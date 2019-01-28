 Садовый предложил Вакарчуку "объединить усилия на парламентских выборах"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Уважаю позицию Святослава. Знаю, что он очень серьезно относится к своим политическим шагам.

Мое предложение об объединении усилий на парламентские выборы актуально. Вместе сможем изменить лицо украинской политики довольно быстро", - написал он.

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Напомним, ранее Вакарчук заявил, что не будет баллотироваться на пост президента Украины на очередных президентских выборах 31 марта 2019 года.

"Я неоднократно заявлял, власть как таковая, президентский пост как таковой - мне не интересны. Меня интересуют настоящие изменения в стране. И чтобы расставить все точки над "і", снять все вопросы, официально заявляю: Я, Святослав Вакарчук, не буду принимать участия в президентских выборах 2019 года", - сообщил он на своей странице в Facebook.