поганого слова, в чому тут собака зарита?)
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Сядь на бутылку и помолись за Поросяку. 120 тис. громадян України легально працюють у Чехії, - Клімкін - Цензор.НЕТ 854
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Все заробитчане будут голосовать против вальцмановской свиньи.
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"Выдача избирательного бюллетеня на имя пребывающего за границей гражданина - это уголовное дело и сразу тюрьма, - Аваков"
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Щось не зрозуміла: це він пишається чи соромно?
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жыты по новому: Спасибо Порношенко ипанамской банде.
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Какой внушительный результат реформ Свыночолого Гетьмана...
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Самі чехи повідомляють, що за два роки лиш у рамках державної програми працевлаштування роботу в Чехії знайши більше 13 тисяч українців. Загалом же 2017 року легально працевлаштувалися у Чехії майже 10 тисяч українських громадян і їх загальне число на кінець року досягло 115 тисяч. Тепер українських заробітчан там більше, ніж словацьких...

Dle předběžných dat Ředitelství služby cizinecké Policie ke konci roku 2017, jsou Ukrajinci nejvíce zastoupenou zahraniční národností na území České republiky. Jejich celkový počet setrvale stoupá a s přechodným plus trvalým pobytem je jich na území České republiky cca 115 tisíc. O pět tisíc méně pak je na našem území příslušníků Slovenské republiky.

З огляду на те, що загалом у чехів є понад 300 000 вансій, а чинне законодавство дозволяє щорічний прийом на роботу 19 600 громадян України (і чеські роботодавці хочуть збільшити цей ліміт удвічі), важко повірити в те, що, як заявляє Клімкін, за рік число легальних украрбайтерів зросло в Чехії усього на п'ять тисяч...
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Спасибо странам ЕС, которые дают нам передышку, что бы переориентировать экономику с дикой раши на здоровую рыночную.
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Заробитчане мешали Хряку 2.0 жити по-новому поэтому оставили своих жен и детей и уехали нелегально (как правило) трудится на чужбину.
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За этот год надо хотя бы до 200 тыс. подтянуть.
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Всего в Украине около 20 млн. трудоспособного народа (это с крымскими предателями и донецкими фашиками). За рубежом работает 5-6 млн. чел. Таким образом каждый четвёртый трудоспособный за границей. А с учётом предателей и фашиков то каждый третий.
Этот заробитчанин (в "неволе") получает денег больше чем два ("свободных") украинца заработают дома. Так что эти 120 тис. работающих "рабов" в Чехии кормят больше чем пол-миллиона "свободных" дома
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины120 тыс. граждан Украины легально работают в Чехии, - Климкин
 
 
 
 
 
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