 Садовый предложил Вакарчуку "объединить усилия на парламентских выборах"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Уважаю позицию Святослава. Знаю, что он очень серьезно относится к своим политическим шагам.
Мое предложение об объединении усилий на парламентские выборы актуально. Вместе сможем изменить лицо украинской политики довольно быстро", - написал он.
Напомним, ранее Вакарчук заявил, что не будет баллотироваться на пост президента Украины на очередных президентских выборах 31 марта 2019 года.
"Я неоднократно заявлял, власть как таковая, президентский пост как таковой - мне не интересны. Меня интересуют настоящие изменения в стране. И чтобы расставить все точки над "і", снять все вопросы, официально заявляю: Я, Святослав Вакарчук, не буду принимать участия в президентских выборах 2019 года", - сообщил он на своей странице в Facebook.
- и этот ещё, с хвостом.
- осёл не в счёт. второй лишний.
........................
-только без жертв!
- да надо подождать.
- правильно! будем ждать. сдавай!" ))
Если у копеечной порохни есть комментарии - в студию.
но все же по Вашей ненаглядной самопомощи в ВР отвечу языком цифр:
самопомощь - самая большая партия перебежчиков и предателей
из 32 тел, прошедших по спискам (т.е. народ Украины голосовал за партию, чтобы ее представители продвигали интересы этого народа):
1) Веселова Наталія Василівна - свалила в "позафракцийни"
2) Гопко Ганна Миколаївна - туда же
3) Єднак Остап Володимирович - позафрак
4) Кишкар Павло Миколайович - позафрак (очень хотел в большую фракцию но пока не взяли )
5) Кривенко Віктор Миколайович - вышел с самопомочи, сейчас мается к кому прибиться
6) Немировський Андрій Валентинович - БПП (перебежал в БПП, Карл!!!), не удивительно, чел очень хотел легализировать и возглавить проституцию. проститутки - они такие
7) Пташник Вікторія Юріївна - позафрак, но голосует всегда в унисон с провладными
8) Сироїд Оксана Іванівна - позафракцийона, ху-из-ху, все в курсе
9) Суслова Ірина Миколаївна - БПП (шо? опять? из Самопомочи в БПП?)
кто кроме меня учился в школе? считаем вместе:
9 из 32 = 28,13 % - почти треть депутатов свалила!!!!!!! это все, что нужно знать о народной фракции самопомичь
P.S. источник сайт ВР - http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_deputat_list
Прпонувати ідіотські законопроекти, які апріорі на можуть бути прийняті, бо протирічать конституції, лише для того, щоб потім вищати, що "влада їх ігнгрує" це що?
Просто тупт піти у опозицію, коли треба всім разом працюватидля країни, хіба це не зрада? Відмовитися від проста прем'єра, запропонованого Порошенком, бо, бач, боявся за рейтинг, це хіба не ідіотизм?
Он не более Зеленского,засветился через своё творчество.( как по мне,то только гомикм и нарикам это нравится)
А как он при Юще мазу за его держал,папаню в министры протянул,никто не вспоминает..
А был депутатом,потом передумал,это что?
Что за детский сад?
Вакарчук уже был дупутатом и быстренько оттуда свалил.