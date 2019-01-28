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 Политика Украины
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 В Украине создали танковую бригаду резерва на случай открытой агрессии, - Полторак

В Украине в течение последних нескольких лет в Вооруженных силах создан корпус резерва и танковая бригада резерва на случай открытой агрессии против государства.

Об этом заявил министр обороны Степан Полторак во время посещения харьковских оборонных предприятий, которые входят в состав корпорации "Укроборонпром", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"За последние несколько лет мы смогли создать корпус резерва и танковую бригаду резерва. Это подготовленная техника, которая заправлена, на ней есть экипажи, и на случай обострения ситуации или открытой агрессии корпус резерва готов в кратчайшие сроки приступить к выполнению задач", - заявил Полторак.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В гособоронзаказе на 2019 г. предусмотрена поставка минимум 20 образцов, которые не были на вооружении ВСУ, - Полторак

Источник: https://censor.net.ua/n3108581
 
   
 Топ комментарии
 
А если на бабло от ротердам+ купить попробовать
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Знатно украли шоколадные на этом
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В спам кацапська свинособака .
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Лучше бы устроили резервную бригаду джавелинов, эффект был бы куда сильнее
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А если на бабло от ротердам+ купить попробовать
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Ротердам+ не працювало ЖОДНОГО дня
Йуля завжди бреше, їй не можна вірити навіть у дрібницях.
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да што ты? А тепло на порядок подорожало каким волшебным образом? Или это они так без роттелдама сгеноцидили народ, а роттердам готовят если пэдра, не приведи господи, второй раз лохов окрутит?
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исправлюсь сразу - электроэнергия подорожала от роттердама. Тепло у нас - от Дюссельдорфа+.
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Та ти шо? Какие громкие слова прямо "сгеноцидили". Для таких как ты "сгеноциденых" немощных инвалидов в Украине действует субсидия если ты не знало.
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Так вроде УЖЕ дали и даже на вооружении
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Мое глубочайшее убеждение - если Украина хочет воссоздаться, как реально сильная и независимая страна, она должна забыть слово "дали". Хватит смотреть в зажатый кулачок дяди
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тут "дали" используется в виде "дали разрешение на приобретение" Я думаю за них оплатили. Но раньше их и за деньги не давали
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Ета зрада гнуснава шикаладниаи баригі-і-і-і!
Бригаду розпустити, танки продати, гроші роздати пенсіонерам у вигляді Йулиної десятки!
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Полторак нагло умыкнул заяву, достойную фейсбука главнокомандующего. Получит взыскание.
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Друзі, витягніть із спаму!
Дякую.
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Сидіти тобі у спамі довічно ЦАПський троль.
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Главное чтобы ПВО было найсовременнейшее... чтобы ни ракеты ни самолеты не проскочили
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За годы войны в армию не поступило ни одного нового танка/самолёта/вертолёта. Министр гордится, что хоть заправили и починили что-то.
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Це брехня від першого до останнього слова!
Брехня смертний гріх. хфба варто заради Йулі занапастити свою бессмертну душу?
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Ок, ты не любишь йулю. Я тоже. Но каким она боком к теме топика?
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Хто топить Порошенка працює на Йулю.
Мені теж не все в ньому подобається, але з того, що у нашій політичній ополонці крутиться, Порох єдиний не гавно, а хоча б тріска!
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отремонтированная техника поступала и американская военная помощь в виде хамеров, но что нового было? Это действительно вопрос, была новость о закупках в Польше САУ гвоздик, но понятно. Так что нового? Пиздежа всегда нового много, легкие бронемашины тоже пока в нацгвардии. Ладно суть не в этом, а просто надо делать все это, а не рассказывать сказки
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А навіщо нове? Скільки років Абрамсу? Його модернізують, ремонтують і далі використовують. Маючи на складах тисячі одиніць техніки чи розумно робити нову, замість модернізації старої? Маючи рембазу чому б не забрати з колишній соцкраїн техніку, яку вміють експлуатувати та ремонтувати?
А броньовики роблять, і постачають у війська, про виключно НГ це брехня. Закуплено сотні Стугн та Корсарів, Безпілотників у вйськах тех уже сотні, Багато про що іще можна згадати.
Але ж ви мабуть відставний мєнт, достібуєтеся як до стовпа: "Чого стоїш? Чого гудеш? А дротами навіщо обплутався? А, так ти з закордоном звязки підтримуєш!"
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ага - расскажи это цапам в аду - они подтвердят
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По части танков - тут Вы, голубчик, глубоко ошибаетесь!
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на случай открытой маловато будет
а вот для того чтобы донбасс очистить от сепаров и их козломордых братьев безусловно пригодится
новость безусловно хорошая, только вот нахрена об этом было кричать? вместо того чтобы молча наращивать преимущество над врагом и готовить ему "приятные" сюрпризы?
колхоз мля голимый какой то , а не генштаб В Україні створили танкову бригаду резерву на випадок відкритої агресії, - Полторак - Цензор.НЕТ 4135 нихрена святого смотрю не осталось, все ради выборов петра алексеевича, даже государственные интересы
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патамуша ничивониделаицца!!! фсёпрапала!!! мыфсеумрём!!!
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не плачь шакаладный
кацапы вас не тронут
они своих не бросают
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да я и вижу, что ты за них везде пишешься.
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шо ты видишь?)
слепой траст)))
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Юля після провально програних виборів теж "зубожіє". На неї навіть пси перестануть гавкати.
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Ukrop777‏ @Ukrop777w 2 ч.2 часа назад

Смотрю выступление Полтарака на заводе по производству бронитехники, за его спиной стоят рабочие завода, кто-то уходит кто-то приходит, одни пенсионеры и предпенсионный возраст, не одного молодого человека нету. Как они собираются развивать экономику не понятно.
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зато в упралении и коммерческих отделах дохрена талантливой молодёжи
они как раз и будут экономику развивать, как положено , кобелЁвы мля
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А в них особиста економіка вже перерозвинена, а ми для них тьху-у.
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Порошенко обіцяв покращення через три роки. От молодь, яка на той момент вже отримає паспорти Польщі, Угорщини, Словаччини, Чехії, а також прибалтійських країн. Продовжить піднімати економіку вищезазначених країн. А Україна поступово перетворюється на країну пенсіонерів звідки всі тікають і через дорожнечу і через політиків-бовдурів при владі.
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Прекрасно.
Просьба к Главкому: - только командиром не ставьте Гелетея или чего-то похожего
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какой главный - такие и командиры
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А де Оплоти???де літаки???де ракети???клоун совковий,заряджати танки чим будеш,дровами???
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а шо в ичне у же никуя не осталось?
кого то наказали за балаклею, калиновку или ичню?
никто не в курсе?
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Думаю наградили,тут наказывают только патриотов,сепаров ждут дома...
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На случай агрессии. а типа до этого агрессии не было. Мыролюбцы. Мырный план прызыдэнта.
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Була, та тільки техніки боєздатної та екіпажів не було. А тепер і техніка є і екіпажі.
Це погано?
З головою все в порядку, чи зрадифіліс уже мізки виїв?
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На сколько часов хватит одной бригади и одной танковой армии........ На сутки максимум.А дальше что?....А дальше НИЧЕГО...Ето левий пассажир на посту министра.Там голова токо что б фуражку носить ,а еще он туда ест....Военкомати расформировиваются - а зачем? Наступит война кто опять проведет мобилизацию как в 2014 году?. Он не понимает что даже в 2014 году на волне патриотизма и непонимании того что будет дальше мобилизацию проводили с большим трудом....А теперь понимая что будет РЕАЛЬНАЯ война кто пойдет на смерть и за что???....Министр неадекватно оценивает ситуацию и не умеет мислить стратегически....
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Вдало застосована бригада може багато що зробити.
А якщо б її не було, було б краще?
Дорогу у 10000 лі долають крок за кроком, це китайці так кажуть, а вони не дурні. Поки є бригада, буде і армія. а поки - "мінським угодам немає альтернативи" В Україні створили танкову бригаду резерву на випадок відкритої агресії, - Полторак - Цензор.НЕТ 3134
Розумний зрозцміє...
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Во вторую мировую мой дед и таких как он сотни тисяч не успел к военкомату дойти.Хотел - не прятался и остальние хотели (советские люди с пропагандой в голове) ...И СССР ето не маленькая Украина.А сейчас тех кто реально захочет воевать днем с огнем не сищешь...И не факт что найдут личного состава даже на одну бригаду ,а я даже уверен что не успеют....Работа ведется совершенно не верно.Вместо того что б укрепить воекомати - завезти туда оружие (в уже сделанние оружейние комнати) - все уже готово и давно сделанно...Их превращают в непонятно что....Нужно поднять военкомат на уровень више ,а не опустить его до сервисного центра с непонятними функциями.....Нас готовят к тому что мобилизация будет провалена...А такие как Полторак не видят дальше своего носа.....
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пеця облегчели его тяжелую ношу
избавил его от ношения фуражки)
жаль шо вместе с ней исчезла и последняя извилина
зато руки свободные)
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Якби цю інформацію про створення резервного підрозділу якийсь чмошник запискою передавав іншому чмошнику,то СБУ обох би затримало і роздзвонило по всій Україні,що затримана група диверсантів і шпійонів...А тут на весь світ...і ні хєра...жодної реакціі...От для чого він то анонсує,кому говорить?..Путіну?Порошенку?Нам?..Все якось так гібридно...
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отож
кловуны шакаладные из цырк рашена
утомили уже своими гастролями за 5 лет
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Ну собрали корпус, чего там тайного, резерв давно существует, просто назначили генерала по резервному корпусу, ответственного. Формально ничего не поменялось, но при планировании уже не нужно тратить время на укомплектование, но это все мелочи. Надеюсь резервный корпус уже более современно укомплектован, а не так как бегали к газонам запчасти искали, техники нагнали, а она не на ходу.
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Да толоко стрелять этим танкам будет нечем....четыре артсклада взорвано и никто не наказан
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Хорошая Новость, но Танки без снарядов металлолом. А половина всех боеприпасов была взорвана, там было как раз танковые снаряды и мины.
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" 23.08.17 "Оплоты" начнут поступать в армию в ближайшее время, - Полторак "
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Ещё ракет дайте. И побольше! Скорей, времени уже практически не осталось.
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В бригаде если не изменяет память от 10 до 15 танков? Серьезно подошли к вопросу.
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это у вас в бригаде ольгинских троллей по 10 - 15 ватных тел
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Ага, а зараз, по Півтораку, закрита агресія.
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Нужно три бригады танковые потому что есть ещё "братья" с Приднестровья, с колхоза Беларусь и крымские власовцы
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полйдут в азов на нерест, зато лет этак через пять на побережье возвратятся маленькие танчики
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Ні один танк не повинен вийти з боксу!
Подпісь: дибілка Жуля.
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От калибров и су 35 сильно помогут? На кого эта чушь расчитана?
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в сирии вы россияне уже показали что из себя представляют ваши су, с-300 и прочие "панцири" В Україні створили танкову бригаду резерву на випадок відкритої агресії, - Полторак - Цензор.НЕТ 8059 израильтяне постоянно там уничтожают ваш никчемный металлолом
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Украине создали танковую бригаду резерва на случай открытой агрессии, - Полторак
 
 
 
 
 
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