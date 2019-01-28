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 "ВОЛЯ" выдвинула Деревянко в президенты

На XVIІ внеочередном съезде партии "ВОЛЯ" выдвинули Юрия Деревянко в кандидаты в Президенты Украины. В мероприятии приняли участие 1100 человек со всей Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Апостроф", об этом говорится на сайте представительства политика.

Голосование происходило с помощью электронной системы. Перед этим на сцене появилась голограмма Деревянко, которая сообщила: "Мне приснился Стив Джобс, мне сказал: Ты должен пойти, зайти в каждый их смартфон, получить лайк и вы все победите. Дай людям цифровое государство! Пусть люди живут свободно!"

"Нужно дать людям новые возможности - использовать цифровые технологии - зайти в каждый смартфон, разорвать монополию телеканалов, объединиться, одержать победу. И тогда совместными усилиями мы сможем поставить страну на ноги", - убежден кандидат в президенты.

Напомним, Юрий Деревянко принял решение выйти из политического партнерства с Михеилом Саакашвили. 19 областных команд "РУХ НОВИХ СИЛ" Михеила Саакашвили и 90% депутатов местных советов приняли решение о выходе из партии "РУХ НОВИХ СИЛ Михеила Саакашвили".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Рух новых сил" прокомментировал разрыв с нардепом Деревянко

Источник: https://censor.net.ua/n3108583
 
 
 Топ комментарии
 
министерские, налетай!!
Свежачок подвезли "ВОЛЯ" выдвинула Деревянко в президенты - Цензор.НЕТ 864
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Ну вот и ещё один 'агент кремля' по версии сои
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😀На шо там налетать? На 0.5 процента? Даже йулькам это смешно...хотя эти 0.5 процента будут у Йули откушены..
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министерские, налетай!!
Свежачок подвезли "ВОЛЯ" выдвинула Деревянко в президенты - Цензор.НЕТ 864
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Еще одного огєнда крімля теперь изобличать надо "ВОЛЯ" выдвинула Деревянко в президенты - Цензор.НЕТ 3177
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во всяком случае рационально использовать те ведра с помоями, которые Славку готовили)))
Не пропадать же! Столько "креатива" стэць вложил в методички
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😀На шо там налетать? На 0.5 процента? Даже йулькам это смешно...хотя эти 0.5 процента будут у Йули откушены..
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Нормальный пацан, не глядя что с "привет"!
Хотя бы не скрывает что министерский)))
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Ну ты же не скрываешь что ты "ольгинский"...а я чем хуже..?😀
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😀 Лохи сейчас развесят уши...в надежде что получат айфон на шару...ну или на крайняк мейзу...
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Висунула "Воля" - це та, яка "Воля-кабель"? Якщо вони, то з їх якістю і вартістю послуг нехай швиденько засовують його взад, поки цього не зробили вдячні громадяни
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Ну вот и ещё один 'агент кремля' по версии сои
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Это уже восьмой непроходной...на один и тот же зрадоботский электорат..😀
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это члены избирательных комиссий - не кто зря не чего не делает
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А у вас бойка с вилькулом переругались, Или милые бранятся - только тешатся?
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Бойка и викулами и прочми мураевыми...имеют отдельный от всех лохторат.... в размере пару процентов на всех...😀
А товаришЧ деревянко...это ваш...зрадоботский...
Как голоса делить будете...поровну...или по честному?
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Перед этим на сцене появилась голограмма Деревянко, которая сообщила: "Мне приснился Стив Джобс, мне сказал: Ты уйти, зайти в каждый их смартфон, получить лайк и вы все победите. Дай людям цифровую государство! Пусть люди живут свободно!"

...
Этого точным Стив Джобс быть? По стилистика речь судить, даже гугл транслейт отрицателен быть, он яндекс вероятность высокий более говорить.

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-" зайти в каждый смартфон" . Почему мы должны на выборах выбрать "наполеона" ?
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вроде еще в пятницу выдвинули зачем постить несвежую тему
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Надо бы еще штук пять "деревянок"...каждой по 0.5 процента...у Йули минус 3...
А ведь еще есть гриц...садовый...зелик..наливай...и еще кто то там...😀
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Ну і шустрий парняга цей Деревянко!Вже він у якійсь "Волі"...А вчора ше тусив з Саакашвілі...А перед тим ще в чомусь...А ще перед тим в іншому...Молодець!Тут тільки треба втриматись,щоб до виборів його не занесло ще кудись з тої "Волі"...
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Это - заднеприводное чмо. Оно в долгах как "в шелках". Проходимец, авантюрист и черт.
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Пусть этот метровый, дефективный поц расскажет,когда припизденному Михо дали под жопу,и ещё оставалось с пару десятков лохов в палатках,как оно в Куршавеле дало пенки!Понятно,что там оно училось опыту борьбы с кланами
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"ВОЛЯ" выдвинула Деревянко в президенты
 
 
 
 
 
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