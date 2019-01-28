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 Политика Украины
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Все про:Вакарчук (172) выборы (20905) Садовый (368)

 Садовый предложил Вакарчуку "объединить усилия на парламентских выборах"

Кандидат в президенты, мэр Львова, лидер партии "Самопомич" Андрей Садовый предложил музыканту Святославу Вакарчуку объединить усилия для участия в парламентских выборах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Уважаю позицию Святослава. Знаю, что он очень серьезно относится к своим политическим шагам.

Мое предложение об объединении усилий на парламентские выборы актуально. Вместе сможем изменить лицо украинской политики довольно быстро", - написал он.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Вакарчук: Я не буду участвовать в президентских выборах, но не собираюсь стоять в стороне. ВИДЕО

Напомним, ранее Вакарчук заявил, что не будет баллотироваться на пост президента Украины на очередных президентских выборах 31 марта 2019 года.

"Я неоднократно заявлял, власть как таковая, президентский пост как таковой - мне не интересны. Меня интересуют настоящие изменения в стране. И чтобы расставить все точки над "і", снять все вопросы, официально заявляю: Я, Святослав Вакарчук, не буду принимать участия в президентских выборах 2019 года", - сообщил он на своей странице в Facebook.

Садовый предложил Вакарчуку объединить усилия на парламентских выборах 01

Источник: https://censor.net.ua/n3108584
 
   
 Топ комментарии
 
только не с самопомощью - я так прошлый раз ошибся
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Самопомощь единственная партия что ходит полным составом, не кнопкодавит, голосовала за снятие неприкосновенности и все антикор законы (в из нормальных редакциях) и против Луценко. Я за них голосовал прошлый раз и горжусь тем как они работают. Мне очень жаль что 95% населения не может так сказать о своих избранниках и вообще ничерта не анализирует.
Если у копеечной порохни есть комментарии - в студию.
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только не с самопомощью - я так прошлый раз ошибся
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Всего три месяца после выборов Однотурового хватило ирокезу Быстрый Ум, чтобы не голосовать в октябре за его БудкуПП Садовый предложил Вакарчуку "объединить усилия на парламентских выборах" - Цензор.НЕТ 2511
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Садовый с виду хороший мужик,ему бы еще научится речи говорить...
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Респект Вакарчуку. Принял разумное и правильное решение.
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Если не вспомнить про "львовский мусор" , считаю, тема про Садового не раскрыта. Садовый предложил Вакарчуку "объединить усилия на парламентских выборах" - Цензор.НЕТ 3665
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там дело не только в мусоре! во Львове разруха повсеместно. и это при том потоке европейских туристов, которые приезжают во Львов и при тех завышенных ценах на все.
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разбитые бордюры и брусчатка встретят тебя прямо на вокзале. облущеные фасады зданий, в т.ч представляющих историческую ценность ждут тебя в центре. парки не облагорожены. тупо посадки с грунтовыми тропинками.
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Это исторические ценности,под охраной государства
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в том-то и дело, государство охраняет исторические ценности от реставрации, пока не развалятся полностью )
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Меня не надо встречать с вокзала))) я и так тут живу, и вижу каждый день, что происходит. И за последние 15 лет, Львов очень преобразился, и только в хорошую сторону.
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я последние 2 года прожил во Львове. с Харьковом вообще не попадает ни в какое сравнение. совковая деревня. Пивдэнный рынок только шикарен и праздничная атмосфера в центре, когда хорошая погода. все. больше там смотреть не на что
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Дороги в Харькове лет двадцать назад ,ну просто убивали,может сейчас их можно сравнить с львовскими?
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дороги в Харькове за последние 2 года полностью все обновили. я сам офигел, откуда у Кернеса взялись деньги! 10 лет переделывали одни и те же трассы по 2 раза на год (тупо отмывали деньги), а за последние 2 года сделали все, даже за мосты взялись, которые не ремонтировались никогда.
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Вот ты прям с колхоза им. Ленина, приехал так сказать, в "деревню", и сразу пошел на базар...типичный "турыст".
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я 2 года во Львове прожил! я обошел Львов весь вдоль и впоперек! что удивительного в том, что я был на Пивденнном?
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))) но всёравно, бойко на кол - первым!
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Да на тот кол который будет забит в мертвечука
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"Мочать" Юлю і це тиільки початок. Сама нарвалась, а може х-ло шантажує... Не позавидуєш косатій.
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))) "- их двое!
- и этот ещё, с хвостом.
- осёл не в счёт. второй лишний.
........................
-только без жертв!
- да надо подождать.
- правильно! будем ждать. сдавай!" ))
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Спочатку будуть співати дуетом. Потім буде квартет.
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Садовый , предложи Вакарчуку объединить усилия , чтобы в Днепре больше не появлялся львовский мусор .
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Самопомощь единственная партия что ходит полным составом, не кнопкодавит, голосовала за снятие неприкосновенности и все антикор законы (в из нормальных редакциях) и против Луценко. Я за них голосовал прошлый раз и горжусь тем как они работают. Мне очень жаль что 95% населения не может так сказать о своих избранниках и вообще ничерта не анализирует.
Если у копеечной порохни есть комментарии - в студию.
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"у копеечной порохни" есть львовский мусор .
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я точно не с рядов "порохни", не голосовал и не буду голосовать за это брехло.
но все же по Вашей ненаглядной самопомощи в ВР отвечу языком цифр:

самопомощь - самая большая партия перебежчиков и предателей Садовий запропонував Вакарчуку "об'єднати зусилля на парламентських виборах" - Цензор.НЕТ 9902
из 32 тел, прошедших по спискам (т.е. народ Украины голосовал за партию, чтобы ее представители продвигали интересы этого народа):

1) Веселова Наталія Василівна - свалила в "позафракцийни"
2) Гопко Ганна Миколаївна - туда же
3) Єднак Остап Володимирович - позафрак
4) Кишкар Павло Миколайович - позафрак (очень хотел в большую фракцию но пока не взяли Садовий запропонував Вакарчуку "об'єднати зусилля на парламентських виборах" - Цензор.НЕТ 9902)
5) Кривенко Віктор Миколайович - вышел с самопомочи, сейчас мается к кому прибиться
6) Немировський Андрій Валентинович - БПП (перебежал в БПП, Карл!!!), не удивительно, чел очень хотел легализировать и возглавить проституцию. проститутки - они такие Садовий запропонував Вакарчуку "об'єднати зусилля на парламентських виборах" - Цензор.НЕТ 9902
7) Пташник Вікторія Юріївна - позафрак, но голосует всегда в унисон с провладными
8) Сироїд Оксана Іванівна - позафракцийона, ху-из-ху, все в курсе
9) Суслова Ірина Миколаївна - БПП (шо? опять? из Самопомочи в БПП?)

кто кроме меня учился в школе? считаем вместе:

9 из 32 = 28,13 % - почти треть депутатов свалила!!!!!!! это все, что нужно знать о народной фракции самопомичь Садовий запропонував Вакарчуку "об'єднати зусилля на парламентських виборах" - Цензор.НЕТ 9902

P.S. источник сайт ВР - http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_deputat_list
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Це характеризу. Садового, як лідера. Всі більш-менш розумні вийшли з Садонемочі через безглуздий обструкціонізм!
Прпонувати ідіотські законопроекти, які апріорі на можуть бути прийняті, бо протирічать конституції, лише для того, щоб потім вищати, що "влада їх ігнгрує" це що?
Просто тупт піти у опозицію, коли треба всім разом працюватидля країни, хіба це не зрада? Відмовитися від проста прем'єра, запропонованого Порошенком, бо, бач, боявся за рейтинг, це хіба не ідіотизм?
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Тільки діяльність Зіміна з Грішиним чого варта-хороші рєбята,нада брать.
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А кто такой Вакарчук?
Он не более Зеленского,засветился через своё творчество.( как по мне,то только гомикм и нарикам это нравится) Садовый предложил Вакарчуку "объединить усилия на парламентских выборах" - Цензор.НЕТ 2131 Садовый предложил Вакарчуку "объединить усилия на парламентских выборах" - Цензор.НЕТ 3154
А как он при Юще мазу за его держал,папаню в министры протянул,никто не вспоминает..
А был депутатом,потом передумал,это что?
Что за детский сад? Садовый предложил Вакарчуку "объединить усилия на парламентских выборах" - Цензор.НЕТ 6890
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когда-то "ВАНА" попыталась "въехать во власть", "оседлав" "Гадю"... Теперь Садовый пытается "въехать во власть", "оседлав" Вакарчука... Надеюсь, Вакарчук себя "ослом" не считает?...
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У каждого свои проблемы,одни их множат,другие избегают,а народ терпит.
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у каждого носа была своя дорога, зато теперь одна дорога на двоих
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Может оно и не скромно, но исключительно бескорыстная любовь к денежным знакам подмывает спросить, а нельзя ли озвучить коммерческий аспект предложения (одним словом - сумма)?
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Шо, опять?
Вакарчук уже был дупутатом и быстренько оттуда свалил.
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Люди за него отдали голоса, а он предал их,нормально,как для предателей..:)
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Якщо Вакарчук почне співпрацювати з Садовим, я спалю свої диски з його піснями
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Ты дурень,уже потому, что у тебя есть его диски.. Садовий запропонував Вакарчуку "об'єднати зусилля на парламентських виборах" - Цензор.НЕТ 7128
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Ты чё ещё дисками пользуешься?😀А куда ты их вставляешь?
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Вакарчук не дурень, він об'єднається з Порошенком.
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Садовой всем предлагает объединяться)))) Прямо магнит)
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САдовый хировжаренный,и закрученный как поросячий хвост.Думает,что у того мозгов нет,поймает клюкву,и нырнёт с ним
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Вакарчук уже был и зассал, сбежал через год с ВР. Хватит уже.
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Самый сильный магнит Юлька и Петя,хоть и полюса разные!??
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Как-то после Майдана довелось писать интервью с Садовым. Слушая его сладкие речи про Львов и идеологическую партию, которую он создает (якобы типа Христианско-демократической) чуть было не влюбился в Садового, даже грозил жене, что повешу в хате его здоровенный портрет, как будущего и первого честного Президента Украины)). А когда флер от речей развеялся и обнажился подловатый остов Самопомичи, то как-то померк святой лик Садового и возможно навсегда. В этой Самопомичи достаточно одного афреиста Гришина (он же Семен Семнченко), чтобы понять что Садовой и его партия очередной ловкий ход Системы. Да и компромата достаточно на Садового обнаружилось при подготовке интервью.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСадовый предложил Вакарчуку "объединить усилия на парламентских выборах"
 
 
 
 
 
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