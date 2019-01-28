 120 тыс. граждан Украины легально работают в Чехии, - Климкин

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршчик сообщил: "В Чехии проживают более 100 тыс. украинцев. Необходимо также вспомнить 3,1 тыс .украинских студентов, которые учатся в вышах".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заробитчане в 2019 будут переводить в Украину еще больше денег, - прогноз НБУ

В свою очередь, глава МИД Украины добавил, что 120 тыс. украинцев легально работают в Чехии.