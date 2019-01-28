 В Украине создали танковую бригаду резерва на случай открытой агрессии, - Полторак

Об этом заявил министр обороны Степан Полторак во время посещения харьковских оборонных предприятий, которые входят в состав корпорации "Укроборонпром", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"За последние несколько лет мы смогли создать корпус резерва и танковую бригаду резерва. Это подготовленная техника, которая заправлена, на ней есть экипажи, и на случай обострения ситуации или открытой агрессии корпус резерва готов в кратчайшие сроки приступить к выполнению задач", - заявил Полторак.
Йуля завжди бреше, їй не можна вірити навіть у дрібницях.
Бригаду розпустити, танки продати, гроші роздати пенсіонерам у вигляді Йулиної десятки!
Дякую.
Брехня смертний гріх. хфба варто заради Йулі занапастити свою бессмертну душу?
Мені теж не все в ньому подобається, але з того, що у нашій політичній ополонці крутиться, Порох єдиний не гавно, а хоча б тріска!
А броньовики роблять, і постачають у війська, про виключно НГ це брехня. Закуплено сотні Стугн та Корсарів, Безпілотників у вйськах тех уже сотні, Багато про що іще можна згадати.
Але ж ви мабуть відставний мєнт, достібуєтеся як до стовпа: "Чого стоїш? Чого гудеш? А дротами навіщо обплутався? А, так ти з закордоном звязки підтримуєш!"
а вот для того чтобы донбасс очистить от сепаров и их козломордых братьев безусловно пригодится
новость безусловно хорошая, только вот нахрена об этом было кричать? вместо того чтобы молча наращивать преимущество над врагом и готовить ему "приятные" сюрпризы?
колхоз мля голимый какой то , а не генштаб нихрена святого смотрю не осталось, все ради выборов петра алексеевича, даже государственные интересы
кацапы вас не тронут
они своих не бросают
слепой траст)))
Смотрю выступление Полтарака на заводе по производству бронитехники, за его спиной стоят рабочие завода, кто-то уходит кто-то приходит, одни пенсионеры и предпенсионный возраст, не одного молодого человека нету. Как они собираются развивать экономику не понятно.
они как раз и будут экономику развивать, как положено , кобелЁвы мля
Просьба к Главкому: - только командиром не ставьте Гелетея или чего-то похожего
кого то наказали за балаклею, калиновку или ичню?
никто не в курсе?
Це погано?
З головою все в порядку, чи зрадифіліс уже мізки виїв?
А якщо б її не було, було б краще?
Дорогу у 10000 лі долають крок за кроком, це китайці так кажуть, а вони не дурні. Поки є бригада, буде і армія. а поки - "мінським угодам немає альтернативи"
Розумний зрозцміє...
избавил его от ношения фуражки)
жаль шо вместе с ней исчезла и последняя извилина
зато руки свободные)
кловуны шакаладные из цырк рашена
утомили уже своими гастролями за 5 лет
Подпісь: дибілка Жуля.
Гудеріана нема.