 В Украине создали танковую бригаду резерва на случай открытой агрессии, - Полторак

Об этом заявил министр обороны Степан Полторак во время посещения харьковских оборонных предприятий, которые входят в состав корпорации "Укроборонпром", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"За последние несколько лет мы смогли создать корпус резерва и танковую бригаду резерва. Это подготовленная техника, которая заправлена, на ней есть экипажи, и на случай обострения ситуации или открытой агрессии корпус резерва готов в кратчайшие сроки приступить к выполнению задач", - заявил Полторак.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В гособоронзаказе на 2019 г. предусмотрена поставка минимум 20 образцов, которые не были на вооружении ВСУ, - Полторак