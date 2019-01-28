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 Политика Украины
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Все про:МИД (4869) наблюдатель (672) Россия (71834) Климкин (2041)

 МИД не будет регистрировать наблюдателей от РФ на президентские выборы. Надеюсь, что ЦИК сделает то же самое, - Климкин

Министерство иностранных дел Украины не будет регистрировать официальных наблюдателей от Российской Федерации на украинских президентских выборах и отправило соответствующее сообщение в Бюро по демократии и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Чехии Томашем Петршчиком в понедельник в Киеве.

"Я на самом деле не вижу тут никакой коллизии. Мы четко сказали, что МИД не будет регистрировать наблюдателей от России на следующие выборы... мы отправили соответствующее обращение в БДИПЧ ОБСЕ", - сказал он 

По словам П.Климкина, "даже юридически допустить российских наблюдателей на выборы невозможно".

"Я надеюсь, что ЦИК также не будет регистрировать российских официальных наблюдателей. Это абсолютно неправильно ни с политической, ни с юридической, ни с моральной точки зрения", - добавил министр.

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Как сообщалось, 9 января глава МИД Украины сообщил, что в письме, направленном в адрес директора БДИПЧ ОБСЕ Ингиборге Солрун Гисладоттир с приглашением направить наблюдательную миссию на президентские выборы в Украине отметил, что МИД не будет принимать заявки от российских наблюдателей.

18 января министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва получила приглашение от ОБСЕ направить российских наблюдателей на выборы в Украине.

21 января ЦИК РФ направила в российский МИД список возможных участников миссии наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на выборах президента Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3108589
 
 
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Наблюдатели от этих конченных уродов ?....нахрен с пляжа.. МИД не будет регистрировать наблюдателей от РФ на президентские выборы. Надеюсь, что ЦИК сделает то же самое, - Климкин - Цензор.НЕТ 4014


МИД не будет регистрировать наблюдателей от РФ на президентские выборы. Надеюсь, что ЦИК сделает то же самое, - Климкин - Цензор.НЕТ 3074

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18 января министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва получила приглашение от ОБСЕ направить российских наблюдателей на выборы в Украине.

значит кацапы приедут не от педерации, а от обсе
так же как они наблюдают за сепарами на донбасе

вот интересно почему мид до сих пор не разорвал дип отношения со страной агрессором, которая захватила часть нашей территории? только потому шо они "наши" торговые партнеры? куле тогда щеки надувать?))
Источник:https://censor.net.ua/n3108589Источник:https://censor.net.ua/n3108589
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМИД не будет регистрировать наблюдателей от РФ на президентские выборы. Надеюсь, что ЦИК сделает то же самое, - Климкин
 
 
 
 
 
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